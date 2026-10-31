Hưng Yên sẵn sàng tiếp lửa cho 'nhà leo núi' Nguyễn Huy Quang Minh

Học sinh Trường THPT Chuyên Thái Bình háo hức quyết tâm tiếp sức cho Nguyễn Huy Quang Minh. Ảnh: Đinh Chiến

Sáng 31/10, tại điểm cầu Hưng Yên trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26, gần 3.000 cổ động viên miệt mài tập luyện các tiết mục cổ vũ cho 'nhà leo núi' Nguyễn Huy Quang Minh.

Dù thời tiết nắng gắt, không khí tại khu vực Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam, Quảng trường Thái Bình (phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên) vẫn sôi nổi, háo hức và quyết tâm tiếp sức cho nam sinh Trường THPT Chuyên Thái Bình.

Gần 3.000 cổ động viên miệt mài tập luyện các tiết mục cổ vũ cho 'nhà leo núi' Nguyễn Huy Quang Minh. Ảnh: Đinh Chiến

Để chương trình truyền hình trực tiếp diễn ra thành công, tỉnh Hưng Yên đã chủ động xây dựng phương án, kế hoạch tổ chức điểm cầu, huy động sự phối hợp của các sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan.

Trước đó, Giám đốc Sở GD&ĐT Hưng Yên Phạm Đồng Thụy đề nghị các sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng. Trong đó, Trường THPT Chuyên Thái Bình, Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh và Trường THPT Lê Quý Đôn phối hợp tổ chức đưa đón học sinh đến điểm cầu an toàn; phường Trà Lý tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Dù thời tiết nắng gắt, không khí tại khu vực Tượng đài Bác Hồ với nông dân Việt Nam, Quảng trường Thái Bình vẫn sôi nổi. Ảnh: Đinh Chiến

Báo và Phát thanh, Truyền hình Hưng Yên phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam triển khai các nội dung phục vụ truyền hình trực tiếp. Ngành điện lực và các nhà mạng bảo đảm nguồn điện, đường truyền internet ổn định; các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp nhịp nhàng để sự kiện diễn ra thành công.

Kiểm tra công tác chuẩn bị chiều 30/10, ông Phạm Văn Nghiêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, nhấn mạnh việc địa phương có thí sinh tham dự chung kết Đường lên đỉnh Olympia là niềm vinh dự đối với cá nhân học sinh, nhà trường và toàn tỉnh.

Chương trình huy động sự phối hợp của nhiều sở, ngành, đơn vị và địa phương liên quan. Ảnh: Đinh Chiến

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu các đơn vị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát nhiệm vụ được phân công, khẩn trương hoàn thành những phần việc còn lại, bảo đảm chương trình diễn ra thuận lợi, an toàn.

Ông Phạm Văn Nghiêm cũng đề nghị các sở, ngành phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam xây dựng kịch bản tuyên truyền hài hòa, hợp lý, qua đó giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc, truyền thống hiếu học, tiềm năng kinh tế và sự phát triển của Hưng Yên trong giai đoạn mới.

Các cổ động viên đến từ Trường THPT Chuyên Thái Bình, Trường THPT Nguyễn Đức Cảnh và Trường THPT Lê Quý Đôn. Ảnh: Đinh Chiến

Đặc biệt, chương trình cần làm nổi bật trí tuệ, tinh thần hiếu học của con người Hưng Yên gắn với việc triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26 có sự góp mặt của bốn thí sinh: Trần Võ Gia Bảo, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (Đông Hải, Khánh Hòa); Lý Thái Dương, Trường THPT Chuyên Hùng Vương (Phú Thọ); Nguyễn Huy Quang Minh, Trường THPT Chuyên Thái Bình (Hưng Yên); Đoàn Lê Anh Đức, Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam (Hà Nội).

Nguyễn Huy Quang Minh giành tấm vé thứ ba vào chung kết năm sau chiến thắng tại cuộc thi Quý III với 225 điểm. Trước đó, nam sinh gây ấn tượng khi đạt 345 điểm tại cuộc thi Tháng 1 - Quý III, mức điểm cao nhất trong một cuộc thi tháng của Olympia năm thứ 26.

Cổ động viên quyết tâm tiếp sức cho nam sinh Trường THPT Chuyên Thái Bình. Ảnh: Đinh Chiến

Hành trình của Quang Minh tại sân chơi trí tuệ này không chỉ là niềm tự hào của gia đình, thầy cô, bạn bè mà còn khơi dậy niềm kỳ vọng trong cộng đồng, đặc biệt là các thế hệ học sinh trên quê hương Hưng Yên.

Đây là lần thứ hai Hưng Yên có học sinh góp mặt tại trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia, đồng thời là lần đầu tiên Trường THPT Chuyên Thái Bình có đại diện tranh tài ở vòng thi quyết định. Trước đó, Đặng Lê Nguyên Vũ, học sinh Trường THPT Bắc Duyên Hà (Thái Bình cũ), từng giành chức vô địch Olympia năm thứ 22.

Với sự chuẩn bị chu đáo của địa phương cùng sự cổ vũ của hàng nghìn khán giả, điểm cầu Hưng Yên sẵn sàng tiếp lửa cho Nguyễn Huy Quang Minh, tiếp thêm động lực để em tự tin thể hiện bản lĩnh, chinh phục những thử thách tại trận chung kết.