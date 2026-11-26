Đại diện Ủy ban nhân dân xã Việt Tiến và Hội Khuyến học xã Việt Tiến trao quà tặng các tân sinh viên năm 2026.

Hội nghị là dịp để tất cả cán bộ, nhân dân địa phương ôn lại truyền thống văn hiến quê hương, kịp thời tuyên dương, khen thưởng các tân sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2026. Đồng thời, tạo diễn đàn khoa học khách quan, dân chủ giữa cơ quan quản lý nhà nước, các viện nghiên cứu, chuyên gia đầu ngành, và cộng đồng dân cư nhằm thẩm định tư liệu lịch sử, xác lập cơ sở khoa học phục vụ công tác tu bổ, tôn tạo Nhà tưởng niệm bà Hoàng Thị Loan và xác định danh tính thành hoàng làng tại đình làng Vân Nội.

Hội nghị được tổ chức đúng dịp Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam. (Ảnh: Mạnh Hào)

Tại hội nghị, Tiến sĩ Lê Quang Chắn, Phó Viện trưởng Viện Hán-Nôm; Đại đức Thích Minh Đức, trụ trì chùa Vân Cầu… và cộng đồng dân cư đã làm rõ một số ý kiến về nhân vật lịch sử gắn với đình Vân Nội, trong đó có đại thần Đỗ Anh Vũ, xuất thân ở làng Sùng Nhân, hương An Lạc, nổi tiếng thông minh, tài giỏi và được các vua triều Lý trọng dụng, kính ngưỡng; bà Hoàng Thị Ngọc Khương (1652-1736) được nhân dân địa phương tôn làm Phúc thần; và bà Hoàng Thị Loan (1868-1901), thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiến sĩ Lê Quang Chắn, Phó Viện trưởng Viện Hán-Nôm phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Mạnh Hào)

Dịp này, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Việt Tiến, Hội Khuyến học xã Việt Tiến đã tuyên dương, khen thưởng và trao quà tặng 176 tân sinh viên trúng tuyển đại học năm 2026. Theo ông Phạm Giang Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Việt Tiến, Việt Tiến là vùng quê giàu truyền thống hiếu học và việc tôn vinh, động viên thế hệ trẻ tiếp bước truyền thống khoa bảng của cha ông là một trong những hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc trong tuần lễ kỷ niệm nhiều sự kiện quan trọng của đất nước.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Đoàn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Việt Tiến nhấn mạnh: Những vấn đề liên quan nhân vật lịch sử, thân thế, sự nghiệp và các tư liệu gắn với di tích cần tiếp tục được nghiên cứu, thẩm định một cách khách quan, khoa học, bảo đảm tính chính xác và có căn cứ lịch sử. Việc bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích không chỉ nhằm gìn giữ những giá trị văn hóa, lịch sử của quê hương mà quan trọng hơn là đáp ứng nguyện vọng, nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng chính đáng của nhân dân.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu và ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia, địa phương sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xác lập cơ sở pháp lý và khoa học để triển khai các bước tiếp theo, hướng tới xây dựng không gian thờ tự trang nghiêm, phù hợp truyền thống văn hóa và nguyện vọng của cộng đồng dân cư.