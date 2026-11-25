TS. Bùi Xuân Việt – giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chia sẻ nhiều nội dung sâu sắc về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc vận dụng vào thực tiễn công tác của lực lượng Công an xã.

Dự hội nghị có đồng chí Phạm Trung Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Phạm Thị Vân Anh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; đồng chí Nguyễn Quốc Chương – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; Thiếu tá Phạm Thành Huy – Trưởng Công an xã Nghĩa Trụ, cùng các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức, đảng viên.

Tiến sĩ Bùi Xuân Việt, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, truyền đạt chuyên đề “Vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong việc xây dựng niềm tin, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phòng ngừa sai phạm của lực lượng Công an xã, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay”.

Không chỉ tiếp cận tư tưởng Hồ Chí Minh từ phương diện lý luận, báo cáo viên còn đi sâu phân tích cội nguồn hình thành nhân cách, đạo đức và tình yêu thương con người của Bác từ truyền thống gia đình, quê hương và thực tiễn cuộc đời hoạt động cách mạng. Những câu chuyện về người mẹ Hoàng Thị Loan, về lời ru, câu ca dao thuở thiếu thời gợi mở những suy ngẫm về vai trò của gia đình và văn hóa dân tộc đối với sự hình thành nhân cách con người.

Từ những năm tháng tuổi thơ đến hành trình tìm đường cứu nước, cuộc đời Chủ tịch Hồ Chí Minh là một quá trình không ngừng học tập, rèn luyện và hoạt động thực tiễn. Với Người, học không chỉ để có tri thức mà còn để làm việc, làm người, phụng sự Tổ quốc và nhân dân. Giá trị của sự học được thể hiện ở khả năng vận dụng tri thức vào giải quyết những vấn đề do thực tiễn đặt ra.

Đối với lực lượng Công an nhân dân, tư tưởng và đạo đức của Người được thể hiện cô đọng trong sáu điều dạy: “Đối với tự mình: phải cần, kiệm, liêm, chính. Đối với đồng sự: phải thân ái giúp đỡ. Đối với Chính phủ: phải tuyệt đối trung thành. Đối với nhân dân: phải kính trọng, lễ phép. Đối với công việc: phải tận tụy. Đối với địch: phải cương quyết, khôn khéo”.

Sáu điều Bác Hồ dạy không chỉ là chuẩn mực đạo đức mà còn là phương châm hành động của người chiến sĩ Công an nhân dân. Trong mối quan hệ giữa trách nhiệm với quyền hạn, giữa thực thi pháp luật với phục vụ nhân dân, những lời dạy của Người vẫn giữ nguyên giá trị cả về lý luận và thực tiễn.

Đối với lực lượng Công an xã, nơi trực tiếp tiếp xúc với nhân dân, giải quyết những vấn đề phát sinh từ đời sống cơ sở, mỗi hành vi, lời nói và cách ứng xử của cán bộ, chiến sĩ đều có ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân đối với cơ quan công quyền. Niềm tin ấy không thể hình thành từ những lời cam kết chung chung mà phải được xác lập bằng sự công tâm, tận tụy, tinh thần trách nhiệm và việc thực thi đúng pháp luật.

Phòng ngừa sai phạm cũng phải bắt đầu từ ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện của mỗi cán bộ, chiến sĩ, gắn với việc chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm trong thực thi công vụ. Khi đạo đức trở thành ý thức tự thân, trách nhiệm trở thành nguyên tắc hành động, việc học tập và làm theo Bác mới thực sự đi vào chiều sâu.

Phát biểu kết luận buổi học tập chuyên đề, Thiếu tá Phạm Thành Huy ( ảnh trên) – Trưởng Công an xã Nghĩa Trụ trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Bùi Xuân Việt đã truyền đạt những nội dung thiết thực về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân trong tình hình mới. Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, dân cư đông, đồng chí đề nghị toàn thể cán bộ, chiến sĩ tập trung thực hiện tốt bốn nhiệm vụ trọng tâm: nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân; chủ động nắm chắc tình hình, quản lý địa bàn, không để bị động, bất ngờ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chủ động phòng ngừa sai phạm; xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất, phát huy trách nhiệm nêu gương. Đồng thời, nhấn mạnh việc học tập và làm theo Bác không dừng lại ở nhận thức mà phải được cụ thể hóa bằng hành động, hiệu quả công tác, thái độ phục vụ Nhân dân và ý thức chấp hành kỷ luật của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Giá trị thiết thực của hội nghị học tập chuyên đề tại Nghĩa Trụ chính là sự gắn kết giữa nhận thức và hành động, giữa giáo dục đạo đức với yêu cầu thực tiễn công tác. Bởi thước đo của việc học tập và làm theo Bác, suy cho cùng, không phải ở những điều đã được tiếp thu mà ở chất lượng công việc, trách nhiệm trước nhân dân và niềm tin của nhân dân đối với người chiến sĩ Công an.