Hưng Yên nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, ghi dấu ấn trên 'bản đồ' PCI

Xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ người dân, doanh nghiệp là mục tiêu lớn nhất của tỉnh Hưng Yên hiện nay. (Nguồn: Báo Hưng Yên)

Đáng chú ý, tỉnh Hưng Yên đứng đầu về tính minh bạch, xếp thứ hai về cạnh tranh bình đẳng và thứ ba về chi phí không chính thức, cho thấy những dấu ấn trong nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Khẳng định vị thế trong không gian cạnh tranh mới

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2025 đánh dấu cột mốc 21 năm hình thành và phát triển của bộ chỉ số này, đồng thời mở ra một giai đoạn đánh giá mới trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính. Lần đầu tiên, PCI được triển khai trên sơ đồ hành chính gồm 34 tỉnh, thành phố, tạo ra không gian cạnh tranh với những yêu cầu mới về chất lượng điều hành kinh tế tại các địa phương.

Trong bối cảnh đó, Hưng Yên ghi tên mình vào nhóm 13 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế khá của cả nước. Kết quả này cho thấy nỗ lực của tỉnh trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chất lượng quản lý và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cộng đồng doanh nghiệp.

Đối với Hưng Yên, kết quả PCI năm 2025 là cơ sở để nhìn nhận những mặt đã đạt được trong quá trình cải cách, đồng thời xác định các lĩnh vực cần tiếp tục phát huy. Trong bối cảnh cạnh tranh thu hút đầu tư giữa các địa phương ngày càng đòi hỏi chất lượng cao hơn, việc duy trì môi trường kinh doanh thuận lợi có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng thu hút nguồn lực và thúc đẩy phát triển kinh tế.

Dấu ấn nổi bật của Hưng Yên tại PCI năm 2025 thể hiện rõ qua các chỉ số thành phần. Đáng chú ý, tỉnh đứng đầu về tính minh bạch với 7,69 điểm; xếp thứ hai về cạnh tranh bình đẳng với 7,24 điểm và thứ ba về chi phí không chính thức với 8,09 điểm.

Việc dẫn đầu về tính minh bạch cho thấy đây là một trong những điểm sáng trong chất lượng điều hành kinh tế của Hưng Yên. Đối với doanh nghiệp, khả năng tiếp cận thông tin đầy đủ, kịp thời và rõ ràng về quy hoạch, cơ chế, chính sách có ý nghĩa thiết thực trong quá trình xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh và quyết định đầu tư.

Khi thông tin được công khai và dễ tiếp cận, doanh nghiệp có điều kiện chủ động hơn trong việc đánh giá cơ hội, dự báo rủi ro và xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn. Minh bạch cũng góp phần tăng cường tính nhất quán trong thực thi chính sách, hạn chế những bất định trong quá trình hoạt động và củng cố niềm tin của nhà đầu tư đối với môi trường kinh doanh tại địa phương.

Bên cạnh đó, vị trí thứ hai về cạnh tranh bình đẳng, đạt 7,24 điểm, là một dấu ấn đáng chú ý khác. Môi trường cạnh tranh bình đẳng tạo điều kiện để doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tiếp cận cơ hội kinh doanh trên cơ sở công bằng, phát huy năng lực và nâng cao hiệu quả hoạt động. Đây cũng là yếu tố quan trọng để khuyến khích tinh thần kinh doanh, thúc đẩy đổi mới và tạo động lực cho doanh nghiệp mở rộng đầu tư.

Ở chỉ số chi phí không chính thức, Hưng Yên xếp thứ ba với 8,09 điểm. Kết quả này tiếp tục cho thấy vai trò của việc cải thiện chất lượng phục vụ, nâng cao trách nhiệm trong thực thi công vụ và xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi.

Việc giảm thiểu những chi phí phát sinh ngoài quy định giúp doanh nghiệp sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn, đồng thời góp phần nâng cao tính minh bạch trong quan hệ giữa cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng kinh doanh.

