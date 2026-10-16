Hưng Yên mở 'luồng xanh', tạo cơ chế đặc biệt hút vốn vào khu công nghiệp

Ngày 16/10, CTCP Viglacera Hưng Yên, thành viên Tổng công ty Viglacera - CTCP, khởi công dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp số 01 - giai đoạn 1 (tên thương mại Green One), tại xã Yên Mỹ và xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên, giáp cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

Ông Lê Quang Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, cho biết Green One do Viglacera đầu tư là dự án khu công nghiệp thứ 9 được khởi công trong tháng 9 và tháng 10 tại địa phương. Dự án được kỳ vọng trở thành điểm đến của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Theo ông Hòa, trong tháng 8, UBND tỉnh đã ban hành thông báo chỉ đạo thay đổi căn bản toàn diện và xác định “luồng xanh” để thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào các khu công nghiệp cũng như thu hút đầu tư xúc tiến thương mại trên địa bàn địa phương.

Trong tháng 10, tỉnh dự kiến ban hành quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, hướng tới cắt giảm 30% thời gian xử lý thủ tục.

Lãnh đạo tỉnh cho biết địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, đẩy mạnh cải cách hành chính, triển khai các chính sách hỗ trợ và ưu đãi theo quy định.

Phối cảnh khu công nghiệp Green One. Ảnh: Viglacera

Ông cũng đề nghị các chủ đầu tư hạ tầng tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, đồng thời phối hợp với tỉnh trong hoạt động xúc tiến đầu tư, chủ động tìm kiếm và thu hút doanh nghiệp thứ cấp.

Theo định hướng của tỉnh, hoạt động xúc tiến và tiếp nhận nhà đầu tư thứ cấp có thể được thực hiện song song với quá trình xây dựng hạ tầng khu công nghiệp. Doanh nghiệp thứ cấp có thể tiến hành các thủ tục đầu tư theo quy định trong thời gian chủ đầu tư triển khai dự án hạ tầng.

Tuy nhiên, việc tiếp nhận nhà đầu tư trong giai đoạn xây dựng không đồng nghĩa khu công nghiệp đã đủ điều kiện vận hành. Khi đưa vào hoạt động, hệ thống hạ tầng phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định, đặc biệt là các công trình bảo vệ môi trường và xử lý nước thải.

Theo quy hoạch, Hưng Yên định hướng phát triển 67 khu công nghiệp với tổng diện tích trên 23.000ha và 125 cụm công nghiệp với tổng diện tích gần 8.000ha. Đây là cơ sở để tỉnh mở rộng quỹ đất công nghiệp, thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc dự án Khu công nghiệp Green One, cho biết dự án được triển khai theo hai giai đoạn đầu tư. Trong đó, giai đoạn 1 có diện tích 217ha, tổng mức đầu tư hơn 2.300 tỷ đồng.

Theo quy hoạch, khu công nghiệp bố trí tối thiểu 30% diện tích đất công nghiệp để thu hút các dự án công nghệ cao, công nghệ thông tin, đổi mới sáng tạo... Dự án cũng dành quỹ đất tối thiểu 20ha (hoặc 5% diện tích khu công nghiệp) để tiếp nhận các doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghệ cao.

Dự án được định hướng trở thành khu công nghiệp công nghệ cao đầu tiên tại Hưng Yên. Các lĩnh vực thu hút đầu tư gồm công nghiệp bán dẫn, điện - điện tử, cơ khí chính xác, thiết bị công nghiệp tự động hóa và công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao. Sau khi lấp đầy, khu công nghiệp dự kiến tạo việc làm cho khoảng 15.000 lao động.

Chủ đầu tư cho biết dự án quy hoạch đồng bộ với khu nhà ở xã hội cho công nhân quy mô 8,5 ha và khu lưu trú dành cho chuyên gia 1,8ha. Khu dịch vụ nội khu sẽ gồm trung tâm nghiên cứu phát triển, cơ sở đào tạo nghề và không gian thử nghiệm công nghệ.