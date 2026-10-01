Hưng Yên mở rộng hợp tác quốc tế, phát triển nhân lực chất lượng cao

Đoàn công tác của tỉnh Hưng Yên thăm, làm việc với Trung tâm Việt Nam, Trung tâm Đông Nam Á, Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc.

Ngày 30/9, Đoàn công tác tỉnh Hưng Yên do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Nghiêm làm Trưởng đoàn cùng lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh đã có buổi làm việc với Đại học Quốc gia Seoul (SNU), Hàn Quốc, trao đổi về cơ hội hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao tri thức.

Mở rộng hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Nghiêm đánh giá cao vai trò của Đại học Quốc gia Seoul trong đào tạo nhân tài, nghiên cứu khoa học và thúc đẩy đổi mới sáng tạo; đồng thời nhấn mạnh nguồn nhân lực chất lượng cao và khoa học - công nghệ là những động lực quan trọng đối với sự phát triển bền vững của Hưng Yên trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở thế mạnh của Đại học Quốc gia Seoul và nhu cầu phát triển của địa phương, Hưng Yên đề xuất tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, kỹ thuật, y sinh, quản trị công và khoa học xã hội.

Tỉnh mong muốn phối hợp xây dựng các chương trình học bổng dành cho học sinh, sinh viên ưu tú; tăng cường trao đổi giảng viên, chuyên gia; tổ chức các khóa bồi dưỡng về quản trị công, chuyển đổi số, quy hoạch đô thị và phát triển bền vững.

Đáng chú ý, Hưng Yên đề nghị Đại học Quốc gia Seoul nghiên cứu khả năng tư vấn, hỗ trợ tỉnh xây dựng chiến lược phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; hình thành các chương trình, trung tâm nghiên cứu ứng dụng gắn với nhu cầu thực tiễn của địa phương.

Đoàn công tác của tỉnh Hưng Yên thăm Bệnh viện Phục hồi chức năng Severance thuộc Hệ thống Y tế Đại học Yonsei, Hàn Quốc.

Giáo sư Kim Yong Gyun, Giám đốc Trung tâm Việt Nam thuộc Viện Nghiên cứu châu Á, cho rằng giáo dục, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo là những lĩnh vực còn nhiều dư địa hợp tác với Hưng Yên. Trung tâm sẵn sàng trao đổi về các chương trình hợp tác cụ thể, kết nối chuyên gia và thúc đẩy giao lưu học thuật trong thời gian tới.

Việc tăng cường hợp tác với các cơ sở giáo dục, nghiên cứu của Hàn Quốc được kỳ vọng góp phần mở rộng cơ hội đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhân lực chất lượng cao, nhất là trong những lĩnh vực công nghệ và kỹ thuật đang có nhu cầu lớn.

Kết nối tri thức, công nghệ với nhu cầu phát triển địa phương

Trong chương trình công tác tại Hàn Quốc, Đoàn công tác tỉnh Hưng Yên cũng đến thăm, tìm hiểu mô hình hoạt động tại Bệnh viện Severance thuộc Hệ thống Y tế Đại học Yonsei, Bệnh viện dưỡng lão Gangnam-gi Haengbok và Công ty Meerecompany - doanh nghiệp phát triển, thương mại hóa robot phẫu thuật nội soi ổ bụng.

Tại các đơn vị, Đoàn tìm hiểu kinh nghiệm quản trị, ứng dụng công nghệ cao trong khám, chữa bệnh, công nghệ robot trong y tế và các mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Qua đó, tỉnh tìm kiếm khả năng hợp tác trong đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và các giải pháp y tế hiện đại.

Hưng Yên mong muốn tăng cường hợp tác với các trường đại học, bệnh viện và tập đoàn y tế Hàn Quốc trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ y, bác sĩ; chuyển giao kỹ thuật y khoa tiên tiến; ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong khám, chữa bệnh và nghiên cứu các mô hình chăm sóc sức khỏe chất lượng cao.

Đoàn công tác tỉnh Hưng Yên tham quan robot phẫu thuật nội soi ổ bụng revo-1 tại Công ty Meerecompany, Hàn Quốc.

Cùng với giáo dục, đào tạo và y tế, phạm vi kết nối của Hưng Yên tại Hàn Quốc được mở rộng sang khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển giao tri thức.

Tỉnh hướng tới tăng cường hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; kết nối với các cơ sở y tế để nâng cao năng lực chuyên môn và tiếp cận công nghệ hiện đại; đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác với doanh nghiệp Hàn Quốc trong các lĩnh vực công nghệ cao, sản xuất tiên tiến, chuyển đổi số, năng lượng xanh, logistics và các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng cao.

Trong hoạt động xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc, Hưng Yên xác định các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư gồm công nghiệp chế biến, chế tạo, bán dẫn, điện tử, hạ tầng kỹ thuật số, năng lượng xanh, logistics, hạ tầng công nghiệp, cảng biển và du lịch.

Với phương châm “chủ động, tích cực, thực chất và hiệu quả”, tỉnh Hưng Yên hướng tới chuyển các hoạt động xúc tiến, kết nối thành những chương trình hợp tác có địa chỉ, đầu mối và lộ trình triển khai cụ thể. Qua đó, mở rộng mạng lưới đối tác quốc tế, tiếp cận kinh nghiệm phát triển, công nghệ, tri thức và mô hình quản trị của Hàn Quốc, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tạo nền tảng cho mục tiêu phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.