Chư vị giáo phẩm chứng minh tham dự

Quang lâm chứng minh buổi lễ có chư vị Trưởng lão Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự tỉnh; chư tôn đức Ban Trị sự tỉnh.

Về phía chính quyền tỉnh Hưng Yên có ông Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, địa phương sở tại.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Thanh Lương, Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình đã cung tuyên tiểu sử cố Hòa thượng Thích Thanh Hiển, đạo hiệu Minh Tâm.

Chư tôn đức môn đồ pháp quyến tưởng niệm

Trên hành trình phụng sự Đạo pháp, Hòa thượng từng đảm nhiệm nhiều trọng trách của Giáo hội; Phó Hội trưởng Chi hội Phật giáo thống nhất tỉnh Thái Bình, Hội trưởng Chi hội; tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ I, ngài được suy cử Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN kiêm Trưởng ban Hướng dẫn nam nữ cư sĩ Phật tử; Trưởng ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Thái Bình.

Không chỉ dành tâm huyết cho công tác Giáo hội, Hòa thượng còn là bậc thầy mô phạm, thường xuyên giảng dạy kinh, luật, luận cho Tăng Ni, hướng dẫn các khóa An cư kiết hạ và giới đàn. Ngài cũng quan tâm trùng tu, kiến thiết nhiều ngôi tự viện, góp phần gìn giữ cảnh quan và truyền thống Phật giáo tại địa phương.

Ngài từng là đại biểu HĐND tỉnh Thái Bình khóa VIII và IX (1977–1985), Ủy viên Ủy ban MTTQVN tỉnh Thái Bình.

Hòa thượng đã viên tịch ngày 9-4-2001 (16-3-Tân Tỵ); trụ thế 83 năm, 62 hạ lạp.

Lễ tưởng niệm 25 năm ngày Hòa thượng Thích Thanh Hiển viên tịch

Thay mặt Trung ương GHPGVN và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên, Hòa thượng Thích Thanh Hòa, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh dâng lời tưởng niệm Giác linh Hòa thượng, ôn lại cuộc đời tu học, hành đạo và những đóng góp của cố Hòa thượng đối với Giáo hội, sơn môn pháp phái và chúng sinh.

Đại diện môn đồ pháp quyến, Thượng tọa Thích Thanh Bản, Trưởng tử cố Hòa thượng, Trưởng ban Tổ chức dâng lời cảm niệm ân sư.

Tại buổi lễ, chư tôn đức Tăng Ni đã cử hành nghi thức niệm hương, tụng kinh, trì chú Đại Bi cầu nguyện; thành kính dâng hương đảnh lễ Giác linh Hòa thượng.