Bị can Bùi Xuân Hay. Ảnh: Công an Hưng Yên

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 15/11/2026, Bùi Xuân Hay (SN 1983, trú tại thôn Nhân Phú, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên) điều khiển ôtô tải, chở vợ và con trai, lưu thông trên đường ĐT452A theo hướng từ thôn Đan Hà đến thôn Nhân Phú.

Khi đến khu vực cách cầu Duyên Hải khoảng 50m, xe tải do anh N.V.P (trú tại xã Diên Hà) điều khiển đi cùng chiều vượt lên bên trái, xảy ra va chạm với ốp gương chiếu hậu bên trái xe của Hay.

Sau va chạm, Hay điều khiển xe vượt lên, chặn xe anh P. lại. Hai bên xảy ra cãi vã, Hay dùng tay đấm vào vùng mặt anh P. Khi Hay lên xe chuẩn bị rời đi, anh P. nhảy lên bám vào gương chiếu hậu phía trước đầu xe, yêu cầu dừng lại để tiếp tục giải quyết vụ việc.

Mặc dù biết anh P. đang bám trên xe và nhận thức được việc tiếp tục di chuyển có thể khiến người này ngã xuống đường, bị thương hoặc tử vong, Hay vẫn điều khiển xe chạy với tốc độ khoảng 30km/h, đồng thời liên tục đánh lái nhằm khiến anh P. không thể tiếp tục bám vào xe.

Khi đến km H1/11 đường ĐT452, thuộc thôn Nhân Phú, xã Diên Hà, anh P. bị ngã xuống đường, lao qua thành hộ lan. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do thương tích quá nặng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 18/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Hay về tội "Giết người", quy định tại khoản 2 Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định pháp luật.