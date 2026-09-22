Hưng Yên tăng cường đảm bảo chất lượng bữa ăn bán trú và an toàn cho học sinh

Đoàn kiểm tra liên ngành xã Hưng Phú kiểm tra, giám sát tại các trường mầm non. Ảnh tư liệu

UBND tỉnh Hưng Yên vừa ban hành Công văn số 6317 về việc tăng cường bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn bán trú và an toàn cho học sinh trên đường đến trường.

Theo đó, UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát công tác an toàn thực phẩm, dinh dưỡng học đường; đồng thời triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, nhất là tại khu vực có nguy cơ mất an toàn.

Siết chặt quản lý bữa ăn bán trú

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở GD&ĐT và các địa phương rà soát, hướng dẫn thực hiện các yêu cầu về an toàn thực phẩm, dinh dưỡng đối với bữa ăn nội trú, bán trú phù hợp từng độ tuổi, cấp học.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, chế biến, cung cấp thực phẩm, suất ăn cho trường học, nhất là các đơn vị cung cấp với quy mô lớn hoặc cho nhiều trường. Ngành Y tế phối hợp hướng dẫn xây dựng thực đơn, khẩu phần ăn khoa học, hợp lý và theo dõi tình trạng dinh dưỡng của trẻ em, học sinh.

Sở GD&ĐT được giao chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm quy định về an toàn thực phẩm; kiểm soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu, suất ăn, không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm an toàn.

Các cơ sở giáo dục phải tổ chức bữa ăn đủ năng lượng, cân đối dinh dưỡng, đa dạng thực phẩm, phù hợp độ tuổi, tình trạng dinh dưỡng và mức tiền ăn; chú trọng phòng, chống suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì và các vấn đề dinh dưỡng học đường.

Đáng chú ý, ngành Giáo dục được yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu về tổ chức bữa ăn bán trú theo hướng liên thông, dùng chung, phục vụ quản lý, giám sát và cảnh báo nguy cơ; tăng cường ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc thực phẩm, quản lý đơn vị cung cấp và giám sát chất lượng bữa ăn.

UBND các xã, phường chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức bữa ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Địa phương phải tăng cường kiểm tra nguồn gốc, chất lượng thực phẩm, điều kiện chế biến, bảo quản, vận chuyển, giao nhận và lưu mẫu thức ăn; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm, kiên quyết đình chỉ hoặc thay thế đơn vị cung cấp không đáp ứng yêu cầu.

Việc lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn, dịch vụ nấu ăn phải công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định. UBND cấp xã được yêu cầu không lựa chọn đơn vị chỉ dựa trên tiêu chí giá thấp mà phải coi an toàn thực phẩm, chất lượng, giá trị dinh dưỡng, năng lực cung ứng và khả năng truy xuất nguồn gốc là những yêu cầu cốt lõi.

Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm trực tiếp tiếp nhận, kiểm tra, giám sát chất lượng, số lượng suất ăn, việc giao nhận thực phẩm và tổ chức bữa ăn. Đồng thời, tăng cường công khai thực đơn, đơn vị cung cấp, nguồn thực phẩm và các thông tin cần thiết để cha mẹ học sinh tham gia giám sát.

Phòng CSGT (Công an tỉnh Hưng Yên) hướng dẫn hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh. Ảnh tư liệu

Tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn cho học sinh trên đường đến trường

Bên cạnh an toàn bữa ăn, UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn cho học sinh trên đường đến trường, đặc biệt tại những địa bàn giao thông đi lại khó khăn, có nguy cơ mất an toàn và nơi tổ chức dịch vụ đưa đón học sinh.

Công an tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và UBND các xã, phường xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về dịch vụ đưa đón trẻ em, học sinh và an toàn giao thông.

Sở Xây dựng phối hợp rà soát, kiểm tra điều kiện phương tiện đưa đón học sinh; đồng thời rà soát tổng thể các công trình cầu, đường, nhất là những vị trí cấp thiết, trọng yếu để bảo đảm an toàn cho học sinh.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã, phường được yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh trên đường đến trường; tập trung rà soát các tuyến đường, cầu và điều kiện giao thông phục vụ việc đi lại của học sinh; chuẩn bị phương án xử lý sự cố an toàn thực phẩm, bảo đảm khi xảy ra vụ việc phải kịp thời cấp cứu, điều trị, truy xuất nguồn gốc, xác định nguyên nhân và khoanh vùng, xử lý nguồn nguy cơ.

UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên và các tổ chức thành viên tăng cường giám sát việc bảo đảm an toàn thực phẩm và an toàn cho học sinh trên đường đến trường; vận động đoàn viên, hội viên và người dân tham gia phát hiện, phản ánh kịp thời các nguy cơ mất an toàn.