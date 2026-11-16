Hưng Yên phát động cuộc thi 'Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy'

Các đại biểu dự lễ phát động tại điểm Trường THPT Hưng Nhân (xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên).

Ngày 16/11, Sở GD&ĐT Hưng yên tổ chức phát động cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống ma túy” dành cho học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Lễ phát động được tổ chức trực tiếp tại Trường THPT Hưng Nhân (xã Long Hưng, tỉnh Hưng Yên) và kết nối trực tuyến tới hơn 200 điểm cầu tại các cơ sở giáo dục trong tỉnh.

Cuộc thi được chia thành 2 bảng độc lập: Bảng 1 dành cho học sinh cấp THCS và học viên học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS; bảng 2 dành cho học sinh cấp THPT và học viên học chương trình giáo dục thường xuyên cấp THPT.

Nội dung cuộc thi được xây dựng phù hợp với từng cấp học: Đối với cấp THCS, các nội dung tập trung vào nhận diện nguy cơ liên quan đến ma túy, nhất là ma túy tổng hợp được pha trộn, ngụy trang dưới dạng đồ ăn, thức uống, thuốc lá điện tử; tìm hiểu tác hại của ma túy đối với sức khỏe, tương lai và gia đình; khuyến khích học sinh đề xuất sáng kiến góp phần xây dựng trường học an toàn, không có ma túy.

Đối với cấp THPT, nội dung hướng đến tìm hiểu các quy định pháp luật và trách nhiệm pháp lý của thanh thiếu niên đối với hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, lôi kéo và sử dụng trái phép chất ma túy; nhận diện các phương thức, thủ đoạn dụ dỗ mới trong môi trường mạng và đời sống xã hội.

Cuộc thi được tổ chức qua 2 vòng cấp tỉnh: Vòng sơ khảo, các bài dự thi được chấm tập trung; vòng chung khảo được tổ chức theo hình thức thi hùng biện trực tiếp. Dự kiến, lễ tổng kết và trao giải cuộc thi diễn ra ngày 17/12/2026.