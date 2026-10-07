Hưng Yên phấn đấu tăng trưởng năm 2026 đạt từ 11,5% trở lên

Theo báo cáo của Sở Tài chính, 9 tháng năm 2026, kinh tế - xã hội Hưng Yên tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 11,22%, vượt kịch bản đề ra 11,1%, xếp thứ 7/34 tỉnh, thành phố. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 14,87%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 17,5%; kim ngạch xuất khẩu tăng 16,69%; sản xuất nông nghiệp tăng 2,44%.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: hungyen.gov.vn

Công tác đầu tư công được tập trung chỉ đạo. Đến ngày 30/9, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 sau tiết kiệm 5% nguồn vốn ngân sách địa phương là 56.493 tỷ đồng, trong đó đã phân bổ 56.112,1 tỷ đồng. Giá trị giải ngân đạt 28.330,4 tỷ đồng, tăng hơn 7.625 tỷ đồng so với cuối tháng 8; riêng vốn kế hoạch năm 2026 đạt 26.222,7 tỷ đồng, bằng 60,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Hoạt động thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp tiếp tục chuyển biến tích cực. Trong 9 tháng, tỉnh thu hút 68.000 tỷ đồng và 1,9 tỷ USD vốn đầu tư đăng ký; có 4.008 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 44.212 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước đạt 52.874,3 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 117.508 tỷ đồng, tăng 14,28% so với cùng kỳ.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm. Hưng Yên đón khoảng 3,5 triệu lượt khách du lịch; xếp thứ 9 toàn quốc về điểm trung bình thi tốt nghiệp THPT năm 2026; giải quyết việc làm cho 46.420 người. Công tác an sinh xã hội, giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe Nhân dân được triển khai đồng bộ. Tỉnh phấn đấu đến hết năm 2026 cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025.

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách, giải phóng mặt bằng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai.

Kết luận phiên họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương; đồng thời yêu cầu toàn tỉnh tập trung cao độ trong 3 tháng cuối năm để hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu chỉ đạo tại phiên họp. Ảnh: hungyen.gov.vn

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định Hưng Yên kiên định mục tiêu tăng trưởng năm 2026 từ 11,5% trở lên; yêu cầu các cấp, ngành tập trung các giải pháp điều hành, đồng thời tạo nền tảng cho tăng trưởng những năm tiếp theo thông qua đẩy mạnh thu hút đầu tư, nhất là các dự án quy mô lớn, công nghệ cao.

Đối với đầu tư công, các đơn vị có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình chung phải khẩn trương rà soát nguyên nhân, xác định trách nhiệm và có giải pháp khắc phục ngay trong quý IV. Tỉnh yêu cầu đổi mới tư duy chỉ đạo, điều hành, xây dựng tiến độ theo “đường găng”, triển khai song song các công đoạn nhằm rút ngắn tối đa thời gian thực hiện dự án nhưng vẫn bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Về giải phóng mặt bằng, các địa phương phải chủ động, quyết liệt, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; xác định rõ trách nhiệm từng cấp, ngành, địa phương, không để tiến độ của dự án này ảnh hưởng đến dự án khác.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu đẩy nhanh hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, nghiên cứu thí điểm số hóa toàn bộ ô, thửa đất, ứng dụng công nghệ trong quản lý ranh giới, hiện trạng sử dụng đất và phục vụ giải phóng mặt bằng, từ đó nghiên cứu nhân rộng.

Đối với chính quyền địa phương hai cấp, lãnh đạo tỉnh yêu cầu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, phường tập trung hoàn thành nhiệm vụ năm 2026; chủ động hoàn thiện các cơ chế, chính sách về phân cấp quản lý, nguồn thu, nhiệm vụ chi, tổ chức bộ máy và nhân sự, tạo cơ sở để mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt, hiệu quả hơn từ năm 2027.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Quyền nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy “xử lý công việc” sang “quản trị và tổ chức thực hiện”, đánh giá nhiệm vụ bằng kết quả cụ thể. Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2026 sẽ là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá trách nhiệm, năng lực cán bộ, người đứng đầu và tập thể.