Ba kết quả nổi bật ở các chỉ số thành phần cho thấy, Hưng Yên có những lợi thế đáng kể trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Đây cũng là những yếu tố có thể góp phần nâng cao sức hấp dẫn của địa phương đối với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, đặc biệt là những doanh nghiệp quan tâm đến tính ổn định, minh bạch và khả năng dự báo của môi trường kinh doanh.

Dây chuyền may xuất khẩu của Công ty cổ phần may Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. (Nguồn: Nhân Dân)

Lấy cải cách thực chất làm nền tảng

Kết quả PCI năm 2025 mang đến cho Hưng Yên những tín hiệu tích cực, nhưng đồng thời cũng đặt ra yêu cầu duy trì và phát huy các lợi thế đã đạt được. Trong bối cảnh không gian hành chính và tương quan cạnh tranh giữa các địa phương có sự thay đổi, nâng cao năng lực cạnh tranh cần được nhìn nhận như một quá trình liên tục, gắn với hiệu quả điều hành và chất lượng phục vụ doanh nghiệp.

Việc đứng đầu về tính minh bạch, xếp thứ hai về cạnh tranh bình đẳng và thứ ba về chi phí không chính thức là những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, để chuyển hóa các lợi thế này thành sức hút đầu tư bền vững, điều quan trọng là những chuyển biến tích cực cần tiếp tục được duy trì trong quá trình thực thi chính sách và giải quyết công việc hằng ngày của cơ quan công quyền.

Cộng đồng doanh nghiệp không chỉ quan tâm đến các chủ trương hay cam kết cải cách, mà còn chú trọng khả năng tiếp cận thông tin, tính thuận lợi của thủ tục và sự công bằng trong quá trình hoạt động. Vì vậy, chất lượng điều hành cần được thể hiện bằng những kết quả cụ thể, góp phần giảm thời gian, chi phí và rủi ro cho doanh nghiệp.

Định hướng thể chế hóa Nghị quyết số 68-NQ/TW, coi kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất, càng làm rõ yêu cầu xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi để doanh nghiệp phát triển.

Đối với Hưng Yên, việc tiếp tục phát huy những điểm sáng từ PCI năm 2025 sẽ góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư, khuyến khích doanh nghiệp mở rộng hoạt động và nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế.

Thực tế cũng đang chứng minh điều đó một cách rõ ràng. Theo Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên, 9 tháng đầu năm, tỉnh Hưng Yên đã thu hút 238 dự án đầu tư mới và có 154 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn, với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt hơn 68 nghìn tỷ đồng và hơn 1,9 tỷ USD.

Trong đó, có 56 dự án FDI mới với tổng vốn đăng ký 814 triệu USD; 74 dự án FDI điều chỉnh tăng vốn với số vốn bổ sung hơn 1 tỷ USD. Đáng chú ý, vốn điều chỉnh tăng thêm của các dự án FDI trong 9 tháng đạt hơn 1 tỷ USD, chiếm khoảng 60% tổng vốn FDI đăng ký mới và bổ sung, cho thấy các doanh nghiệp FDI làm ăn thuận lợi mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có hơn 1.000 dự án có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký hoạt động, với tổng số vốn đăng ký là hơn 18,9 tỷ USD. Các quốc gia có số dự án, vốn đầu tư lớn là: Nhật Bản có 205 dự án, vốn đăng ký khoảng 6,8 tỷ USD, chiếm 36% tổng vốn đăng ký; thứ hai là Trung Quốc có 393 dự án, vốn đăng ký khoảng 4,7 tỷ USD, chiếm 257% tổng vốn đăng ký; Hàn Quốc có 216 dự án, vốn đăng ký hơn 2,2 tỷ USD, chiếm 12% tổng số vốn đăng ký...

Những dấu ấn trên bảng xếp hạng PCI không chỉ mang ý nghĩa về thứ hạng, mà còn là cơ sở để Hưng Yên tiếp tục hoàn thiện chất lượng điều hành, hướng tới một môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng và hiệu quả hơn. Duy trì cải cách thực chất, lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ sẽ là yếu tố quan trọng giúp tỉnh củng cố vị thế cạnh tranh và tạo thêm động lực cho chặng đường phát triển tiếp theo.