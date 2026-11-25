Nhằm đáp ứng yêu cầu quá trình đô thị, đồng thời xây dựng và phát triển hệ thống đô thị đồng bộ, hiện đại, hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, tỉnh Hưng Yên đã hoàn thiện đề án thành lập 36 phường trên cơ sở nguyên trạng 36 xã hiện hữu. Đây là bước đi cần thiết nhằm tổ chức lại không gian phát triển, khai thác lợi thế liên kết vùng, tạo thêm những cực tăng trưởng mới cho địa phương.

Xã Khoái Châu, một trong 36 xã được tỉnh Hưng Yên định hướng phát triển thành phường năm 2026. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

*Hình thành mạng lưới đô thị đa cực, đa trung tâm

Xã Hưng Phú (tỉnh Hưng Yên) được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 xã gồm xã Nam Hưng, Nam Phú và Nam Trung với diện tích đất tự nhiên trên 53km2, dân số trên 25.000 người. Với vị trí quan trọng trong hành lang kinh tế ven biển Bắc Bộ, giai đoạn 2026-2030, Hưng Phú được kỳ vọng là đô thị loại III, đô thị lấn biển, đô thị trung tâm dịch vụ thương mại và nhà ở, đô thị du lịch sinh thái.

Theo Quy hoạch, địa phương này sẽ là đầu mối kết nối giao thông, logistics và dịch vụ cảng biển; góp phần thúc đẩy liên kết phát triển giữa các địa phương ven biển trong vùng;là một trong những cực tăng trưởng mới của tỉnh, cửa ngõ ra biển của Hưng Yên.

Đồng thời đây cũng là trung tâm phát triển công nghiệp, logistics cảng biển, thương mại - dịch vụ, du lịch biển và nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế biển tổng hợp và quá trình đô thị hóa của tỉnh.

Ông Bùi Tuấn Anh, Chủ tịch UBND xã Hưng Phú cho biết, thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Hưng Yên về thành lập các phường năm 2026, xã Hưng Phú đã tập trung rà soát và hoàn thiện các tiêu chí để đạt tiêu chuẩn lên phường theo đúng quy định.

Địa phương xác định, đây là bước đi tất yếu nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tạo bước đột phá trong công tác chỉnh trang đô thị, cải cách hành chính, chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu xây dựng đô thị xanh, thông minh, hiện đại và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Qua rà soát và đánh giá, đến nay xã Hưng Phú đã đạt 5/5 tiêu chuẩn của phường theo quy định tại Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính.

Theo Chủ tịch UBND xã Hưng Phú, tháng 10/2026 xã được công nhận là đô thị loại III, mở ra cơ hội để địa phương tiếp tục phát triển theo hướng hiện đại, văn minh. Thời gian tới, xã Hưng Phú tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường; xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp, từng bước hình thành nếp sống văn minh đô thị.

Hưng Phú là 1 trong 36 xã của tỉnh Hưng Yên được định hướng trở thành phường năm 2026. Các xã được lựa chọn trải rộng trên cả ba vùng phát triển kinh tế của tỉnh, hướng tới mô hình mạng lưới đa cực, đa trung tâm, gắn kết các khu vực bằng những hành lang kinh tế chủ đạo.

Trong đó, vùng động lực phía Bắc gồm các địa bàn như Hoàn Long, Nghĩa Trụ, Phụng Công, Văn Giang, Yên Mỹ, Như Quỳnh... có lợi thế về vị trí cửa ngõ Thủ đô, kết nối với Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng thông qua hệ thống giao thông liên vùng.

Khu vực này được định hướng trở thành trung tâm phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ, logistics công nghệ cao, đổi mới sáng tạo và thương mại. Vùng trung tâm tỉnh với các địa bàn như Ân Thi, Hưng Hà, Long Hưng, Tiên Lữ, Quỳnh Phụ... giữ vai trò kết nối vùng động lực phía Bắc với khu vực ven biển, đồng thời phát triển các chức năng hành chính, chính trị, văn hóa, giáo dục và dịch vụ.

