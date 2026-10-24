Hưng yên tăng cường cán bộ về cơ sở

Chị Trần Thị Liên Hoa cùng cán bộ thôn tới tuyên truyền kiến thức chăn nuôi an toàn tại hộ chăn nuôi gia súc trên địa bàn.

Những "cánh tay nối dài" đến cơ sở

Từ tháng 11/2025, anh Trần Văn Hải, tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ thông tin, đang làm viên chức tại Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên), đã nhận quyết định tăng cường đi công tác tại Ủy ban nhân dân phường Trần Lãm để hỗ trợ cơ sở trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Với sở trường chuyên môn, anh được giao làm cán bộ văn phòng phụ trách việc chuyển đổi số của phường. Vận dụng kiến thức đã được đào tạo, anh Hải đã “làm mới” Cổng thông tin điện tử của phường với giao diện hấp dẫn hơn, thường xuyên cập nhật những thông tin, hoạt động của phường; sử dụng AI hướng dẫn hỏi đáp, làm rõ những nội dung người dân quan tâm. Cổng thông tin điện tử phường Trần Lãm đã tăng sức hút khi thường xuyên có lượng truy cập hơn 1 triệu người. Anh Hải tham gia vào việc đào tạo, tập huấn cho 36 Tổ công nghệ cộng đồng đang hoạt động trên địa bàn phường; thiết kế sổ tay hướng dẫn người dân giải quyết một số thủ tục hành chính trên môi trường số một cách dễ làm, dễ hiểu nhất.

Đối với đồng nghiệp trong đơn vị, anh Hải là người hướng dẫn cách sử dụng hiệu quả các ứng dụng AI đối với công việc được giao của từng người... Công việc ở cơ sở nhiều, xử lý nguồn dữ liệu lớn, nhưng anh Hải cũng như phần lớn cán bộ, công chức, viên chức phường luôn nêu cao quyết tâm, trách nhiệm trước mỗi phần việc của mình, đem đến sự hài lòng cho người dân.

Tương tự như anh Hải, chị Trần Thị Liên Hoa công tác tại Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên được tỉnh quyết định tăng cường về Ủy ban nhân dân xã Tân Thuận gần một năm nay.

Thực tiễn ở cơ sở đặt ra nhiều vấn đề mà chị Hoa đã giải quyết, đó là tuyên truyền, vận động người dân thay đổi tập quán chăn nuôi nhỏ lẻ theo mô hình nông hộ, phân tán trong khu dân cư; thường xuyên kết nối, tương tác với 10 trưởng thôn để trở thành “cánh tay nối dài” của xã trong thực hiện quản lý nhà nước lĩnh vực chăn nuôi. Bằng cách làm này, hơn một năm qua trên địa bàn xã Tân Thuận không xảy ra dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; người dân yên tâm đầu tư phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống gia đình.

Đồng chí Phạm Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cụ thể hóa các nghị định của Chính phủ về tinh gọn bộ máy; để kịp thời tăng cường năng lực giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho cấp xã khi vận hành tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 98/KH-Ủy ban nhân dân ngày 23/10/2025 về việc cử công chức, viên chức tăng cường tại các xã, phường để hỗ trợ cấp xã trong quá trình vận hành tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Sở Nội vụ đã ban hành quyết định cử 27 công chức, viên chức thuộc các sở, ban, ngành tăng cường về cấp xã, thời gian tăng cường 3 năm kể từ ngày 1/12/2025 đến hết ngày 30/11/2028. Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh đã thực hiện điều động 316 công chức, viên chức thuộc quyền quản lý về làm công chức, viên chức thuộc khối Đảng, chính quyền cấp xã để kịp thời bổ sung nhân sự còn thiếu hụt tại cấp xã.

