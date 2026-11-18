Nhà máy hơn 250 tỷ đồng, sản xuất 300.000 chiếc xe điện mỗi năm

Dự án của Công ty Cổ phần Công nghệ và Năng lượng Xanh (AVES) có tổng diện tích sử dụng khoảng 30.000m2, đặt tại tỉnh Hưng Yên, dự kiến đi vào hoạt động từ quý II/2027.

Đáng chú ý, nhà máy được thiết kế với công suất tới 300.000 xe/năm, tập trung vào ba nhóm sản phẩm gồm xe đạp điện, xe máy điện và xe ba bánh điện. Đây là một trong những dự án đầu tư đầu tiên của AVES kể từ khi Start up này được thành lập vào ngày 9/9/2026.

Tổ hợp nhà máy và Trung tâm R&D của AVES rộng khoảng 30.000m2.

Theo kế hoạch, tổ hợp được phát triển trên cơ sở hạ tầng nhà xưởng hiện hữu tại Hưng Yên, bao gồm dây chuyền sản xuất, khu vực nghiên cứu sản phẩm, văn phòng kỹ thuật và các hạng mục phụ trợ. Doanh nghiệp cho biết đang chuẩn bị hệ thống cung ứng, phát triển mạng lưới đối tác và tuyển dụng nhân sự kỹ thuật để phục vụ giai đoạn vận hành.

Với công suất thiết kế 300.000 xe/năm, quy mô nhà máy của AVES tương đối đáng chú ý trong bối cảnh thị trường xe máy điện tại Việt Nam đang thu hút thêm nhiều doanh nghiệp tham gia.

Tuy nhiên, đây mới là công suất thiết kế, chưa phải sản lượng thực tế. Khả năng khai thác nhà máy sẽ phụ thuộc vào tiến độ hoàn thiện dây chuyền, nguồn cung linh kiện và sức tiêu thụ sản phẩm sau khi thương mại hóa.

Một điểm đáng chú ý khác trong dự án là việc AVES bố trí trung tâm R&D ngay trong tổ hợp sản xuất, thay vì chỉ tập trung vào khâu lắp ráp phương tiện. Trung tâm này dự kiến quy tụ hơn 50 kỹ sư và chuyên gia thuộc các lĩnh vực cơ khí, điện - điện tử, phần mềm và công nghệ điều khiển.

Các hoạt động nghiên cứu tập trung vào thiết kế kết cấu phương tiện, hệ thống động lực điện, bộ điều khiển, phần mềm và những tính năng kết nối thông minh. Doanh nghiệp cũng dự kiến đầu tư các phòng thí nghiệm, thiết bị đo lường, kiểm tra cơ khí chính xác, thiết bị kiểm tra điện - điện tử và khu vực thử nghiệm chuyên dụng.

Việc đặt bộ phận nghiên cứu cạnh nhà máy sản xuất được kỳ vọng giúp doanh nghiệp rút ngắn quá trình phát triển sản phẩm. Các kết quả thử nghiệm có thể được chuyển trực tiếp đến bộ phận kỹ thuật và sản xuất để điều chỉnh thiết kế, hoàn thiện quy trình trước khi phương tiện được đưa ra thị trường.

Đây cũng là hướng đi mà một số doanh nghiệp sản xuất phương tiện điện theo đuổi nhằm tăng khả năng chủ động về thiết kế và công nghệ, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các nền tảng, linh kiện có sẵn. Dù vậy, với một doanh nghiệp mới thành lập, việc xây dựng được năng lực nghiên cứu thực chất, làm chủ các công nghệ cốt lõi và chuyển hóa thành sản phẩm có sức cạnh tranh vẫn là bài toán cần thời gian kiểm chứng.

Dự kiến bán những mẫu xe điện thương hiệu Việt đầu tiên trong năm 2027

Ông Nguyễn Văn Thanh, nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc AVES cho biết, doanh nghiệp xác định đầu tư song song vào nghiên cứu, phát triển và sản xuất ngay từ giai đoạn đầu.

"Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 250 tỷ đồng lần này là bước đi quan trọng trong kế hoạch dài hạn của AVES. Chúng tôi muốn xây dựng một thương hiệu xe điện Việt Nam có sản phẩm chất lượng, công nghệ riêng và đủ sức cạnh tranh tại thị trường trong nước cũng như quốc tế", ông Nguyễn Văn Thanh cho biết.

Theo định hướng được công bố, AVES sẽ phát triển các phương tiện di chuyển thông minh, kết hợp công nghệ điện - điện tử, phần mềm và khả năng kết nối. Doanh nghiệp đặt mục tiêu đưa những dòng xe điện đầu tiên ra thị trường trong năm 2027, sau khi nhà máy dự kiến vận hành vào quý II cùng năm.

Thị trường xe máy điện Việt Nam hiện có sự tham gia của nhiều thương hiệu trong và ngoài nước. Ở nhóm doanh nghiệp nội địa, VinFast đang dẫn đầu, bên cạnh các tên tuổi như Dat Bike, Pega, Selex Motors, Before All,...

Các thương hiệu Trung Quốc như Yadea, TAILG, Dibao... cũng mở rộng hoạt động kinh doanh, thậm chí đầu tư nhà máy sản xuất quy mô lớn tại Việt Nam. Trong khi đó, những hãng xe máy thương hiệu Nhật Bản như Honda và Yamaha bắt đầu tăng tốc điện hóa với các sản phẩm như ICON e:, CUV e: hay Neo's.

Theo Motorcycles Data, trong 9 tháng đầu năm 2026, thị trường Việt Nam tiêu thụ hơn 970.000 chiếc xe máy điện các loại, chiếm hơn 30% toàn bộ thị phần và tăng khoảng 90,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, xe máy xăng dù vẫn chiếm gần 70% thị phần nhưng chỉ tăng trưởng khoảng 7%.

Thống kê trên cho thấy sự dịch chuyển sâu sắc trong cấu trúc tiêu dùng của thị trường xe hai bánh tại Việt Nam. Việc một doanh nghiệp Start up mạnh dạn đầu tư nhà máy công suất hàng trăm nghìn xe điện mỗi năm cho thấy sức hút của thị trường xe điện hai bánh tại Việt Nam.

Tuy nhiên, với các doanh nghiệp mới gia nhập thị trường như AVES, thách thức phía trước không chỉ nằm ở việc hoàn thành nhà máy đúng tiến độ mà còn là khả năng đưa sản phẩm ra thị trường với mức giá phù hợp, chất lượng ổn định và hệ thống dịch vụ đủ sức cạnh tranh.