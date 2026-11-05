Hưng Yên tạo cơ chế thu hút đầu tư vào khu công nghiệp

Vốn đầu tư vào khu công nghiệp vượt kế hoạch năm

Theo số liệu của Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên, trong tháng 10/2026, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thu hút tổng vốn đầu tư 12,4 triệu USD và 1.587 tỷ đồng. Cụ thể, tỉnh tiếp nhận mới 5 dự án đầu tư, gồm 2 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký 4,9 triệu USD và 3 dự án đầu tư trong nước (DDI) với tổng vốn đăng ký 1.426 tỷ đồng.

Cùng với các dự án mới, có 7 dự án được điều chỉnh tăng vốn, trong đó 5 dự án FDI với số vốn tăng thêm khoảng 7,5 triệu USD và 2 dự án DDI với tổng vốn đầu tư tăng thêm 161 tỷ đồng.

Tính chung 10 tháng năm 2026, các khu công nghiệp của Hưng Yên thu hút tổng vốn đầu tư khoảng 2.400 triệu USD, tương đương 1.585 triệu USD và 21.598 tỷ đồng, đạt 160% kế hoạch năm 2026 (1,5 tỷ USD).

Tỉnh tiếp nhận mới 73 dự án đầu tư, gồm 70 dự án đầu tư thứ cấp và 3 dự án hạ tầng khu công nghiệp. Trong số các dự án thứ cấp có 35 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 602 triệu USD và 35 dự án DDI với vốn đăng ký 9.435 tỷ đồng. Ba dự án hạ tầng khu công nghiệp có tổng vốn đầu tư đăng ký 9.445 tỷ đồng.

10 tháng năm 2026, các khu công nghiệp của Hưng Yên thu hút tổng vốn đầu tư khoảng 2,4 tỷ USD, đạt 160% kế hoạch năm 2026. Ảnh: Trịnh Cường

Tại các cụm công nghiệp, trong tháng 10/2026, Hưng Yên tiếp nhận 9 dự án đầu tư mới, gồm 7 dự án trong nước với vốn đăng ký 607,9 tỷ đồng và 2 dự án nước ngoài với vốn đăng ký 9,63 triệu USD. Trong tháng, có thêm 3 dự án được điều chỉnh tăng vốn, gồm 2 dự án trong nước và 1 dự án nước ngoài, với số vốn đầu tư tăng thêm tương ứng 165,5 tỷ đồng và 0,21 triệu USD.

Lũy kế năm 2026, các cụm công nghiệp trên địa bàn Hưng Yên có 482 dự án thứ cấp còn hiệu lực, gồm 391 dự án trong nước và 91 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký 45.034,3 tỷ đồng và 1.562,13 triệu USD. Trong số này, 115 dự án đã đi vào hoạt động, 72 dự án đang triển khai xây dựng, 41 dự án chưa xây dựng nhưng còn tiến độ, 4 dự án chưa xây dựng và hết tiến độ, 4 dự án ngừng hoạt động.

Ở phạm vi thống kê của Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp, từ đầu năm đến ngày 22/10/2026, ban đã cấp mới và điều chỉnh tăng vốn cho 53 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 17.849 tỷ đồng, tương đương 687 triệu USD. Trong đó, tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp có 46 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 12.259 tỷ đồng, tương đương 472 triệu USD.

Ngoài ra, ban đang tiếp nhận Dự án hạ tầng khu công nghiệp Tiền Hải 2 với vốn đầu tư đăng ký khoảng 125 triệu USD và Dự án hạ tầng khu công nghiệp Thái Đô 1 với vốn đầu tư đăng ký khoảng 127 triệu USD.

Những số liệu trên cho thấy hoạt động thu hút đầu tư tại Hưng Yên diễn ra trên nhiều địa bàn và loại hình khu sản xuất với sự tham gia của cả nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Bên cạnh việc tiếp nhận dự án mới, hoạt động điều chỉnh tăng vốn cũng là một nguồn đóng góp quan trọng vào tổng vốn đầu tư thu hút trong năm 2026.

Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư

Doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp FDI chỉ rót vốn đầu tư khi việc sản xuất, kinh doanh tại địa phương thuận lợi. Vì vậy, có thể xem đây là đánh giá từ chính các nhà đầu tư đã làm ăn tại Hưng Yên.

Với định hướng phát triển công nghiệp hiện đại, ưu tiên công nghệ cao và tăng cường kết nối vùng, Hưng Yên đặt mục tiêu khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển, thu hút các nguồn lực đầu tư và tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Lê Quang Hòa, tháng 8 vừa qua, UBND tỉnh đã có thông báo chỉ đạo thay đổi căn bản và áp dụng "luồng xanh" để thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào khu công nghiệp. Thời gian tới, tỉnh dự kiến ban hành quy chế phối hợp giải quyết thủ tục đầu tư, với mục tiêu rút ngắn 30% thời gian xử lý.

Hưng Yên định hướng phát triển công nghiệp hiện đại, ưu tiên công nghệ cao và tăng cường kết nối vùng. Ảnh: Nam Nguyễn

Điểm mới của cơ chế này là làm song song. Nhà đầu tư thứ cấp có thể làm thủ tục đầu tư ngay trong lúc chủ đầu tư hạ tầng đang xây dựng khu công nghiệp. Dù vậy, khu công nghiệp chỉ được vận hành khi hạ tầng đáp ứng đủ quy định, đặc biệt là công trình bảo vệ môi trường và xử lý nước thải.

Để có mặt bằng cho nhà đầu tư, Hưng Yên đặt mục tiêu giải phóng mặt bằng trên 1.400 ha đất khu công nghiệp và 1.000 ha đất cụm công nghiệp trong năm 2026. Theo quy hoạch, tỉnh định hướng phát triển 67 khu công nghiệp với tổng diện tích trên 23.000 ha và 125 cụm công nghiệp rộng gần 8.000 ha.

Tiến độ thực tế cho thấy tỉnh đang làm nhanh. Khu công nghiệp số 01 (Green One) khởi công ngày 16/10 là khu công nghiệp thứ 9 được khởi công tại Hưng Yên chỉ trong hai tháng 9 và 10.

Tại hội nghị công bố quy hoạch tỉnh hồi tháng 10/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền đã đưa ra thông điệp: “Thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh; sự thịnh vượng của nhà đầu tư chính là sự phát triển của tỉnh Hưng Yên”.

Định hướng này được tỉnh gắn với yêu cầu xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thuận lợi, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý trong quá trình giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp. Trong đó, khả năng đưa các dự án từ đăng ký đầu tư sang triển khai xây dựng, vận hành thực tế sẽ là yếu tố quan trọng để dòng vốn thu hút đóng góp vào tăng trưởng kinh tế và phát triển sản xuất của địa phương.

Với kết quả thu hút vốn vượt kế hoạch trong 10 tháng năm 2026, Hưng Yên đang có thêm cơ sở để tiếp tục mở rộng không gian phát triển công nghiệp. Đó là điểm tựa để Hưng Yên phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, khẳng định vững chắc vai trò là một cực tăng trưởng năng động, một vệ tinh chiến lược của vùng Thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng và là điểm sáng về thu hút đầu tư trên cả nước; hướng tới mục tiêu trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2028 mà tỉnh đã đề ra.