Tỉnh Hưng Yên dự kiến thành lập 36 phường trên cơ sở giữ nguyên địa giới hành chính của 36 xã hiện hữu, nâng số phường từ 11 lên 47 phường. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

Vùng ven biển gồm Hưng Phú, Thái Thụy, Tiền Hải, Thái Ninh…được xác định là không gian phát triển kinh tế biển tổng hợp, công nghiệp năng lượng, chế biến, chế tạo, logistics cảng biển và du lịch sinh thái.

Theo UBND tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2026-2030 hệ thống đô thị của tỉnh gồm 18 đô thị, trong đó có 4 đô thị loại II và 14 đô thị loại III. Đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu hình thành 9 khu vực phát triển đô thị đặt trong cấu trúc tổng thể mô hình Mạng lưới - Đa cực - Đa trung tâm - Tuyến tính và mô hình đô thị 30 phút (HungYen30); toàn tỉnh Hưng Yên là đô thị loại I, phát triển trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, có cấu trúc đa cực, đa trung tâm, có hệ thống 9 đô thị trung tâm là các đô thị loại II, III , trong đó 36 xã dự kiến lên phường năm 2026 đều là trung tâm, hạt nhân phát triển của các đô thị.

*Khai thác lợi thế từng vùng, tạo dư địa tăng trưởng

Trong định hướng mở rộng không gian đô thị của Hưng Yên, xã Hoàn Long là một trong những địa bàn tiêu biểu của vùng động lực phía Bắc với diện tích 19,58 km2, quy mô dân số trên 33.000 người. Trên địa bàn có các tuyến giao thông quan trọng như cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đường Vành đai 4 và các tuyến giao thông liên tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi liên kết công nghiệp, thương mại, dịch vụ và logistics của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Đặc biệt, Hoàn Long có các dự án được xác định là động lực phát triển cấp vùng như Khu công nghệ cao, Khu đô thị mới PVF, các cụm công nghiệp Đồng Than, Ngọc Long 1 và Ngọc Long 2.

Ông Vũ Nguyên Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Hoàn Long cho biết, là một trong những địa phương phát triển mạnh về công nghiệp, những năm qua tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 12,5%/năm, trong đó tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ chiếm trên 80% trong cơ cấu kinh tế. Việc được định hướng phát triển thành phường là cơ hội để địa phương phát huy tốt hơn những lợi thế về vị trí địa lý, giao thông và các dự án công nghiệp, đô thị đang được định hướng triển khai.

Tỉnh Hưng Yên định hình phát triển các đô thị gắn liền với trục hành lang kinh tế chủ đạo, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

Không chỉ chính quyền địa phương, người dân ở 36 xã dự kiến trở thành phường cũng kỳ vọng việc chuyển đổi đô thị sẽ tạo ra những thay đổi thiết thực trong đời sống. Ông Bùi Thế Đua (thôn Thụy Châu, xã Thái Thụy) bày tỏ mong muốn sau khi trở thành phường, địa phương sẽ được quan tâm đầu tư đồng bộ hơn về hệ thống giao thông, điện chiếu sáng, thoát nước, vệ sinh môi trường và các thiết chế văn hóa.

Ông Đua kỳ vọng quá trình đô thị hóa sẽ mở ra thêm cơ hội việc làm, phát triển các hoạt động kinh doanh, dịch vụ, giúp người dân có điều kiện nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. “Người dân mong muốn diện mạo quê hương ngày càng khang trang, hiện đại, nhưng vẫn giữ được những nét văn hóa truyền thống; những lợi ích từ quá trình phát triển đô thị phải được thể hiện bằng những thay đổi cụ thể trong cuộc sống hằng ngày”, ông Đua chia sẻ.

Từ vùng cửa ngõ phía Bắc đến không gian ven biển phía Đông Nam, việc định hướng từ “xã lên phường” tại Hưng Yên được kỳ vọng tạo nên mạng lưới đô thị có tính bổ trợ, liên kết chặt chẽ hơn. Khi các lợi thế về vị trí, hạ tầng và các nguồn lực được kết nối hiệu quả, Hưng Yên sẽ có thêm dư địa thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số bền vững, từng bước hiện thực hóa định hướng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.