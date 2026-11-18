Một góc phường Trần Hưng Đạo (tỉnh Hưng Yên). (Ảnh: Cộng tác viên)

Hưng Yên đặt mục tiêu hoàn thành đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trong tháng 11, thành lập các phường trong tháng 12, đồng thời xây dựng lộ trình trở thành thành phố.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ phải báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh phương án sắp xếp một số đơn vị hành chính cấp xã trước ngày 20/11 để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Xã Vũ Thư là một trong 36 xã được Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt lên phường. (Ảnh: MAI TÚ)

Đối với việc thành lập các phường, tỉnh yêu cầu hoàn thiện hồ sơ đề án, trình cấp có thẩm quyền quyết định chậm nhất ngày 15/11. Các thủ tục liên quan dự kiến được thực hiện trong tháng 12.

Đáng chú ý, Sở Nội vụ được giao rà soát, đánh giá và báo cáo tổng thể các tiêu chí xây dựng đề án thành lập thành phố Hưng Yên. Trên cơ sở đó, cơ quan này tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền thành lập Ban Chỉ đạo triển khai nhiệm vụ trong tháng 12.

Tỉnh Hưng Yên cũng vừa xây dựng lộ trình phát triển đô thị đến năm 2030, trong đó đặt mục tiêu hoàn thiện các tiêu chí để được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I vào cuối năm 2028.

Hưng Yên đang khẩn trương sắp xếp xã, thành lập phường, hướng tới lên thành phố. (Ảnh: MAI TÚ)

Được biết, định hướng phát triển đô thị của địa phương là mô hình mạng lưới, đa cực, đa trung tâm và tuyến tính, nhằm tối ưu hóa hạ tầng kết nối liên vùng và nội tỉnh.

Tỉnh hướng tới xây dựng không gian đô thị đồng bộ, hiện đại, sinh thái, thông minh, trở thành các cực tăng trưởng kinh tế, đầu mối liên kết và cửa ngõ hội nhập quốc tế. Quá trình đô thị hóa sẽ gắn với phát triển kinh tế đô thị, nâng cao chất lượng sống của người dân và bảo tồn văn minh sông Hồng.