Hưng Yên phấn đấu đến hết 2030 toàn bộ các xã đạt chuẩn nông thôn mới

Địa phương đẩy mạnh thực hiện

Theo thông tin từ UBND xã Tống Trân, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đời sống vật chất và tinh thần của người dân trên địa bàn ngày càng được nâng cao. Sau 5 năm triển khai, tổ chức thực hiện chương trình đã làm thay đổi nhận thức của đa số người dân và trở thành phong trào rộng khắp toàn xã.

Trước đó, để thực hiện chương trình, xã đã kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và Ban Giám sát cộng đồng các thôn theo mô hình tổ chức mới sau sáp nhập, đảm bảo hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Vai trò, trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo và các ban liên quan được phát huy rõ nét; công tác kiểm tra, giám sát tình hình tại cơ sở được thực hiện thường xuyên, kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc để tham mưu UBND xã giải quyết.

Các ban phát triển thôn chủ động triển khai công tác xã hội hóa, vận động người dân tham gia xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, tuyến đường kiểu mẫu và các hạng mục thuộc chương trình.

Việc giới thiệu và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu mang lại hiệu quả kinh tế cao được triển khai thường xuyên. Xã đã tiếp nhận và triển khai hiệu quả các chương trình, dự án của cấp trên; đồng thời thực hiện tốt việc lồng ghép các nguồn lực cho chương trình.

Bên cạnh đó, công tác xã hội hóa được đẩy mạnh, đa dạng hóa các nguồn vốn, khuyến khích hợp tác công tư trong đầu tư hạ tầng, xử lý môi trường, phát triển sản xuất ứng dụng công nghệ cao, hạ tầng thương mại, nước sạch và văn hóa, thể thao.

Các nguồn vốn hỗ trợ được sử dụng tiết kiệm, đúng mục đích; địa phương huy động được nguồn lực lớn từ doanh nghiệp, nhân dân và con em quê hương để đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục, văn hóa... góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Kết quả, giai đoạn 2021- 2025 tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã Tống Trân bình quân 10,5%. Năm 2025, tổng sản phẩm (GRDP) toàn xã ước đạt 1.671,98 tỷ đồng, tăng 11,02% so với năm 2024; trong đó, giá trị nông nghiệp - thủy sản đạt 432,56 tỷ đồng, tăng 7,96%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng đạt 682,6 tỷ đồng, tăng 10,25%; thương mại - dịch vụ đạt 556,59 tỷ đồng, tăng 15,5%.

Về cơ cấu kinh tế, nông nghiệp - thủy sản chiếm 16,4%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng chiếm 47,7%; thương mại - dịch vụ chiếm 35,9%. Giá trị thu bình quân trên một ha đất canh tác và nuôi trồng thủy sản đạt 230 triệu đồng/ha.

Kinh tế, xã hội nông thôn ở Hưng Yên ngày càng khởi sắc. Ảnh: Phùng Nguyện.

Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 115 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ gia đình đấu nối, sử dụng nước sạch đạt 75,29%; tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại xử lý rác hữu cơ đạt 89,28%. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 98%; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội đạt 41,3% tổng số lao động trong độ tuổi. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,66% và hộ cận nghèo còn 1,20%.

Hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển đồng bộ, cảnh quan khang trang, hiện đại, môi trường “xanh, sạch, đẹp”. Nguồn vốn huy động cho thực hiện chương trình được đầu tư, phân bổ, quản lý, sử dụng đảm bảo đúng nguyên tắc, mục đích, đối tượng.

Đối với các nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình, đề án, dự án khác, xã tập trung chỉ đạo thực hiện có trọng tâm, trọng điểm như giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, vệ sinh môi trường, xử lý rác thải, nước thải, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, xóa nhà tạm, nhà dột nát một cách thiết thực, hiệu quả.

Trước sáp nhập, 100% các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xã Tam Đa (trước đây) đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Đến ngày 18/3/2026, xã Tống Trân đã đạt 19/19 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025. Toàn xã có 5/10 thôn đã được công nhận Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và duy trì ổn định, tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí.

Xã đã huy động nguồn lực để đầu tư, cải tạo nhiều hạng mục hạ tầng quan trọng như các tuyến đường giao thông nông thôn, đường nội đồng; xây dựng Trường Mầm non tập trung Tam Đa và Tống Trân; cải tạo trụ sở UBND xã; đẩy mạnh triển khai các dự án khu dân cư La Tiến, khu dân cư Tam Đa và dự án nâng cấp Khu Di tích Đền thờ cây đa La Tiến.

Công tác vận động nhân dân trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục được tăng cường; người dân tích cực tham gia phát triển sản xuất, duy trì và mở rộng vùng sản xuất tập trung theo quy hoạch; bảo vệ môi trường… Nhiều công trình hạ tầng thôn xóm được chỉnh trang bằng nguồn xã hội hóa.

Công tác chỉ đạo được xã thực hiện xuyên suốt, tạo sự thống nhất trong nhận thức của cả hệ thống chính trị: “xây dựng nông thôn mới là quá trình liên tục, không có điểm dừng; người dân là chủ thể”...

Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND xã, công tác triển khai đề án ở một số ngành, đoàn thể còn chậm so với yêu cầu đề ra, kết quả thực hiện một số tiêu chí chưa cao. Một số nội dung của tiêu chí được đánh giá tại thời điểm công nhận, đến nay không còn phù hợp.

Công tác huy động vốn xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu còn hạn chế, chủ yếu là nguồn vốn từ ngân sách cấp trên hỗ trợ, từ đấu giá quyền sử dụng đất; vốn doanh nghiệp tham gia còn thấp, nguồn đóng góp của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn.

