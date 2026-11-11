Hưng Yên tăng cường đảm bảo các điều kiện an toàn trường học

Hưng Yên siết chặt các điều kiện bảo đảm an toàn trường học. Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu các sở, ngành, UBND các xã, phường tiếp tục tăng cường bảo đảm các điều kiện an toàn trường học.

Đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy cơ sở giáo dục

Về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy cơ sở giáo dục, UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT, Công an tỉnh chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp với lực lượng công an tại địa phương tổ chức rà soát toàn diện các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại tất cả các cơ sở giáo dục.

Tập trung kiểm tra, khắc phục triệt để nguy cơ mất an toàn tại các hạng mục: mạng lưới dây dẫn và thiết bị tiêu thụ điện; hệ thống gas tại bếp ăn tập thể; các phòng thí nghiệm, kho lưu trữ; duy trì khả năng hoạt động của các phương tiện chữa cháy tại chỗ.

Chiến sĩ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Thái Bình hướng dẫn học sinh sử dụng các phương tiện, thiết bị PCCC và CNCH. Ảnh minh họa

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục kiến thức, thực hành kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho học sinh, sinh viên theo quy định tại Thông tư số 06/2022/TT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định hiện hành có liên quan; chú trọng kỹ năng nhận biết nguy cơ cháy, nổ, báo động, thoát nạn, tự bảo vệ và xử lý tình huống khẩn cấp phù hợp với từng độ tuổi, cấp học.

Tăng cường rà soát cơ sở vật chất, khắc phục nguy cơ mất an toàn

Về công tác đảm bảo an toàn trường học, UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với UBND xã, phường chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh chủ động rà soát điều kiện an toàn của cơ sở vật chất và khuôn viên trường học; kịp thời sửa chữa, gia cố, thay thế hoặc ngừng sử dụng các hạng mục, thiết bị xuống cấp, có nguy cơ gây tai nạn, thương tích.

Rà soát việc bố trí, sắp xếp phòng học, phòng chức năng, sân chơi, bãi tập; việc lắp đặt, sử dụng, bảo quản thiết bị dạy học, thiết bị luyện tập thể dục, thể thao, bàn ghế, đồ dùng, đồ chơi trong lớp học và ngoài trời để bảo đảm an toàn.

Chú trọng kiểm tra cổng trường, tường bao, lan can, ban công, mái che, mái lợp, cây xanh, cảnh quan; có biện pháp xử lý ngay các hạng mục xuống cấp, cây có nguy cơ gãy, đổ; rào chắn, cách ly các khu vực đang thi công, sửa chữa và các vị trí nguy hiểm, bảo đảm an toàn cho người học và cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh chủ động rà soát điều kiện an toàn của cơ sở vật chất và khuôn viên trường học. Ảnh minh họa

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo đảm an toàn trường học; thường xuyên tự rà soát, kiểm tra; chủ động tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, khắc phục nguy cơ mất an toàn thuộc phạm vi quản lý.

Đối với những khó khăn, vướng mắc hoặc nguy cơ mất an toàn vượt quá khả năng giải quyết, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để được hướng dẫn, phối hợp xử lý, khắc phục; không để kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn tối đa cho người học và cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong cơ sở giáo dục.

UBND tỉnh cũng giao các Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục trong việc hướng dẫn, tổ chức thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trường học và giải quyết các vấn đề liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền; tăng cường trao đổi thông tin, hỗ trợ chuyên môn, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

UBND xã, phường chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thường xuyên kiểm tra, rà soát, đảm bảo các điều kiện an toàn trong trường học; kịp thời có biện pháp xử lý, khắc phục đối với những hạng mục xuống cấp hoặc tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Đồng thời chỉ đạo các phòng, ban chức năng của địa phương hướng dẫn, kiểm tra việc đảm bảo các điều kiện an toàn trong nhà trường, đảm bảo môi trường học tập an toàn cho học sinh.