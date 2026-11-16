Hưng Yên: Nhiều hoạt động phong phú nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Các em học sinh trải nghiệm trò chơi dân gian. (Ảnh: MAI TÚ)

Mục tiêu nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc, tạo điều kiện để người dân thụ hưởng và sáng tạo văn hóa, đồng thời thúc đẩy sức mạnh mềm của Việt Nam. Các hoạt động văn hóa, thể thao diễn ra liên tục thành một tuần văn hóa ý nghĩa, thiết thực trải dài tại các thiết chế văn hóa của tỉnh đến các thôn, tổ dân phố.

Liên hoan hát chèo. (Ảnh: MAI TÚ)

Nổi bật là Liên hoan hát chèo, ca trù, trống quân tỉnh Hưng Yên được tổ chức tại Trung tâm Thông tin hội nghị tỉnh. Đồng thời, tại bảo tàng tỉnh tổ chức triển lãm chuyên đề cổ vật tiêu biểu tỉnh Hưng Yên lần thứ X; giới thiệu sách, báo, tư liệu; hội chợ, xuất bản phẩm; thể dục thể thao; không gian trưng bày văn hóa, du lịch Hưng Yên.

Tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Thái Thụy tổ chức liên hoan văn nghệ quần chúng giữa các thôn, tổ dân phố thuộc các xã khu vực biên giới biển với các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên.

Biểu diễn nhạc kèn. (Ảnh: MAI TÚ)

Tại Quảng trường Nguyễn Văn Linh, Công viên Kỳ Bá, bảo tàng tỉnh tổ chức chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật; biểu diễn nhạc kèn. Tại đền Mẫu, đền Tiên La, Bảo tàng tỉnh trải nghiệm di sản văn hóa thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ gắn với Liên hoan hát văn, chầu văn.

Điểm nhấn chuỗi hoạt động "Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc" tại tỉnh Hưng Yên là chương trình nghệ thuật đặc biệt diễn ra tối 23/11 tại quảng trường Nguyễn Văn Linh mang chủ đề “Tinh hoa đất Việt”.

Thi giã bánh dầy. (Ảnh: MAI TÚ)

Chương trình hứa hẹn mang đến một đêm nghệ thuật đặc sắc, quy tụ nhiều nghệ sĩ, ca sĩ được đông đảo khán giả yêu mến như: Hồ Ngọc Hà, Đức Phúc, Phương Ly, Rhyder, Đông Hùng, Dương Hoàng Yến, Hoàng Hiệp, Hồng Duyên, Xuân Hảo, Tố Hoa, Việt Danh, Ca nương Kiều Anh và nhóm Oplus.