Hưng Yên: Ô tô tông liên hoàn, 3 người đi xe máy bị thương

Camera của nhà dân bên tỉnh lộ 383 ghi lại cho thấy, khoảng thời gian trên chiếc xe ô tô biển vàng bất ngờ lao sang làn trái đường rồi tông liên tiếp trực diện vào ba chiếc xe máy khiến những người điều khiển và người ngồi sau xe ngã xuống ven đường.

Khoảnh khắc chiếc ô tô tông liên hoàn ba xe máy khiến nhiều người bị thương trên tỉnh lộ 383 (xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên).

Trao đổi với PV Báo Xây dựng, ông Nguyễn Tường Tuấn, Chủ tịch UBND xã Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên xác nhận sự việc trên.

"Chiếc xe ô tô gây tai nạn khiến người điều khiển xe máy bị thương, sau đó ba nạn nhân đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu", ông Tuấn nói.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn trên tỉnh lộ 383.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.