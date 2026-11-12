Hưng Yên tập trung tháo gỡ để giải ngân 100% vốn đầu tư công

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh là 54.934,1 tỷ đồng. Trong đó, kế hoạch vốn được Thủ tướng Chính phủ giao là 43.452,6 tỷ đồng; sau khi thực hiện tiết kiệm 5% nguồn vốn ngân sách địa phương, số vốn còn lại là 41.325,5 tỷ đồng.

Các nguồn vốn khác gồm 142,3 tỷ đồng từ dự phòng ngân sách tỉnh, ngân sách TP Hà Nội hỗ trợ và vốn vay về cho vay lại cấp tỉnh quản lý; 6.510,1 tỷ đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư và các nguồn vốn khác do cấp xã giao bổ sung; cùng 6.956,2 tỷ đồng vốn kéo dài từ năm 2025 sang năm 2026.

Hưng Yên đẩy mạnh giải ngân gần 55.000 tỷ đồng vốn đầu tư công. Ảnh minh họa

Tính đến ngày 5/11/2026, toàn tỉnh đã giải ngân 30.636,2 tỷ đồng, xếp thứ 4 cả nước về giá trị giải ngân tuyệt đối.

Trong đó, vốn kế hoạch năm 2026 đã giải ngân 28.305,6 tỷ đồng, đạt 68,5% so với kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao sau khi tiết kiệm 5% ngân sách địa phương và đạt 56,9% so với kế hoạch vốn địa phương giao.

Đối với các chủ đầu tư cấp xã quản lý, số vốn giải ngân đạt 13.945,6 tỷ đồng, tương ứng 65,5% kế hoạch vốn UBND tỉnh giao và 50,2% kế hoạch vốn cấp xã triển khai.

Mặc dù đạt kết quả đáng ghi nhận về giá trị giải ngân, tiến độ thực hiện tại một số địa phương vẫn còn chậm. Hiện, có 41/104 chủ đầu tư cấp xã quản lý có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân chung của tỉnh.

Trước thực tế trên, Hưng Yên xác định việc tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh, mặc dù tổng số vốn giải ngân của tỉnh đứng thứ 4 cả nước về giá trị tuyệt đối, song tỷ lệ giải ngân vẫn chưa đạt yêu cầu, mục tiêu đề ra. Vì vậy, các cấp, ngành và địa phương cần đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và có giải pháp khắc phục hiệu quả.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu các địa phương tiếp tục đổi mới phương pháp điều hành, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, chủ động phối hợp với các sở, ngành để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công và thanh toán vốn.

Đồng thời, giao Sở Tài chính tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ công tác, tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ những địa phương còn gặp khó khăn trong quá trình triển khai dự án.

Sở Tài chính phối hợp với Kho bạc Nhà nước hướng dẫn các chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thanh toán, bảo đảm giải ngân kịp thời, đúng quy định pháp luật.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên giao Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu cơ chế thanh toán theo khối lượng thực hiện. Theo đó, các công trình, hạng mục hoàn thành đến đâu sẽ được nghiệm thu, thanh toán đến đó theo đúng quy định, hạn chế tình trạng dồn hồ sơ thanh toán vào cuối năm.

Cùng với đó, các chủ đầu tư được yêu cầu chủ động lập, hoàn thiện hồ sơ quyết toán ngay sau khi công trình hoàn thành, khắc phục tình trạng chậm quyết toán kéo dài qua nhiều năm.

Đối với công tác chuẩn bị đầu tư, tỉnh Hưng Yên tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng quy hoạch, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư, bảo đảm các dự án có đủ điều kiện triển khai sau khi được phê duyệt.

Các địa phương được yêu cầu chủ động quy hoạch, xây dựng khu tái định cư có hạ tầng đồng bộ; đồng thời quan tâm phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và tổ chức đấu giá đất nhằm tạo thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Trong công tác giải phóng mặt bằng, tỉnh yêu cầu tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; vận dụng linh hoạt các chính sách bồi thường, hỗ trợ theo quy định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người sử dụng đất.

Bên cạnh đó, Sở Tài chính được giao rà soát, cân đối tổng thể kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030, xây dựng phương án kế hoạch đầu tư công năm 2027 và những năm tiếp theo, bảo đảm tính khả thi và hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

Để nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện, Sở Nội vụ có nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp kết quả giải ngân vốn đầu tư công, là một trong những căn cứ đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tập thể, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Với mục tiêu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, tỉnh Hưng Yên đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương, phấn đấu tháo gỡ những điểm nghẽn về thủ tục, mặt bằng và nguồn lực, qua đó thúc đẩy tiến độ các dự án và phát huy hiệu quả vốn đầu tư công.