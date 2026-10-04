Hưng Yên mở rộng kết nối đồng hành cùng các ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên đã điều chỉnh thời gian tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên năm 2026, kéo dài thời hạn tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 10/10/2026.

Vòng sơ khảo diễn ra từ ngày 12-17/10, vòng chung kết từ ngày 19-25/10 và tổng kết, trao giải ngày 29/10/2026.

Việc điều chỉnh thời gian nhằm tạo thêm điều kiện để tổ chức, cá nhân, nhóm dự thi và doanh nghiệp hoàn thiện ý tưởng, sản phẩm, mô hình kinh doanh cũng như hồ sơ tham gia.

Cuộc thi Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên năm 2026 tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 10/10/2026.

Mở rộng cơ hội cho những ý tưởng đang hình thành

Một điểm đáng chú ý của cuộc thi năm nay là cách tiếp cận khá mở đối với hoạt động khởi nghiệp, không nhất thiết phải bắt đầu bằng một doanh nghiệp đã có sản phẩm hoàn chỉnh. Một ý tưởng xuất phát từ vấn đề trong sản xuất, đời sống, giáo dục, nông nghiệp hay hoạt động kinh doanh, nếu có hướng giải quyết mới và khả năng tạo ra giá trị, đều có thể được tìm hiểu để tham gia cuộc thi.

Đối tượng tham gia không chỉ gồm doanh nghiệp mà còn có tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân, sinh viên, giảng viên, nhà khoa học, nhà nghiên cứu và các chủ thể khác đang sinh sống, học tập, công tác tại Hưng Yên hoặc có dự án dự kiến triển khai sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Với doanh nghiệp, điều kiện là được thành lập và hoạt động không quá 5 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ; mỗi nhóm cá nhân dự thi không quá 5 thành viên.

Phạm vi ý tưởng cũng không bó hẹp trong những dự án công nghệ. Các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp, quy trình, phương thức tổ chức hoặc mô hình kinh doanh có tính đổi mới sáng tạo, có tiềm năng tạo ra giá trị kinh tế, xã hội, môi trường đều có thể là hướng tham gia nếu đáp ứng các điều kiện theo thể lệ.

Cuộc thi khuyến khích những ý tưởng ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nhiều lĩnh vực như công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, robot, nông nghiệp thông minh, công nghệ xanh, vật liệu mới, y tế, giáo dục, du lịch, logistics, thương mại điện tử, dịch vụ sáng tạo và các giải pháp phục vụ cộng đồng.

Cuộc thi Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên năm 2026 mở rộng hoạt động tham gia.

Đáng chú ý, người dự thi không nhất thiết phải chờ đến khi có sản phẩm hoàn chỉnh mới tham gia. Cuộc thi có nhóm “Ý tưởng khởi nghiệp” dành cho những ý tưởng, giải pháp hoặc mô hình kinh doanh mới đang ở giai đoạn hình thành, nghiên cứu, thử nghiệm hoặc hoàn thiện, chưa có sản phẩm, dịch vụ hoàn chỉnh hoặc chưa triển khai kinh doanh ở quy mô thương mại.

Trong khi đó, nhóm “dự án khởi nghiệp” dành cho những dự án đã hình thành sản phẩm, dịch vụ, công nghệ hoặc mô hình kinh doanh và có hoạt động triển khai thực tế, sản phẩm mẫu, nguyên mẫu, kết quả thử nghiệm, khách hàng, doanh thu hoặc những kết quả bước đầu khác.

Cách phân nhóm này mở ra cơ hội cho nhiều đối tượng cùng tham gia, từ sinh viên mới hình thành một giải pháp, nhóm nghiên cứu đang thử nghiệm công nghệ đến cá nhân phát triển một mô hình kinh doanh mới hay doanh nghiệp đang tìm cách cải tiến sản phẩm, dịch vụ.

Từ cuộc thi đến hệ sinh thái kết nối nguồn lực

Cuộc thi không chỉ hướng tới việc tìm kiếm những ý tưởng mới mà còn đặt trọng tâm vào khả năng phát triển của dự án.

Tại vòng sơ khảo, công trình dự thi được xem xét trên nhiều khía cạnh như vấn đề và sự cần thiết, tính đổi mới sáng tạo, sản phẩm hoặc giải pháp, công nghệ và tài sản trí tuệ, thị trường và khách hàng, tính khả thi, khả năng tăng trưởng, tác động kinh tế - xã hội, môi trường và năng lực của đội ngũ thực hiện.

Đến vòng chung kết, bên cạnh chất lượng công trình, khả năng trình bày, thuyết trình và bảo vệ công trình cũng được đánh giá. Các yếu tố như khả năng thương mại hóa, tính khả thi, khả năng tăng trưởng, tác động kinh tế - xã hội và khả năng huy động nguồn lực tiếp tục được chú trọng.

Như vậy, một ý tưởng được đánh giá không chỉ bởi việc “có mới hay không”, mà quan trọng hơn là có xuất phát từ một vấn đề thực tế, có giải pháp phù hợp và cho thấy khả năng phát triển trong tương lai.

Sau cuộc thi, các công trình đạt giải, lọt vào vòng chung kết và những công trình có tiềm năng có thể được Ban Tổ chức xem xét giới thiệu, kết nối với các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Nội dung kết nối có thể liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp, tư vấn sản phẩm và mô hình kinh doanh, sở hữu trí tuệ, công nghệ, chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường, đào tạo, ươm tạo cũng như các chương trình, chính sách hỗ trợ của tỉnh.

Điều này cho thấy cuộc thi đang được đặt trong hướng tiếp cận coi khởi nghiệp là một quá trình cần nhiều nguồn lực đồng hành. Người có ý tưởng không chỉ cần một sân chơi để trình bày mà còn cần chuyên gia để tư vấn, doanh nghiệp để kết nối thực tiễn, cơ sở đào tạo để bổ sung tri thức và các tổ chức hỗ trợ để tiếp cận những nguồn lực phù hợp.

Với cách tiếp cận này, một ý tưởng có thể bắt đầu từ một vấn đề rất gần gũi trong cuộc sống nhưng từng bước được hoàn thiện thông qua tư vấn, thử nghiệm, kết nối thị trường và huy động nguồn lực. Giá trị của cuộc thi vì thế không chỉ nằm ở việc tìm ra những dự án đoạt giải, mà còn ở khả năng tạo thêm cơ hội để các ý tưởng có tiềm năng được nhìn nhận, hoàn thiện và tìm đường phát triển.

Từ một ý tưởng, một giải pháp hay một cách làm mới, hành trình khởi nghiệp có thể bắt đầu bằng việc tham gia cuộc thi. Nhưng để ý tưởng đi xa hơn, điều quan trọng là khả năng kết nối đúng người, đúng nguồn lực và đúng thời điểm. Đây cũng là hướng mà Cuộc thi Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên năm 2026 đang mở ra cho cộng đồng khởi nghiệp trên địa bàn.