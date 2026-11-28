Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm việc với tỉnh Hưng Yên về thực hiện các giải pháp tăng trưởng 2 con số - Ảnh: chinhphu.vn/Đức Tuân

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã đạt được trong 10 tháng năm 2026, qua đó có đóng góp tích cực vào kết quả chung của cả nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Tỉnh còn một số tồn tại, hạn chế:Áp lực tăng trưởng Quý IV rất lớn; tổng thu ngân sách nhà nước 10 tháng mới đạt 69,4% dự toán và bằng 75,8% cùng kỳ; tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân cả nước; vấn đề xử lý rác thải sinh hoạt chưa được giải quyết căn bản; còn 26 cụm công nghiệp (khu vực Thái Bình cũ) chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung; vi phạm về đất đai, đê điều, xây dựng ở một số nơi chưa được xử lý dứt điểm…

Tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng theo Nghị quyết số 19-NQ/TW

Phó Thủ tướng yêu cầu người đứng đầu phải đề cao trách nhiệm cá nhân, tận dụng tối đa thời cơ, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu năm 2026, tạo đà bứt phá cho năm 2027.

Tỉnh cần quyết liệt thực hiện các giải pháp bảo đảm tăng trưởng Quý IV đạt tối thiểu 12,14%, phấn đấu cả năm đạt mức cao của mục tiêu (12%). Rà soát toàn bộ chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026; phân ra kịch bản Quý IV đến từng ngành, sản phẩm, dự án, doanh nghiệp, "tăng trưởng phải được chứng minh bằng sản lượng, khối lượng, doanh thu cụ thể". Xác định rõ các dự án có khả năng hoàn thành, đưa vào vận hành và các doanh nghiệp có khả năng mở rộng sản xuất trong Quý IV để tập trung tháo gỡ. Đặc biệt quan tâm thúc đẩy vốn đầu tư ngoài nhà nước để bảo đảm mục tiêu tổng vốn đầu tư toàn xã hội.

Tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng theo Nghị quyết số 19-NQ/TW, gắn với lợi thế riêng có của Hưng Yên sau hợp nhất - vừa là "cửa ngõ" công nghiệp phía Đông Thủ đô, vừa có không gian biển. Mục tiêu là chuyển từ tăng trưởng dựa vào mở rộng đất đai, thu hút FDI gia công, lắp ráp sang tăng trưởng dựa vào năng suất, công nghệ và giá trị gia tăng nội địa, trong đó tập trung một số yếu tố:

- Hiện thực hóa mục tiêu "tỉnh công nghiệp hiện đại, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước": khẩn trương xây dựng Quy chế hoạt động, kế hoạch đầu tư Khu Công nghệ cao Hưng Yên.

- Đưa kinh tế biển trở thành trụ cột tăng trưởng mới: hoàn thành Đề án xây dựng Hưng Yên trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của phía Bắc; phát triển đồng bộ cảng, logistics, năng lượng, nuôi trồng thủy sản công nghệ cao và đô thị ven biển; kiên quyết chống khai thác IUU.

- Phát huy vị trí trên hành lang Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và các trục Vành đai 4, cao tốc CT.08, đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng để hình thành các trung tâm logistics, cảng cạn gắn với khu, cụm công nghiệp, giảm chi phí logistics cho doanh nghiệp.

- Lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số làm động lực theo Nghị quyết số 57-NQ/TW. Gắn đào tạo nhân lực kỹ thuật, nhân lực công nghệ với nhu cầu của doanh nghiệp, khắc phục tình trạng thiếu lao động tại các khu công nghiệp.

- Phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68-NQ/TW, hình thành các doanh nghiệp tiên phong trong các lĩnh vực thế mạnh của Tỉnh; đẩy mạnh chuyển đổi xanh như một điều kiện để thu hút dòng vốn chất lượng cao.

- Nâng cao giá trị của du lịch và công nghiệp văn hóa theo Nghị quyết số 80-NQ/TW: khai thác thương hiệu Danh nhân Lê Quý Đôn, Phố Hiến, Khu di tích nhà Trần, nhãn lồng Hưng Yên để xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, phát triển kinh tế đêm, tăng thời gian lưu trú và mức chi tiêu của du khách.

Tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch được giao

Tập trung tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch được giao. Tập trung giải ngân dứt điểm gần 4.525,6 tỷ đồng vốn năm 2025 kéo dài, không để bị hủy dự toán. Ưu tiên bảo đảm mặt bằng, vốn đối ứng và vật liệu xây dựng cho các dự án trọng điểm quốc gia qua địa bàn (Vành đai 4, cao tốc CT.08, đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng).

Có giải pháp căn cơ bảo đảm nguồn thu ngân sách, nhất là thu tiền sử dụng đất. Tỉnh cần chủ động đánh giá lại, tính toán các khoản thu để bù đắp phần thiếu hụt đảm bảo tính khả thi của dự toán thu tiền sử dụng đất, có phương án cụ thể đến từng khu đất, từng dự án.

Xử lý dứt điểm các dự án tồn đọng, tài sản công dôi dư và đẩy mạnh quản lý đất đai. Hoàn thành tháo gỡ các dự án còn lại trên Hệ thống 751 theo Nghị quyết số 29/2026/QH16 và Nghị định số 147/2026/NĐ-CP. Hoàn thành phương án xử lý 637 cơ sở nhà, đất dôi dư còn lại, ưu tiên chuyển đổi công năng cho y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, không để hoang hóa, lãng phí. Tập trung cao độ số hóa, làm sạch dữ liệu đất đai, đồng bộ với hệ thống dữ liệu quốc gia - đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chịu trách nhiệm về nhiệm vụ này theo Nghị quyết số 312/NQ-CP; xử lý hồ sơ tồn đọng, đẩy nhanh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, doanh nghiệp.

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh và cải cách hành chính. Phấn đấu đưa PCI năm 2026 vào nhóm "tốt nhất của cả nước"; đẩy mạnh rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, nhất là về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến. Tổ chức thực hiện hiệu quả Quy hoạch tỉnh, phát triển đô thị, nhà ở và bảo vệ môi trường.

Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chung đô thị, quy hoạch cấp xã, chuẩn bị điều kiện thành lập phường đối với các xã đủ tiêu chuẩn. Đẩy nhanh các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân gắn với khu, cụm công nghiệp.

Chăm lo an sinh xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa. Tổ chức tốt Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; theo dõi sát quan hệ lao động, tiền lương, tiền thưởng cuối năm tại các khu công nghiệp. Đẩy nhanh phân bổ, giải ngân Chương trình mục tiêu quốc gia, không làm gián đoạn chính sách hỗ trợ người dân.

Bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội và chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. Nâng cao hiệu quả tiếp công dân, đối thoại, giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, không để hình thành "điểm nóng", tập trung đông người. Đẩy mạnh đấu tranh trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy. Chủ động phương án phòng, chống thiên tai, bảo vệ đê điều theo phương châm "4 tại chỗ".

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả chính quyền địa phương 02 cấp và kỷ luật, kỷ cương hành chính. Triển khai đánh giá, chấm điểm KPI đối với các sở, ngành, địa phương gắn với đánh giá, sử dụng cán bộ; nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cấp xã, nhất là về đất đai, xây dựng, tài chính, chuyển đổi số; kiên quyết xử lý tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; tăng cường kỷ luật phát ngôn. Thực hiện nghiêm kết luận thanh tra, kiểm toán; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.