Hưng Yên sắp có hai tuyến đường chiến lược, tổng mức đầu tư gần 27.600 tỷ đồng

Tại Kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVIII đã thông qua chủ trương đầu tư hai dự án giao thông trọng điểm: tuyến đường kết nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội và trục phát triển Bắc - Nam, đoạn từ xã Nam Tiên Hưng đến tuyến đường bộ ven biển.

Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn cho biết, việc thông qua chủ trương đầu tư các dự án có ý nghĩa quan trọng đối với hoàn thiện mạng lưới giao thông, mở rộng không gian phát triển, thu hút đầu tư và tạo động lực tăng trưởng trong thời gian tới.

Dự án tuyến đường kết nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội có chiều dài khoảng 11,5 km, tổng mức đầu tư dự kiến gần 5.800 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030. Tuyến đi qua các xã Tiên Hoa, Tống Trân, Ngự Thiên, Tiên La, Hưng Hà, Diên Hà và Thần Khê.

Khi hình thành, tuyến đường được kỳ vọng tăng khả năng kết nối khu vực phía Bắc tỉnh với hệ thống cao tốc và mạng lưới giao thông vùng Thủ đô, tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa, liên kết các khu vực sản xuất với trung tâm kinh tế và thị trường tiêu thụ lớn.

Ảnh minh họa.

Trong khi đó, trục phát triển Bắc - Nam, đoạn từ xã Nam Tiên Hưng đến tuyến đường bộ ven biển, dài khoảng 29,58 km, có tổng mức đầu tư dự kiến 21.801 tỷ đồng, cũng được triển khai theo kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030. Tuyến đi qua các xã Nam Tiên Hưng, Nam Đông Hưng, Bắc Đông Hưng, Đông Quan, Tây Thái Ninh, Bắc Thái Ninh, Thái Ninh và Đông Thái Ninh.

Hai dự án đảm nhiệm 2 hướng kết nối khác nhau trong mạng lưới giao thông của Hưng Yên. Tuyến thứ nhất tăng cường liên kết giữa cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô, trong khi trục Bắc - Nam mở thêm kết nối từ khu vực phía Nam tỉnh ra đường bộ ven biển.

Việc hình thành các tuyến đường này được kỳ vọng cải thiện khả năng lưu thông giữa các khu vực sản xuất, đô thị và các đầu mối giao thông liên vùng. Đối với hoạt động công nghiệp và logistics, kết nối thuận lợi hơn với hệ thống cao tốc và hành lang ven biển có thể hỗ trợ vận chuyển hàng hóa, liên kết chuỗi cung ứng và tiếp cận các thị trường lớn trong khu vực phía Bắc.

Sau khi HĐND tỉnh thông qua chủ trương đầu tư, UBND tỉnh được yêu cầu hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định, xác định tiến độ chuẩn bị và triển khai dự án, đồng thời xây dựng phương án cân đối, bố trí vốn.

Tỉnh cũng cần tiếp tục rà soát phương án tuyến, quy mô, nút giao và các điểm kết nối để bảo đảm đồng bộ với mạng lưới giao thông theo quy hoạch. Công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư phải được phối hợp thực hiện, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Bên cạnh đó, các cơ quan liên quan được yêu cầu kiểm soát tổng mức đầu tư, chất lượng và tiến độ công trình, chủ động xử lý những khó khăn trong quá trình triển khai, phòng ngừa thất thoát, lãng phí và tiêu cực, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.