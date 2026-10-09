Hưng Yên tạo đột phá tăng trưởng từ bốn Nghị quyết chiến lược

9 tháng năm 2026, kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực, với GRDP tăng 11,22%, vượt kịch bản đề ra. (Nguồn: VGP)

Đồng bộ các trụ cột, tạo động lực phát triển mới

Trong bối cảnh yêu cầu tăng trưởng ngày càng gắn chặt với chất lượng quản trị, năng lực đổi mới sáng tạo và sức cạnh tranh của doanh nghiệp, Hưng Yên xác định việc triển khai đồng bộ các chủ trương lớn của Đảng là nhiệm vụ trọng tâm.

Địa phương là một trong những tỉnh sớm tổ chức thực hiện quyết liệt bốn Nghị quyết gồm Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Điểm đáng chú ý trong cách tiếp cận của Hưng Yên là gắn việc quán triệt nghị quyết với các nhiệm vụ cụ thể, từ hoàn thiện hạ tầng số, cải cách thủ tục hành chính đến hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ và mở rộng hợp tác quốc tế. Qua đó, các chủ trương từng bước được chuyển hóa thành những giải pháp phục vụ trực tiếp hoạt động quản lý nhà nước, sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Với Nghị quyết 57-NQ/TW, ngay sau khi nghị quyết được ban hành ngày 22/12/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai chuyên đề sâu rộng, đồng thời ban hành Kế hoạch số 386-KH/TU ngày 13/2/2025. Kế hoạch xác định mục tiêu đến năm 2050 xây dựng Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, phát triển thông minh, giàu đẹp, văn minh.

Để hiện thực hóa định hướng này, tỉnh tập trung phát triển hạ tầng và các nền tảng phục vụ chuyển đổi số. Trung tâm điều hành thông minh (IOC) cấp tỉnh đã đi vào hoạt động; dữ liệu trong các lĩnh vực dân cư, giáo dục, y tế được số hóa. Cùng với đó, doanh nghiệp được hỗ trợ tiếp cận những công nghệ hiện đại như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), blockchain, qua đó từng bước đổi mới quy trình sản xuất theo hướng thông minh và bền vững.

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được Hưng Yên xác định là nền tảng cho tăng trưởng dài hạn. Những mô hình ứng dụng công nghệ số trong quản lý đất đai, phát triển nông nghiệp thông minh bước đầu đem lại hiệu quả tích cực, mở ra hướng nâng cao hiệu suất quản lý và tổ chức sản xuất.

Song song với đầu tư hạ tầng, tỉnh chú trọng đưa tinh thần đổi mới đến gần hơn với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác tuyên truyền được triển khai qua báo chí, phát thanh, truyền hình, mạng xã hội, pano, khẩu hiệu tại các khu công nghiệp và khu dân cư. Các hội thảo, tọa đàm, sinh hoạt chi bộ và chương trình phổ biến chuyên sâu cũng được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong quá trình thực hiện.

KCN Tiền Hải. (Nguồn: Diễn đàn Doanh nghiệp)

Cải cách thể chế, mở rộng cánh cửa hội nhập

Cùng với chuyển đổi số, cải cách thể chế và đổi mới công tác xây dựng, thi hành pháp luật là một trong những điều kiện quan trọng để Hưng Yên cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Thực hiện Nghị quyết 66-NQ/TW được Bộ Chính trị ban hành ngày 30/4/2025, tỉnh đẩy mạnh công khai, minh bạch các quy trình đầu tư, số hóa thủ tục hành chính, cập nhật thông tin quy hoạch và pháp lý theo hướng thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận, theo dõi và giám sát.

Các chương trình phổ biến pháp luật cũng được đổi mới theo phương châm “Gần dân, dễ hiểu, dễ thực hiện”. Cách làm này hướng tới giảm khoảng cách giữa quy định pháp luật với thực tiễn, giúp người dân và doanh nghiệp hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của mình, đồng thời tạo điều kiện để hoạt động quản lý nhà nước ngày càng minh bạch, hiệu quả.

Cải cách pháp luật, vì vậy, không đơn thuần là việc hoàn thiện các quy định hay rút ngắn thủ tục hành chính. Đây còn là cơ sở để củng cố niềm tin của doanh nghiệp, người dân đối với chính quyền, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư và phát triển sản xuất, kinh doanh.

Trên nền tảng đó, Hưng Yên đẩy mạnh hội nhập quốc tế theo tinh thần Nghị quyết 59-NQ/TW, kết hợp thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với việc mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục và công nghệ.

Tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động kết nối, xúc tiến đầu tư với đối tác nước ngoài, cụ thể như Diễn đàn doanh nghiệp “Kết nối Thái Lan tại Hưng Yên năm 2025” và Chương trình kết nối Hưng Yên - Nhật Bản ngày 3/6.

