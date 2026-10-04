Hưng Yên mở rộng cơ hội cho các ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Theo lịch điều chỉnh, hồ sơ dự thi được tiếp nhận đến hết ngày 10/10/2026. Vòng Sơ khảo diễn ra từ ngày 12/10 đến 17/10; Vòng Chung kết từ ngày 19/10 đến 25/10; tổng kết và trao giải vào ngày 29/10/2026. Các nội dung khác trong kế hoạch tổ chức cuộc thi được giữ nguyên.

Việc gia hạn thời gian tiếp nhận hồ sơ được thực hiện nhằm tạo điều kiện để các ý tưởng, công trình và dự án có thêm thời gian hoàn thiện trước khi bước vào các vòng đánh giá.

Cuộc thi Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo Hưng Yên nhận hồ sơ đến ngày 10/10

Mở rộng cơ hội cho ý tưởng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

Cuộc thi Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Hưng Yên năm 2026 hướng tới khuyến khích các tổ chức, cá nhân phát huy tinh thần sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ, khai thác tài sản trí tuệ và phát triển các mô hình kinh doanh mới.

Theo thể lệ, đối tượng tham gia không chỉ giới hạn ở doanh nghiệp mà còn bao gồm nhóm cá nhân, cá nhân, sinh viên, giảng viên, nhà khoa học, nhà nghiên cứu và các chủ thể khác đang sinh sống, học tập, công tác tại Hưng Yên hoặc có dự án dự kiến triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Đối với doanh nghiệp, điều kiện tham gia là được thành lập và hoạt động không quá 5 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ. Nhóm cá nhân dự thi không quá 5 thành viên.

Lĩnh vực dự thi cũng được mở rộng, không giới hạn ở các sản phẩm công nghệ. Các ý tưởng, giải pháp, sản phẩm, dịch vụ, quy trình, phương thức tổ chức hoặc mô hình kinh doanh có tính đổi mới sáng tạo và tiềm năng tạo ra giá trị kinh tế, xã hội, môi trường có thể tham gia nếu đáp ứng các điều kiện theo thể lệ.

Cuộc thi khuyến khích các sáng kiến ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong nhiều lĩnh vực như công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, robot, nông nghiệp thông minh, công nghệ xanh, vật liệu mới, y tế, giáo dục, du lịch, logistics, thương mại điện tử, dịch vụ sáng tạo và các giải pháp phục vụ cộng đồng.

Theo định hướng của cuộc thi, đổi mới sáng tạo không nhất thiết phải là việc tạo ra một công nghệ hoàn toàn mới. Một phương thức sản xuất được cải tiến, cách tiếp cận thị trường khác biệt hay giải pháp giải quyết hiệu quả hơn một vấn đề đang tồn tại cũng có thể trở thành cơ sở cho một ý tưởng dự thi.

Đáng chú ý, cuộc thi có nhóm “Ý tưởng khởi nghiệp” dành cho những ý tưởng, giải pháp hoặc mô hình kinh doanh đang trong giai đoạn hình thành, nghiên cứu, thử nghiệm hoặc hoàn thiện, chưa có sản phẩm, dịch vụ hoàn chỉnh hoặc chưa triển khai kinh doanh ở quy mô thương mại.

Trong khi đó, “Dự án khởi nghiệp” dành cho những dự án đã hình thành sản phẩm, dịch vụ, công nghệ hoặc mô hình kinh doanh và có hoạt động triển khai thực tế. Các sản phẩm mẫu, nguyên mẫu, kết quả thử nghiệm, khách hàng, doanh thu hoặc những kết quả bước đầu khác có thể là cơ sở để xem xét trong nhóm này.

Như vậy, việc chưa có sản phẩm hoàn chỉnh không đồng nghĩa với việc không thể tham gia. Tuy nhiên, hồ sơ vẫn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo thể lệ và được kiểm tra tính hợp lệ trước khi chấm điểm.

