Hưng Yên quyết tâm hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026

Ông Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh hưng Yên phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh nguồn Báo Hưng Yên)

Chiều 10/11, UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công 10 tháng năm 2026, bàn giải pháp hoàn thành kế hoạch cả năm.

Cuộc họp do ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đồng chủ trì, với sự tham dự của lãnh đạo các sở, ngành và các địa phương có tỷ lệ giải ngân chưa đạt yêu cầu.

Hưng Yên giải ngân 30.636,2 tỷ đồng vốn đầu tư công

Theo Sở Tài chính, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của Hưng Yên là 54.934,1 tỷ đồng. Trong đó, vốn Thủ tướng Chính phủ giao sau khi thực hiện tiết kiệm 5% nguồn vốn ngân sách địa phương còn 41.325,5 tỷ đồng. Phần còn lại gồm các nguồn vốn bổ sung và vốn kéo dài từ năm 2025 sang năm 2026.

Đến ngày 5/11, toàn tỉnh đã giải ngân 30.636,2 tỷ đồng, đứng thứ 4 cả nước về giá trị giải ngân tuyệt đối. Tuy nhiên, kết quả này vẫn chưa đáp ứng yêu cầu về tiến độ.

Riêng nguồn vốn kế hoạch năm 2026 đã giải ngân 28.305,6 tỷ đồng, đạt 68,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao sau khi thực hiện tiết kiệm 5% nguồn vốn ngân sách địa phương và bằng 56,9% kế hoạch vốn địa phương giao.

Đối với các dự án do cấp xã quản lý, số vốn đã giải ngân đạt 13.945,6 tỷ đồng, tương đương 65,5% kế hoạch UBND tỉnh giao, nhưng mới bằng 50,2% kế hoạch vốn cấp xã triển khai.

Như vậy, dù nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về giá trị giải ngân, Hưng Yên vẫn còn khối lượng vốn lớn phải thực hiện trong thời gian còn lại của năm. Áp lực không chỉ nằm ở tiến độ thi công mà còn ở việc tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện thủ tục nghiệm thu, thanh toán.

Đẩy nhanh nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư công

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh, giá trị giải ngân cao nhưng tỷ lệ giải ngân vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra. Các sở, ngành, địa phương phải nghiêm túc đánh giá nguyên nhân, tập trung xử lý những điểm nghẽn, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ công tác, tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ những địa phương còn gặp khó khăn. Sở Tài chính và Kho bạc Nhà nước phải phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư, đẩy nhanh thủ tục thanh toán, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nghiên cứu, tham mưu cơ chế thanh toán theo khối lượng thực hiện, bảo đảm khối lượng hoàn thành đến đâu được nghiệm thu, thanh toán đến đó theo quy định, hạn chế tình trạng dồn hồ sơ vào cuối năm.

Các chủ đầu tư cũng phải chủ động lập, hoàn thiện hồ sơ quyết toán ngay sau khi công trình hoàn thành, tránh tình trạng tồn đọng kéo dài nhiều năm.

Đối với trách nhiệm quản lý, điều hành, Sở Nội vụ được giao theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ của các sở, ngành, địa phương. Trong đó, kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá năng lực lãnh đạo, điều hành và trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu.

Rà soát kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026–2030

Bên cạnh nhiệm vụ giải ngân năm 2026, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính rà soát tổng thể kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030, xây dựng phương án kế hoạch đầu tư năm 2027 và những năm tiếp theo.

Trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, chủ động giải phóng mặt bằng, quy hoạch và xây dựng các khu tái định cư có hạ tầng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu triển khai dự án.

Các địa phương phải tăng cường tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đồng thời thực hiện đầy đủ các chính sách bồi thường, hỗ trợ người có đất bị thu hồi theo quy định.

Tỉnh cũng định hướng phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định nhằm tạo thêm nguồn lực đầu tư phát triển.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các xã, phường cam kết tập trung tháo gỡ khó khăn, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao.

Với gần 24.300 tỷ đồng chưa giải ngân theo tổng kế hoạch vốn năm 2026, kết quả thực hiện trong thời gian tới sẽ là thước đo năng lực điều hành, xử lý vướng mắc và trách nhiệm của từng địa phương, chủ đầu tư.

Tại cuộc họp, quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các xã, phường đều cam kết nỗ lực hoàn thành giải ngân 100% vốn đầu tư công trên địa bàn, góp phần hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% vốn đầu tư công của tỉnh năm 2026.

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