Tăng cường, điều động cán bộ công chức, viên chức cấp tỉnh về cơ sở giúp giải quyết được ba vấn đề. Thứ nhất, khi chuyển dịch sang mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cấp xã sẽ đối mặt nhiều áp lực mới về thẩm quyền và thủ tục, kinh nghiệm, chuyên môn nghiệp vụ thực thi nhiệm vụ. Việc đưa các cán bộ có năng lực từ tỉnh về sẽ trực tiếp “gỡ khó”, hướng dẫn giải quyết tại chỗ các vướng mắc, bảo đảm bộ máy cơ sở vận hành thông suốt, phục vụ Nhân dân tốt nhất. Thứ hai là tạo dòng thông tin hai chiều thông suốt: Đội ngũ này sẽ là cầu nối đưa thực tiễn từ cơ sở về tỉnh, giúp các sở, ngành kịp thời điều chỉnh chính sách quản lý nhà nước sát với thực tế; đồng thời có thể kịp thời phát hiện, đề xuất giải pháp, hướng dẫn xử lý và báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc của cơ sở. Thứ ba, có thể rèn luyện cán bộ, công chức, viên chức thông qua thực tiễn: Vừa thực hiện có hiệu quả chủ trương, nghị quyết của Đảng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị vừa góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, thông qua việc tạo điều kiện cho công chức, viên chức có môi trường rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm từ thực tiễn.

Linh hoạt, sáng tạo trong vận hành

Tại xã Ái Quốc, từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp đến nay, chuyển biến lớn nhất là tác phong, trách nhiệm trong công việc của đội ngũ cán bộ, công chức nâng cao rõ rệt. Mọi người ý thức hơn, trọng trách hơn trong từng cử chỉ, việc làm; gần gũi và tương tác nhiều hơn với Nhân dân. Tuy nhiên, để vận hành một cách nhuần nhuyễn, trơn tru vẫn cần thêm thời gian để bổ khuyết, điều chỉnh.

Qua theo dõi, việc bổ sung công chức cho xã Ái Quốc là rất khó bởi thời điểm này số lượng biên chế đã giao đủ (32 người). Vì vậy, phương châm của địa phương là cán bộ, công chức vừa làm, vừa học, vừa nghiên cứu văn bản chỉ đạo của cấp trên cũng như quy định hiện hành để vận hành mô hình cấp xã hiện nay.

Xã Kiến Xương hiện có quy mô dân số đông, theo đó khối lượng công việc cũng tăng lên nhiều hơn so với các xã khác. Theo chỉ tiêu được giao, xã có 48 biên chế, nhưng nay đang thiếu 10 công chức ở lĩnh vực địa chính, tư pháp, xây dựng, y tế, giáo dục. Để giải quyết bài toán thiếu biên chế, xã Kiến Xương linh hoạt luân chuyển giữa các bộ phận, trợ giúp lẫn nhau để hoàn thành công việc được giao. Trong một số thời điểm nhất định, xã điều động ngắn hạn cán bộ ở trường lên tăng cường, hỗ trợ công việc liên quan giáo dục tại Ủy ban nhân dân xã, sau đó lại trở về tiếp tục công việc chuyên môn tại trường.

Đối với lĩnh vực đất đai, theo quy định (tính theo quy mô dân số) xã Kiến Xương sẽ có 5 biên chế, nhưng thời điểm hiện tại mới được bố trí 3 biên chế. Để điều hành công việc, xã bố trí một người thường xuyên trực tại Trung tâm Phục vụ hành chính công để tiếp nhận hồ sơ; hai cán bộ còn lại xử lý mọi vấn đề liên quan đất đai. Đây là lĩnh vực rộng, nhu cầu của người dân rất lớn, vì vậy chính quyền xã luôn động viên, khuyến khích các cán bộ làm việc với trách nhiệm cao nhất.

Từ nắm bắt đầy đủ các khó khăn, vướng mắc của thực tiễn vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn, tỉnh Hưng Yên đã kịp thời có giải pháp tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn. Đáng chú ý, các cơ chế, chính sách không đồng nhất trước đây ở hai tỉnh cũ đã được cụ thể bằng một cơ chế, chính sách chung dễ thực hiện, không chồng chéo...

Theo đồng chí Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, một trong những nhiệm vụ hàng đầu hiện nay là tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành ổn định, hiệu quả. Trọng tâm là tăng cường lãnh đạo, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn ở cơ sở; rà soát, bổ sung nhân sự; hoàn thiện hệ thống quy định về chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục phân cấp, ủy quyền rõ người, rõ việc; tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cán bộ, công chức cấp xã; có kế hoạch đào tạo bài bản, đạt tiêu chuẩn biên chế công chức đáp ứng vị trí việc làm theo quy định.