Hưng Yên: Thành lập các đơn vị sự nghiệp công lập và công bố công tác cán bộ

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ công bố các quyết định của UBND tỉnh về thành lập các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh.

Theo đó, thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp trên cơ sở tổ chức lại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 thuộc UBND tỉnh Hưng Yên.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền trao các quyết định và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông. Ảnh: hungyen.gov.vn

Ông Trần Minh Hải, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 trước khi tổ chức lại, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông. Phó Giám đốc gồm các ông: Vũ Thế Huy, Trần Thanh Sơn, Nguyễn Văn Nuôi, Vũ Đức Bình và Nguyễn Trọng Vĩnh.

Ông Nguyễn Xuân Khánh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 trước khi tổ chức lại, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp. Phó Giám đốc gồm các ông: Lê Nguyên Hoài, Đỗ Minh Hướng và Bùi Thanh Hưng.

Ông Phạm Việt Anh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng. Phó Giám đốc gồm: bà Lê Hoàng Oanh và các ông Nguyễn Tiến Cừ, Trương Thanh Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Quyền trao các quyết định và tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng. Ảnh: hungyen.gov.vn

Thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hưng Yên trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Phát triển Quỹ đất số 1 tỉnh Hưng Yên và Trung tâm Phát triển quỹ đất số 2 tỉnh Hưng Yên.

Ông Nguyễn Văn Đức, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất số 2 tỉnh Hưng Yên trước khi tổ chức lại, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hưng Yên. Phó Giám đốc gồm các ông: Nguyễn Đình Nghị, Nguyễn Văn Luật, Phạm Vũ Đức, Nguyễn Ngọc Quế và bà Trần Thị Thúy Hường.

Thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Xúc tiến đầu tư, Hỗ trợ doanh nghiệp và Tư vấn dịch vụ tài chính thuộc Sở Tài chính, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại thuộc Sở Công Thương và Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bà Nguyễn Thị Thiều Hương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thượng Hồng, được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch. Phó Giám đốc gồm các ông: Nguyễn Văn Năng, Đỗ Cao Công và bà Nguyễn Thị Sen.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền trao các quyết định và tặng hoa chúc mừng các đơn vị, cán bộ được điều động, bổ nhiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Quyền và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng các đồng chí vừa được điều động, bổ nhiệm trong dịp này. Ảnh: hungyen.gov.vn

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh, việc thành lập, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập nhằm tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Các đơn vị được thành lập, tổ chức lại có vai trò quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị khẩn trương ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy lãnh đạo và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể; rà soát, bố trí đội ngũ phù hợp với vị trí việc làm, chức năng, nhiệm vụ và khối lượng công việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: hungyen.gov.vn

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, 9 tháng năm 2026, kinh tế - xã hội Hưng Yên đạt nhiều kết quả tích cực, thuộc nhóm các địa phương có mức tăng trưởng 2 con số của cả nước. Tỉnh đã hoàn thiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (điều chỉnh), tạo cơ sở cho định hướng phát triển dài hạn.

Tuy nhiên, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026 còn rất lớn, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị. Trong đó, các đơn vị sự nghiệp công lập mới thành lập, tổ chức lại có vai trò quan trọng trong triển khai các nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu từng đơn vị tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò người đứng đầu, chủ động thực hiện và hoàn thành các kế hoạch, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2026 và những năm tiếp theo.