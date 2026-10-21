Hưng Yên tập huấn triển khai đăng ký khai sinh trực tuyến tại cơ sở y tế

Ngày 21/10,Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh Hưng Yên tổ chức lớp tập huấn về quy trình nghiệp vụ và hạ tầng kỹ thuật triển khai mô hình thí điểm đăng ký khai sinh trực tuyến cho trẻ em tại cơ sở y tế theo kế hoạch liên ngành số 02/KHLN-STP-SYT ngày 15/10/2026 của Sở Tư pháp và Sở Y tế; đồng thời Sở Tư pháp cũng triển khai một số nội dung cơ bản, đột phá của Luật Hộ tịch số 03/2026/QH16, có hiệu lực thi hành từ 01/3/2027.

Bà Nguyễn Thu Hiền - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hưng Yên phát biểu tại buổi tập huấn (Ảnh: Trung tâm Truyền thông số, Sở Tư pháp Hưng Yên)

Tham dự lớp tập huấn có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Sở Tư pháp; lãnh đạo, chuyên viên các đơn vị liên quan và cán bộ phụ trách chuyển đổi số. Các bệnh viện tham gia thí điểm gồm Bệnh viện Sản - Nhi Hưng Yên, Bệnh viện Phụ sản Thái Bình, Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, Bệnh viện Phụ sản An Đức và Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy. Mỗi bệnh viện cử 4 đại biểu, trong đó có đại diện ban giám đốc, khoa phụ sản hoặc phòng sinh, bộ phận hành chính tổng hợp hoặc công nghệ thông tin và cán bộ trực tiếp cấp Giấy chứng sinh, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công.

Bà Phạm Thị Hồng Phúc, Trưởng phòng Hành chính tư pháp, Sở Tư pháp trả lời tại hội nghị (Ảnh: Trung tâm Truyền thông số, Sở Tư pháp Hưng Yên)

Nội dung tập huấn tập trung vào quy trình cấp Giấy chứng sinh điện tử, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ liên thông trên môi trường số và kỹ năng nghiệp vụ hộ tịch tại cơ sở y tế. Đây là những khâu có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm thông tin về trẻ được kê khai chính xác, thống nhất giữa dữ liệu y tế và dữ liệu hộ tịch, hạn chế sai sót khiến hồ sơ phải bổ sung hoặc giải quyết lại.

Theo tài liệu tập huấn, cán bộ y tế sẽ được hướng dẫn hỗ trợ cha mẹ hoặc người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục trực tuyến, kê khai các thông tin của trẻ, thông tin cha mẹ và lựa chọn các thủ tục liên thông phù hợp. Quy trình cũng đề cập việc kết nối dữ liệu Giấy chứng sinh điện tử với hệ thống dịch vụ công, góp phần giảm yêu cầu người dân phải tự chuẩn bị, nộp lại những giấy tờ đã có dữ liệu điện tử.

Bà Đàm Thị Thu, Phó Trưởng phòng hành chính tư pháp, Sở Tư pháp Hưng Yên phát biểu tại lớp tập huấn (Ảnh: Trung tâm Truyền thông số, Sở Tư pháp Hưng Yên)

Bên cạnh quy trình đăng ký khai sinh, chương trình chú trọng hướng dẫn xác định chính xác họ tên, dân tộc, quê quán, nơi sinh của trẻ và thông tin cha mẹ trong nhữngtrường hợp cụ thể. Các tình huống như cha mẹ chưa đăng ký kết hôn, đăng ký nhận cha con kết hợp khai sinh hoặc trẻ sinh ra từ kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo cũng được đưa vào nội dung nghiệp vụ.

Đáng chú ý, tài liệu tập huấn dành nội dung riêng cho việc xử lý trường hợp trẻ sinh ra sống nhưng tử vong trước khi xuất viện, trẻ đang điều trị tại bệnh viện rồi tử vong và trường hợp thai chết lưu hoặc trẻ sinh ra không có dấu hiệu sự sống. Việc phân biệt đúng từng tình huống giúp cơ sở y tế thực hiện chính xác việc cấp giấy tờ chuyên môn, đồng thời hỗ trợ gia đình hoàn tất các thủ tục hộ tịch theo quy định.

Ông Phạm Văn Khởi, Chi cục Trưởng Chi cục dân số và trẻ em tỉnh Hưng Yên phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Trung tâm Truyền thông số, Sở Tư pháp Hưng Yên)

Việc triển khai mô hình đăng ký khai sinh trực tuyến tại cơ sở y tế hướng tới đưa dịch vụ công đến gần người dân ngay từ thời điểm trẻ chào đời. Khi quy trình được thực hiện đồng bộ, gia đình có thể giảm thời gian đi lại, trong khi các cơ quan y tế và tư pháp nâng cao hiệu quả phối hợp, bảo đảm thông tin hộ tịch của trẻ được xử lý kịp thời, chính xác.

Đây cũng là bước cụ thể hóa yêu cầu chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính, hướng tới thực hiện quy trình đăng ký khai sinh chủ động theo quy định của Luật Hộ tịch 2026.