Hưng Yên nâng chất lượng giáo dục gắn với xây dựng trường chuẩn quốc gia

Đổi mới hoạt động dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục tại các nhà trường. Ảnh: Đinh Chiến

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Nghiêm vừa ban hành Kế hoạch số 385/KH-UBND về Bảo đảm chất lượng giáo dục đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên; công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non và trường phổ thông giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh.

100% cơ sở giáo dục thực hiện bảo đảm chất lượng

Kế hoạch đặt mục tiêu 100% cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên thực hiện các hoạt động bảo đảm chất lượng theo quy định. Hằng năm, các đơn vị phải xây dựng, triển khai kế hoạch cải tiến chất lượng và tổ chức tự đánh giá dựa trên bộ tiêu chuẩn bảo đảm chất lượng giáo dục.

Đối với công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đến hết năm 2030, toàn tỉnh phấn đấu có từ 95% trở lên số trường mầm non, trường phổ thông được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Trong đó, 100% trường mầm non, trường phổ thông công lập; tối thiểu 67% trường mầm non, trường phổ thông ngoài công lập.

Để thực hiện mục tiêu, UBND tỉnh yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể, nhà trường và nhân dân về bảo đảm chất lượng giáo dục.

Đồng thời, đưa chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia vào nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, gắn trách nhiệm thực hiện với công tác đánh giá, thi đua.

Đổi mới phương pháp giảng dạy, khơi dậy hứng thú học tập và phát triển năng lực học sinh (giờ học tại Trường THCS Quang Trung, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên). Ảnh: Đinh Chiến

Các cơ sở giáo dục rà soát toàn diện điều kiện thực tế theo 4 tiêu chuẩn: quản trị nhà trường và bảo đảm chất lượng; phát triển đội ngũ; thực hiện chương trình, đổi mới phương pháp giáo dục và phát triển người học; điều kiện giáo dục, môi trường an toàn và phối hợp xã hội.

Trên cơ sở đó, xây dựng lộ trình, giải pháp phù hợp; xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm đối với những đơn vị chậm tiến độ.

Cùng với đó, các trường phải thực hiện nghiêm túc quy trình tự đánh giá, thu thập và phân tích minh chứng, xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng hằng năm. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, quản lý minh chứng trên môi trường điện tử và khai thác dữ liệu sẵn có của ngành được khuyến khích nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giảm gánh nặng hành chính.

Ưu tiên cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học.

Theo đó, tỉnh yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm Chương trình Giáo dục mầm non, Chương trình Giáo dục phổ thông 2018; tổ chức hiệu quả dạy học 2 buổi/ngày ở cấp tiểu học, đẩy mạnh giáo dục STEM/STEAM, giáo dục kỹ năng sống, năng lực số và hướng nghiệp.

Tỉnh cũng chú trọng rà soát, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên; điều tiết, bố trí và tuyển dụng giáo viên phù hợp với quy mô trường, lớp, cơ cấu môn học, khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ sau sắp xếp mạng lưới trường học.

Đồng thời, yêu cầu các đơn vị sự nghiệp công lập giáo dục xây dựng, phê duyệt đề án vị trí việc làm và bố trí nhân sự hỗ trợ theo quy định. Bố trí đủ nhân sự hỗ trợ giáo dục (nhân viên y tế, thư viện, thiết bị, công nghệ thông tin, hành chính, tài chính, tư vấn học đường) theo quy định…

tăng cường quan tâm hỗ trợ học sinh, nâng cao hiệu quả dạy và học (Cô và trò Trường tiểu học Vũ Thư, xã Vũ Thư tỉnh Hưng Yên). Ảnh: Đinh Chiến

Về cơ sở vật chất, UBND tỉnh định hướng ổn định mạng lưới trường học sau sắp xếp, bảo đảm phù hợp với quy mô dân số, phân bố dân cư và nhu cầu học tập. Nguồn lực được ưu tiên cho việc xây dựng phòng học kiên cố, phòng học bộ môn, phòng chức năng, nhà đa năng, khu vệ sinh, hệ thống nước sạch và hạ tầng công nghệ thông tin.

Các cơ sở giáo dục đồng thời phải xây dựng môi trường học đường an toàn, chủ động phòng ngừa tai nạn thương tích, bạo lực học đường, xâm hại và nguy cơ mất an toàn thực phẩm; tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

UBND tỉnh giao Sở GD&ĐT làm cơ quan thường trực, chủ trì hướng dẫn, tập huấn, kiểm tra, giám sát và tổng hợp kết quả thực hiện; phối hợp với các địa phương, sở, ngành liên quan rà soát, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất dành cho cơ sở giáo dục giai đoạn 2026-2030; chỉ đạo các trường THPT và hướng dẫn chính quyền cấp xã, phường triển khai nhiệm vụ theo thẩm quyền...

Các sở, ngành và chính quyền địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp thực hiện; định kỳ đánh giá tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm các mục tiêu về chất lượng giáo dục và trường đạt chuẩn quốc gia được triển khai thực chất, đúng lộ trình.