Hưng Yên: Quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2026

Hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công không đơn thuần là hoàn thành một chỉ tiêu tài chính, mà quan trọng hơn là đưa nguồn lực của Nhà nước vào thực tiễn, chuyển hóa thành những công trình, hạ tầng và động lực phát triển mới. Mỗi đồng vốn được giải ngân đúng tiến độ, sử dụng hiệu quả sẽ góp phần khơi thông nguồn lực xã hội, thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện đời sống nhân dân.

Đặc biệt, trong bối cảnh Hưng Yên đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số thì việc hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công là rất có ý nghĩa; kiến tạo động lực tăng trưởng, mở đường cho đầu tư xã hội và tạo dư địa phát triển trong dài hạn; rút ngắn tiến trình đưa tỉnh Hưng Yên trở thành thành phố trực thuộc trung ương.

Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên, tổng kế hoạch vốn năm 2026 là 54.934,1 tỷ đồng.

Tính đến ngày 5/11/2026, toàn tỉnh đã giải ngân 30.636,2 tỷ đồng, xếp thứ 4 cả nước về giá trị giải ngân tuyệt đối. Riêng đối với chủ đầu tư cấp xã quản lý, số vốn đã giải ngân là 13.945,6 tỷ đồng, đạt 65,5% so với kế hoạch vốn UBND tỉnh giao, đạt 50,2% kế hoạch vốn cấp xã triển khai...

Đơn cử như xã Triệu Việt Vương (Hưng Yên) đến tháng 11/2026, xã đã hoàn thành giải ngân, quyết toán và đưa vào sử dụng hàng chục dự án; nhiều dự án đang trong giai đoạn nước rút hoàn thành kế hoạch giải ngân năm 2026. Năm 2026, xã Triệu Việt Vương được tỉnh giao giải ngân 479,7 tỷ đồng với khoảng 110 dự án.

Đến ngày 5/11, địa phương đã hoàn thành giải ngân 567 tỷ đồng, đạt 118% kế hoạch. Trong đó, nguồn vốn ngân sách tỉnh đã giải ngân 209/255 tỷ đồng, đạt 82% kế hoạch, 6/12 dự án hoàn thành giải ngân 100%; nguồn vốn ngân sách cấp xã đã giải ngân 358/224 tỷ đồng, đạt gần 160% kế hoạch. Với kết quả này, xã Triệu Việt Vương đứng thứ 3 trong tỉnh về số vốn giải ngân tuyệt đối, đóng góp quan trọng vào kết quả giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh.

Ông Lê Hải Nam, Chủ tịch UBND xã Triệu Việt Vương cho biết, quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công; xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Từ đó, địa phương đề ra các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể, phân công rõ người, rõ việc, rõ cơ chế phối hợp.

Để hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn, ông Nguyễn Mạnh Quyền, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cho rằng, mặc dù tổng số vốn giải ngân của tỉnh đứng thứ tư cả nước về giá trị tuyệt đối, song tỷ lệ giải ngân chưa đạt theo yêu cầu, mục tiêu đề ra. Đây là vấn đề các cấp, ngành, địa phương cần nghiêm túc nhìn nhận, đánh giá và có giải pháp khắc phục. Đồng chí yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương phải quyết liệt hơn nữa, đổi mới phương pháp tổ chức thực hiện, tập trung phối hợp xử lý dứt điểm những điểm nghẽn, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Trên tinh thần này, UBND tỉnh Hưng Yên giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tăng cường phối hợp, hướng dẫn các địa phương, chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục thanh toán nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân trên cơ sở tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Sở Nội vụ tỉnh theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của các sở, ngành, địa phương, trong đó có nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công; cần coi đây là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của tập thể, người đứng đầu. Sở Tài chính rà soát, đánh giá, cân đối tổng thể kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, xây dựng phương án kế hoạch đầu tư năm 2027 và những năm tiếp theo.

Trong đó, thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, tái định cư cho các dự án đầu tư. Đối với công tác tái định cư, cần chủ động quy hoạch, xây dựng các khu tái định cư có hạ tầng đồng bộ, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phục vụ các dự án trên địa bàn. Đồng thời, quan tâm phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định để tạo nguồn lực đầu tư phát triển. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong nhân dân, đồng thời linh hoạt vận dụng các chính sách đền bù, hỗ trợ tốt nhất cho người sử dụng đất.

UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo, các ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu cơ chế thanh toán theo khối lượng thực hiện, bảo đảm khối lượng hoàn thành đến đâu được nghiệm thu, thanh toán đến đó, hạn chế tình trạng dồn hồ sơ thanh toán vào cuối năm; hướng dẫn các chủ đầu tư chủ động lập, hoàn thiện hồ sơ quyết toán các dự án ngay sau khi công trình hoàn thành, khắc phục tình trạng kéo dài nhiều năm./.