Hưng Yên mở rộng cơ hội cho các ý tưởng khởi nghiệp

TS Phan Quốc Việt tư vấn, hỗ trợ các cá nhân, nhóm cá nhân hoàn thiện ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tham gia cuộc thi.

Theo lịch điều chỉnh, hồ sơ dự thi được tiếp nhận đến hết ngày 10/10/2026; chấm sơ khảo từ ngày 12 đến 17/10; chấm chung kết từ ngày 19 đến 25/10 và tổng kết, trao giải vào ngày 29/10/2026. Các nội dung khác trong kế hoạch tổ chức Cuộc thi được giữ nguyên.

Điểm đáng chú ý của Cuộc thi năm nay là phạm vi đối tượng tham gia khá rộng. Không chỉ dành cho doanh nghiệp, Cuộc thi tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân, sinh viên, giảng viên, nhà khoa học, nhà nghiên cứu và các chủ thể khác đang sinh sống, học tập, công tác tại Hưng Yên hoặc có dự án dự kiến triển khai sản xuất, kinh doanh tại tỉnh. Doanh nghiệp tham gia phải được thành lập và hoạt động không quá 5 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ; nhóm cá nhân dự thi không quá 5 thành viên.

Các công trình dự thi có thể là ý tưởng, giải pháp, sản phẩm, dịch vụ, công nghệ, quy trình, phương thức tổ chức hoặc mô hình kinh doanh có tính đổi mới sáng tạo, có tiềm năng tạo ra giá trị kinh tế, xã hội hoặc môi trường. Lĩnh vực dự thi cũng được mở rộng, từ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, robot, nông nghiệp thông minh, công nghệ xanh, vật liệu mới đến y tế, giáo dục, du lịch, logistics, thương mại điện tử, dịch vụ sáng tạo và các giải pháp phục vụ cộng đồng.

Đặc biệt, người dự thi chưa có sản phẩm hoàn chỉnh vẫn có thể tham gia ở nhóm “Ý tưởng khởi nghiệp” nếu đáp ứng các điều kiện theo Thể lệ. Nhóm này dành cho những ý tưởng, giải pháp hoặc mô hình kinh doanh mới đang trong giai đoạn hình thành, nghiên cứu, thử nghiệm hoặc hoàn thiện, chưa có sản phẩm, dịch vụ hoàn chỉnh hoặc chưa triển khai kinh doanh ở quy mô thương mại. Trong khi đó, nhóm “Dự án khởi nghiệp” dành cho những dự án đã hình thành sản phẩm, dịch vụ, công nghệ hoặc mô hình kinh doanh và có hoạt động triển khai thực tế.

Theo Thể lệ, tại vòng sơ khảo, công trình dự thi được đánh giá trên nhiều tiêu chí như sự cần thiết của vấn đề, tính đổi mới sáng tạo, sản phẩm hoặc giải pháp, công nghệ và tài sản trí tuệ, thị trường và khách hàng, tính khả thi, khả năng tăng trưởng, tác động kinh tế - xã hội, môi trường và năng lực của đội ngũ thực hiện. Vòng chung kết tập trung vào chất lượng công trình, khả năng trình bày, thuyết trình và bảo vệ công trình, trong đó có các yếu tố về khả năng thương mại hóa, tính khả thi, khả năng tăng trưởng và huy động nguồn lực.

Cơ cấu giải thưởng được chia theo hai nhóm. Với công trình ở dạng ý tưởng, chưa có sản phẩm, giải Nhất trị giá 40 triệu đồng, 2 giải Nhì 30 triệu đồng/giải, 4 giải Ba 20 triệu đồng/giải và 6 giải Khuyến khích 10 triệu đồng/giải. Với công trình đã có sản phẩm, giải Nhất trị giá 80 triệu đồng, 2 giải Nhì 60 triệu đồng/giải, 4 giải Ba 40 triệu đồng/giải và 6 giải Khuyến khích 20 triệu đồng/giải.

Bên cạnh giải thưởng, các dự án được lựa chọn vào vòng chung kết có thể tham gia hoạt động huấn luyện, tư vấn, kết nối chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp. Sau Cuộc thi, những công trình có tiềm năng có thể được Ban Tổ chức xem xét giới thiệu, kết nối với hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo phù hợp với nhu cầu và điều kiện của từng chương trình, chính sách hỗ trợ.