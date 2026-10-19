Hưng Yên: Tăng cường kiểm tra hàng hóa tại Lễ hội chùa Keo mùa Thu 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Thu năm 2026 được tổ chức quy mô cấp tỉnh tại Di tích quốc gia đặc biệt chùa Keo, xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên, trong 6 ngày, từ ngày 19 - 24/10/2026 (tức từ ngày 10 đến hết ngày 15/9 năm Bính Ngọ).

Chùa Keo, tên chữ là Thần Quang Tự, là công trình kiến trúc cổ tiêu biểu của vùng đồng bằng Bắc Bộ, gắn với việc thờ Phật và phụng thờ Đức Thánh Dương Không Lộ. Lễ hội chùa Keo được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2017, đến nay vẫn duy trì nhiều nghi lễ và sinh hoạt văn hóa truyền thống.

Lực lượng chức năng phối hợp kiểm tra, kiểm soát các gian hàng tại Lễ hội chùa Keo mùa Thu năm 2026.

Theo kế hoạch tổ chức năm 2026, bên cạnh các nghi lễ truyền thống như lễ khai chỉ, lễ rước Đức Thánh, múa rối chầu Thánh, múa trải cạn, múa ếch vồ, lễ hội còn có nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và trò chơi dân gian như du thuyền hát hội, giao lưu các câu lạc bộ chèo, têm trầu cánh phượng, thi cờ tướng, biểu diễn lân sư rồng và không gian ẩm thực tỉnh Hưng Yên.

Với nhiều hoạt động diễn ra liên tục và lượng người dân, du khách tập trung đông, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm, đồ uống, đặc sản, quà lưu niệm và các dịch vụ phục vụ lễ hội cũng gia tăng. Đây cũng là những nhóm hàng hóa được lực lượng quản lý thị trường tập trung giám sát trong thời gian diễn ra lễ hội.

Thực hiện Kế hoạch số 368/KH-UBND ngày 28/9/2026 của UBND tỉnh Hưng Yên về tổ chức Lễ hội chùa Keo mùa Thu năm 2026 và chỉ đạo của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên, Đội Quản lý thị trường số 4 đã triển khai các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường tại khu vực diễn ra lễ hội.

Theo đó, lực lượng quản lý thị trường tập trung kiểm tra việc chấp hành quy định về niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; chủ động phát hiện, ngăn chặn các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, nhất là trong thời điểm lượng khách tham dự lễ hội tăng cao.

Ông Nguyễn Thái Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Hưng Yên và lãnh đạo Đội Quản lý thị trường số 4 làm việc với đại diện chính quyền địa phương xã Vũ Tiên.

Đội Quản lý thị trường số 4 chú trọng kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, hàng quá hạn sử dụng hoặc không bảo đảm chất lượng.

Đối với nhóm thực phẩm, đồ uống được kinh doanh tại khu vực lễ hội, công tác kiểm tra an toàn thực phẩm được tăng cường nhằm ngăn ngừa hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, không bảo đảm điều kiện vệ sinh được đưa ra thị trường.

Song song với hoạt động kiểm tra, kiểm soát, sẽ tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật tới các tổ chức, cá nhân kinh doanh tại khu vực lễ hội.

Đội Quản lý thị trường số 4 tổ chức cho các cơ sở kinh doanh ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng và hàng hóa không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Việc kết hợp kiểm tra, giám sát với tuyên truyền, ký cam kết được lực lượng quản lý thị trường triển khai nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh, góp phần bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh lành mạnh trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội chùa Keo mùa Thu năm 2026.