Những hoạt động này thể hiện nỗ lực của địa phương trong việc tăng cường quan hệ với đối tác quốc tế, tìm kiếm cơ hội hợp tác và nâng cao sức cạnh tranh. Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, việc mở rộng kết nối không chỉ tạo thêm cơ hội thu hút nguồn lực bên ngoài mà còn góp phần thúc đẩy doanh nghiệp địa phương tiếp cận công nghệ, phương thức quản trị và thị trường mới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Toản và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền dự Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, doanh nhân nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004-13/10/2026).

Tiếp sức kinh tế tư nhân, khơi thông nguồn lực doanh nghiệp

Nếu khoa học công nghệ tạo động lực đổi mới, cải cách thể chế, xây dựng môi trường thuận lợi và hội nhập quốc tế mở rộng không gian phát triển, thì kinh tế tư nhân là một trong những lực lượng quan trọng trực tiếp chuyển hóa các điều kiện đó thành hoạt động sản xuất, kinh doanh và giá trị tăng trưởng.

Thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Hưng Yên triển khai nhiều chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, miễn giảm thuế, tạo điều kiện tiếp cận tín dụng và thúc đẩy chuyển đổi số. Đáng chú ý, tỉnh hỗ trợ miễn phí các nền tảng số phục vụ kế toán, hóa đơn điện tử và thương mại điện tử cho hàng ngàn doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Giải pháp này góp phần giảm chi phí vận hành, nâng cao hiệu quả kinh doanh và tạo điều kiện để doanh nghiệp từng bước thích ứng với môi trường kinh doanh số.

Việc hỗ trợ doanh nghiệp không chỉ dừng ở các chính sách mà còn cần được triển khai thông qua những cơ chế trao đổi trực tiếp, giúp chính quyền kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn phát sinh từ thực tiễn. Đây cũng là mong muốn được ông Nguyễn Văn Hoan, Giám đốc Công ty TNHH Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh.

Ông Hoan nhận định: “Nghị quyết 68 không chỉ mang tính định hướng vĩ mô mà đã thật sự đi vào thực tiễn. Cộng đồng doanh nghiệp mong muốn tỉnh tiếp tục tổ chức các mô hình đối thoại thực chất như ‘Cà phê doanh nhân’, ‘Diễn đàn chính quyền - doanh nghiệp’ để trực tiếp giải quyết vướng mắc”. Sự đồng hành của chính quyền có ý nghĩa quan trọng, giúp doanh nghiệp có thêm điểm tựa trong quá trình đầu tư và phát triển.

Thực tế cho thấy, hiệu quả của chính sách phát triển kinh tế tư nhân phụ thuộc đáng kể vào khả năng đưa các chủ trương hỗ trợ đến đúng đối tượng và giải quyết những nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp. Vì vậy, việc kết hợp cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ ứng dụng công nghệ và duy trì đối thoại thực chất sẽ góp phần tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn, đồng thời phát huy vai trò chủ động của khu vực tư nhân trong nền kinh tế.

Triển khai đồng bộ bốn nghị quyết của Bộ Chính trị, Hưng Yên đang từng bước hình thành cách tiếp cận phát triển dựa trên sự kết hợp giữa đổi mới công nghệ, hoàn thiện thể chế, hội nhập quốc tế và phát huy nguồn lực doanh nghiệp. Quá trình này đòi hỏi quyết tâm chính trị, tư duy đổi mới và sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân.

Với định hướng chuyển nhanh từ chủ trương sang hành động, từ hành động sang kết quả cụ thể, bốn Nghị quyết trụ cột được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực để Hưng Yên đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và tiến gần hơn tới mục tiêu phát triển thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2050.

9 tháng năm 2026, kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên tiếp tục ghi nhận nhiều kết quả tích cực, với GRDP tăng 11,22%, vượt kịch bản đề ra.

Công tác đầu tư công tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Đến ngày 30/9, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 sau khi tiết kiệm 5% nguồn vốn ngân sách địa phương là 56.493 tỷ đồng, trong đó đã phân bổ 56.112,1 tỷ đồng. Giá trị giải ngân đạt 28.330,4 tỷ đồng, tăng 7.625,2 tỷ đồng so với cuối tháng 8.

Riêng nguồn vốn kế hoạch năm 2026, tỉnh đã giải ngân 26.222,7 tỷ đồng, bằng 60,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Hoạt động thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp tiếp tục chuyển biến tích cực. Trong 9 tháng, tỉnh Hưng Yên thu hút 68.000 tỷ đồng và 1,9 tỷ USD vốn đầu tư đăng ký; có 4.008 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 44.212 tỷ đồng.