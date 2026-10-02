Hưng Yên: Nâng cao hiệu quả giám sát của HĐND theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Chủ tọa điều hành hội nghị. Ảnh: Nguyễn Thơi

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Văn; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Xuân Tiến; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đặng Thanh Giang; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Thị Tuyết Hương chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Văn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Thơi

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đặng Thanh Giang nhấn mạnh: từ đầu nhiệm kỳ đến nay, dù thời gian chưa nhiều, HĐND các cấp đã nhanh chóng ổn định, kiện toàn bộ máy nhân sự, ban hành kịp thời các nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội và chủ động giám sát, giải quyết kiến nghị của cử tri.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Đặng Thanh Giang phát biểu khai mạc tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Thơi

Từ đầu nhiệm kỳ 2026 - 2031 đến nay, HĐND tỉnh Hưng Yên đã tổ chức thành công 4 kỳ họp, thông qua 122 nghị quyết; HĐND các xã, phường tổ chức 393 kỳ họp, ban hành 2.185 nghị quyết. Thường trực HĐND và các ban HĐND tỉnh đã tổ chức 9 đoàn giám sát, khảo sát; ở cấp xã là 537 đoàn giám sát, khảo sát. Hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, chất vấn, giải trình và theo dõi kiến nghị vẫn được duy trì thường xuyên.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Xuân Tiến phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Thơi

Tuy nhiên, còn có những khó khăn, thách thức như: việc không tổ chức HĐND áp lực công việc chuyển giao lên HĐND tỉnh, cấp xã rất lớn; hoạt động giám sát còn thiếu chiều sâu. Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu phát huy trí tuệ, tập trung thảo luận, thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, vướng mắc, chia sẻ những cách làm sáng tạo và cùng nhau thống nhất giải pháp phù hợp, sát hợp thực tiễn, góp phần vào thành công của hội nghị.

Xuất phát từ những đòi hỏi của thực tiễn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cũng đã gợi mở 4 nhóm vấn đề đại biểu cần tập trung thảo luận: lựa chọn đúng vấn đề để giám sát; giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết của HĐND; tổ chức chất vấn, giải trình; theo dõi, đôn đốc và tái giám sát.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Thị Tuyết Hương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Thơi

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp liên quan đến 4 chuyên đề: Thực trạng, giải pháp đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND các cấp; Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả theo dõi, đôn đốc và tái giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND; Kinh nghiệm, giải pháp đổi mới hoạt động chất vấn, giải trình và giám sát việc thực hiện cam kết của cơ quan, người có thẩm quyền.

Các đại biểu trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Thơi

Các đại biểu trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: Nguyễn Thơi

Đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh trực tiếp giải đáp, trao đổi và trả lời trực tiếp những kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của Thường trực HĐND các xã, phường.

Tập trung vào vấn đề cử tri, Nhân dân quan tâm

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Thơi

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Quốc Văn đề nghị Thường trực HĐND các xã, phường tiếp tục chủ động đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ; rà soát, phân công rõ trách nhiệm giữa Thường trực, các ban và đại biểu HĐND.

Đại diện Sở Nội vụ Hưng Yên làm rõ một số nội dung đại biểu kiến nghị thuộc thẩm quyền. Ảnh: Nguyễn Thơi

Thống nhất sớm với UBND cùng cấp về nội dung, tiến độ chuẩn bị kỳ họp để các ban có đủ thời gian thẩm tra, tại kỳ họp tăng cường thảo luận, chất vấn vào những vấn đề cụ thể, làm rõ trách nhiệm và giải pháp; hoạt động giám sát phải tập trung vào vấn đề cử tri, Nhân dân quan tâm, có kiến nghị rõ nội dung, cơ quan thực hiện và thời hạn trả lời; tiếp tục theo dõi, đôn đốc đến khi có kết quả; đồng thời, đổi mới TXCT theo chuyên đề, theo địa bàn có vấn đề phát sinh; phân loại, chuyển và theo dõi việc giải quyết kiến nghị, thông tin kết quả để cử tri biết.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nguyễn Anh Hào giải đáp một số nội dung liên quan đến việc triển khai trang thiết bị chuyên dụng cho HĐND các xã, phường 4 phần mềm của Quốc hội thời gian sắp tới. Ảnh: Nguyễn Thơi

Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc thuộc lĩnh vực quản lý, nhất là các vấn đề phát sinh sau sắp xếp đơn vị hành chính và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Chủ tịch HĐND tỉnh giao Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh chủ trì phối hợp với Cục chuyển đổi số Văn phòng Quốc hội, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài chính, Thường trực HĐND các xã, phường và cơ quan liên quan triển khai thực hiện mua sắm các trang thiết bị chuyên dụng cho 104 HĐND xã, phường để dùng chung 4 phần mềm của Quốc hội hiện nay đang sử dụng, bảo đảm đưa vào vận hành sử dụng, chậm nhất trong quý I/2027.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Thơi

Thường trực HĐND tỉnh tiếp tục đồng hành, trao đổi nghiệp vụ với Thường trực HĐND cấp xã; các ban HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tổng hợp đầy đủ ý kiến tại hội nghị, phân loại theo thẩm quyền, theo dõi kết quả trả lời của từng cơ quan, đơn vị; tham mưu tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng thẩm tra ngân sách, đầu tư công, đất đai, kỹ năng chất vấn, giám sát và theo dõi việc thực hiện kiến nghị sau giám sát cho Thường trực HĐND, các ban, các tổ đại biểu HĐND.