Mặt khác, đội ngũ tham mưu cho Ban chỉ đạo chương trình còn thiếu, yếu và chưa đồng đều, việc bố trí cơ sở vật chất cho bộ phận giúp việc chưa được quan tâm đầu tư…

Thông tin với Mekong ASEAN về nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Đặng Xuân Quân, Phó Chủ tịch UBND xã Tống Trân cho biết, trong thời gian tới, xã tiếp tục hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Phát triển kinh tế nông nghiệp hàng hóa gắn với công nghệ cao, trong đó đẩy mạnh liên kết sản xuất - tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ xây dựng và quảng bá thương hiệu nông sản đặc trưng của xã.

Đồng thời, huy động nguồn lực và đầu tư xây dựng hạ tầng; trong đó, tập trung hoàn thiện các dự án dở dang như khu dân cư, đường giao thông nông thôn, đường nội đồng; hệ thống điện, chiếu sáng công cộng, các công trình văn hóa, giáo dục; hạ tầng phục vụ nông nghiệp công nghệ cao.

Thực hiện phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình; mở rộng đấu nối và sử dụng nước sạch; kiểm soát chặt chẽ chất thải trong nông nghiệp…

Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người tăng 10 - 12% so với năm 2025. Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa cơ sở; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Nhân rộng điển hình tiên tiến, gương sáng trong hiến đất, đóng góp, phát triển kinh tế…

Tại xã Tiên Hoa, UBND xã cũng đã đăng ký với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên và Chi Cục Phát triển nông thôn tỉnh về mục tiêu phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2030; nông thôn mới hiện đại vào năm 2035.

Theo báo cáo của UBND xã Tiên Hoa, đến ngày 14/10, xã Tiên Hoa có 4 tiêu chí cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Quy hoạch; hạ tầng kinh tế - xã hội; phát triển kinh tế nông thôn; nguồn nhân lực nông thôn; tiếp cận pháp luật và an ninh quốc phòng. Một tiêu chí chưa đạt là môi trường và cảnh quan nông thôn.

Hạ tầng giao thông, diện mạo nông thôn tại các địa phương trong tỉnh ngày một sạch đẹp, khang trang. Ảnh: Phùng Nguyện.

Tuy nhiên, trên địa bàn xã có nhiều tuyến bê tông đã xuống cấp cần nâng cấp như đường trục thôn, đường giao thông trục chính nội đồng; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều là 0,81%. Xã chưa triển khai được việc thực hiện quản lý sức khỏe điện tử; khám chữa bệnh từ xa; sổ khám chữa bệnh điện tử…

Bên cạnh đó, các chợ nông thôn trên địa bàn xã có quy mô nhỏ; trên địa bàn cũng không có khu và cụm công nghiệp, làng nghề được công nhận, không có khu vực sản xuất, dịch vụ quy mô phù hợp được quy hoạch, đầu tư xây dựng đảm bảo đáp ứng theo các quy định…

Lấy người dân làm trung tâm

Theo kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Hưng Yên phấn đấu xây dựng nông thôn mới lấy người dân làm trung tâm, chủ thể và là đối tượng thụ hưởng; phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo của người dân trong quá trình tổ chức thực hiện; thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng”.

Xây dựng nông thôn mới gắn với quá trình hiện đại hóa trong sản xuất nông nghiệp, đô thị hóa nông thôn; bảo đảm tính kết nối giữa khu vực nông thôn với đô thị, phát triển hài hòa kinh tế, xã hội và môi trường.

Đồng thời tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn; tăng cường phát triển dịch vụ thương mại nông thôn; phát huy tính chủ động sáng tạo của địa phương, sự vào cuộc của các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn.

UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, UBND các xã xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 và năm 2026 trong phạm vi, lĩnh vực, địa bàn quản lý; đưa chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới vào chương trình công tác, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030 của đơn vị, địa phương quản lý.

Tỉnh phấn đấu đến hết năm 2030 toàn tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới; toàn tỉnh có 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm trước; hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo chuẩn quy định tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030.

Hưng Yên phấn đấu đến hết năm 2030 toàn tỉnh có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Ảnh: Phùng Nguyện.

Về nhiệm vụ chủ yếu giai đoạn 2026 - 2030, rà soát, lập, phê duyệt quy hoạch chung của xã theo pháp luật về quy hoạch đô thị và nông thôn phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của xã; từng bước lập quy hoạch chi tiết hoặc quy hoạch phân khu nhằm quản lý hoạt động đầu tư xây dựng, quản lý không gian và kiến trúc cảnh quan ở khu vực nông thôn.

Tỉnh xây dựng, quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên nền tảng công nghệ ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS hóa) để cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch…

Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh; ưu tiên đầu tư các công trình giao thông trọng điểm có tính kết nối vùng, kết nối với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố lân cận.

Phát triển hệ thống thủy lợi theo hướng đồng bộ, hiện đại, khép kín, linh hoạt, phù hợp; đầu tư, cải tạo và nâng cấp hệ thống lưới điện nông thôn phục vụ dân sinh và sản xuất; phát triển hạ tầng số, hạ tầng viễn thông trên địa bàn nông thôn; phát triển kinh tế nông thôn theo hướng sinh thái, hiện đại, tích hợp đa giá trị và thích ứng với thị trường.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa; nâng cao chất lượng hoạt động và phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; khuyến khích hoạt động khuyến học, khuyến tài; nâng cao năng lực y tế dự phòng, hệ thống y tế cơ sở; triển khai hiệu quả các chính sách an sinh xã hội và cải thiện phúc lợi xã hội…