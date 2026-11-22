Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 15h ngày 15/11/2026, Bùi Xuân Hay điều khiển ô tô tải, chở theo vợ và con trai, lưu thông trên đường ĐT452A theo hướng từ thôn Đan Hà đến thôn Nhân Phú, xã Diên Hà.

Đối tượng Bùi Xuân Hay.

Khi đến khu vực cách cầu Duyên Hải khoảng 50m, thuộc thôn Nhân Phú, ô tô tải do anh N.V.P (trú tại xã Diên Hà) điều khiển đi cùng chiều từ phía sau vượt lên bên trái và xảy ra va chạm với ốp gương chiếu hậu bên trái xe của Hay.

Sau va chạm, Hay điều khiển xe vượt lên, chặn xe anh P. Hai bên xảy ra tranh cãi, Hay dùng tay đấm vào vùng mặt anh P.

Sau đó, khi Hay lên xe chuẩn bị rời đi, anh P nhảy lên, bám vào gương chiếu hậu phía trước đầu xe, yêu cầu Hay dừng lại để tiếp tục giải quyết vụ việc.

Mặc dù biết anh P đang bám trên xe và nhận thức được việc tiếp tục di chuyển có thể khiến nạn nhân ngã xuống đường, bị thương hoặc tử vong, Hay vẫn điều khiển ô tô chạy với tốc độ khoảng 30km/h, đồng thời liên tục đánh lái nhằm khiến anh P không thể tiếp tục bám vào xe.

Hậu quả, khi di chuyển đến Km H1/11 đường ĐT452, thuộc thôn Nhân Phú, xã Diên Hà, anh P bị ngã xuống đường, lao qua thành hộ lan. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó do thương tích quá nặng.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ toàn bộ nội dung vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.