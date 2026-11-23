Ngày 23/11/2026, tại Trường THCS Tân Hưng – Phân hiệu III, xã Tân Hưng, Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy cho cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường. Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm tăng cường giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời trang bị cho học sinh những kiến thức và kỹ năng cần thiết để bảo vệ bản thân trước các tệ nạn xã hội.

Buổi tuyên truyền do bà Trần Thị Hồng, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, trực tiếp truyền đạt. Nội dung chương trình được xây dựng theo hướng thiết thực, tập trung vào những vấn đề gần gũi với môi trường học đường, giúp học sinh dễ tiếp thu và có thể vận dụng trong cuộc sống.

Buổi tuyên truyền do bà Trần Thị Hồng, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, trực tiếp truyền đạt. (Ảnh: Vũ Hùng)

Tại buổi tuyên truyền, học sinh được tìm hiểu những nội dung trọng tâm của Luật Phòng, chống ma túy năm 2025 và các quy định pháp luật có liên quan. Đặc biệt, báo cáo viên dành nhiều thời gian phân tích tình hình, phương thức hoạt động của tội phạm ma túy hiện nay; giới thiệu các dạng ma túy phổ biến, ma túy tổng hợp và những chất hướng thần mới có nguy cơ xâm nhập vào đời sống thanh thiếu niên.

Một vấn đề đáng chú ý được đề cập là các thủ đoạn tiếp cận, dụ dỗ và lôi kéo học sinh tham gia vào các hành vi liên quan đến ma túy ngày càng có nhiều biến tướng. Ma túy có thể bị ngụy trang dưới hình thức thực phẩm, đồ uống hoặc trà trộn trong một số sản phẩm, dung dịch sử dụng với thuốc lá điện tử, khiến người trẻ dễ mất cảnh giác.

Trước thực trạng đó, báo cáo viên hướng dẫn học sinh hình thành thói quen cảnh giác, không tùy tiện nhận hoặc sử dụng đồ ăn, thức uống, sản phẩm không rõ nguồn gốc; kiên quyết từ chối những lời mời chào, rủ rê sử dụng các chất không rõ thành phần. Đồng thời, các em cần chủ động chia sẻ với cha mẹ, thầy cô và người có trách nhiệm khi gặp tình huống đáng ngờ hoặc phát hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Thông qua hoạt động tuyên truyền, các em được củng cố nhận thức về trách nhiệm của bản thân trong công tác phòng, chống ma túy; nâng cao khả năng tự bảo vệ và ý thức tuân thủ pháp luật. Đây cũng là dịp để nhà trường tăng cường giáo dục học sinh về lối sống lành mạnh, tinh thần trách nhiệm với gia đình và cộng đồng.

Đây là lần thứ 7 các báo cáo viên của Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy cho học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh. (Ảnh: Vũ Hùng)

Được biết, hoạt động tuyên truyền tại Trường THCS Tân Hưng – Phân hiệu III nằm trong kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026 của Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên tại các trường học và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thực hiện theo Kế hoạch số 71/KH-STP ngày 9/10/2026 về triển khai Dự án 8 “Nâng cao khả năng tiếp cận, thụ hưởng về dịch vụ trợ giúp pháp lý chất lượng và giáo dục pháp luật trong phòng, chống ma túy”, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Việc duy trì và mở rộng các hoạt động tuyên truyền tại trường học cho thấy sự chủ động của ngành Tư pháp Hưng Yên trong công tác phòng ngừa ma túy từ sớm, từ xa. Qua đó, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa gia đình, nhà trường và xã hội, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, tạo nền tảng để thế hệ trẻ phát triển toàn diện, tránh xa tệ nạn ma túy.