Không chỉ đánh giá tính mới, cuộc thi chú trọng khả năng phát triển

Ở Vòng Sơ khảo, công trình dự thi được đánh giá trên nhiều tiêu chí với tổng điểm 100. Các nội dung gồm vấn đề và sự cần thiết, tính đổi mới sáng tạo, sản phẩm hoặc giải pháp, công nghệ và tài sản trí tuệ, thị trường và khách hàng, tính khả thi, khả năng tăng trưởng, tác động kinh tế - xã hội, môi trường và năng lực của đội ngũ thực hiện.

Tại Vòng Chung kết, bên cạnh chất lượng công trình, thí sinh còn được đánh giá về khả năng trình bày, thuyết trình và bảo vệ công trình. Khả năng thương mại hóa, tính khả thi, khả năng tăng trưởng, tác động kinh tế - xã hội và khả năng huy động nguồn lực cũng là những yếu tố được xem xét.

Các tiêu chí cho thấy một ý tưởng tham gia cuộc thi không chỉ cần có điểm mới mà còn cần xuất phát từ một vấn đề thực tế, có giải pháp phù hợp và cho thấy khả năng triển khai, phát triển.

Bên cạnh hoạt động đánh giá và trao giải, các dự án được lựa chọn vào Vòng Chung kết có thể tham gia các chương trình huấn luyện, tư vấn, kết nối với chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp nhằm hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh, hồ sơ thuyết trình và phương án phát triển.

Sau cuộc thi, các công trình đạt giải, lọt vào Vòng Chung kết và những công trình có tiềm năng có thể được Ban Tổ chức xem xét giới thiệu, kết nối với các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Nội dung kết nối có thể liên quan đến đầu tư, phát triển sản phẩm và mô hình kinh doanh, sở hữu trí tuệ, công nghệ, chuyển giao công nghệ, phát triển thị trường, đào tạo, ươm tạo và các chương trình, chính sách hỗ trợ của tỉnh.

Việc kết nối, hỗ trợ được thực hiện trên cơ sở nhu cầu, khả năng đáp ứng và điều kiện của từng chương trình, chính sách. Việc tham gia cuộc thi hoặc đạt giải không đồng nghĩa với việc đương nhiên được hưởng mọi chính sách hỗ trợ.

Theo lịch điều chỉnh, thời gian tiếp nhận hồ sơ kéo dài từ ngày 15/7 đến hết ngày 10/10/2026. Sau đó, Vòng Sơ khảo diễn ra từ ngày 12/10 đến 17/10, Vòng Chung kết từ ngày 19/10 đến 25/10 và tổng kết, trao giải vào ngày 29/10.

Về cơ cấu giải thưởng, đối với công trình dự thi ở dạng ý tưởng, chưa có sản phẩm, Ban Tổ chức trao 1 Giải Nhất trị giá 40 triệu đồng, 2 Giải Nhì trị giá 30 triệu đồng/giải, 4 Giải Ba trị giá 20 triệu đồng/giải và 6 Giải Khuyến khích trị giá 10 triệu đồng/giải.

Đối với công trình đã có sản phẩm, 1 Giải Nhất trị giá 80 triệu đồng, 2 Giải Nhì trị giá 60 triệu đồng/giải, 4 Giải Ba trị giá 40 triệu đồng/giải và 6 Giải Khuyến khích trị giá 20 triệu đồng/giải.

Việc kéo dài thời gian tiếp nhận hồ sơ được xem là thêm cơ hội để các cá nhân, nhóm nghiên cứu, sinh viên, doanh nghiệp và những người đang phát triển ý tưởng có thời gian hoàn thiện giải pháp, bổ sung thông tin và chuẩn bị hồ sơ theo hướng dẫn.

Từ những ý tưởng trong đời sống, giảng đường, phòng thí nghiệm hay doanh nghiệp, cuộc thi hướng tới việc phát hiện và kết nối các sáng kiến có tiềm năng phát triển thành sản phẩm, dịch vụ hoặc mô hình kinh doanh. Đây cũng là cơ hội để các chủ thể có ý tưởng mới tìm hiểu sâu hơn về khả năng triển khai và đưa giải pháp của mình đến gần hơn với thị trường và cộng đồng.