Hưng Yên lấy công nghệ làm 'chìa khóa' bứt phá

Toàn cảnh Hội nghị

Ngày 3/11/2026, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Hưng Yên phối hợp cùng Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia (VINEN) tổ chức Hội nghị chuyên đề khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026 với chủ đề: “Tiên phong công nghệ - Khơi thông nguồn lực - Bứt phá tăng trưởng”. Sự kiện quy tụ hơn 300 đại biểu gồm lãnh đạo các cơ quan Trung ương, lãnh đạo tỉnh, đại diện Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng, cùng đông đảo các viện nghiên cứu, trường đại học, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong nước, quốc tế.

Không dừng lại ở một diễn đàn trao đổi học thuật hay chuyên môn đơn thuần, hội nghị mang theo tham vọng lớn hơn: nhận diện những rào cản thực tiễn, kết nối các nguồn lực tri thức và bóc tách từng bài toán kinh tế để tìm ra giải pháp khả thi nhất. Trong bối cảnh nền kinh tế đang khát khao những động lực mới, đây được xem là bước đi chiến lược nhằm định hình lại chất lượng tăng trưởng của Hưng Yên trong giai đoạn 2026 - 2030.

Từ tư duy chiều rộng đến chiến lược phát triển chiều sâu

Năm 2026 là một cột mốc đặc biệt quan trọng, đánh dấu tròn 40 năm thực hiện công cuộc Đổi mới của đất nước (1986 - 2026). Bốn thập niên qua, Việt Nam nói chung và Hưng Yên nói riêng đã vươn mình từ một nền kinh tế bủa vây bởi khó khăn để từng bước mở rộng quy mô sản xuất, phát triển thị trường và hội nhập sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu. Thế nhưng, dư địa cho mô hình tăng trưởng cũ đang dần thu hẹp. Lợi thế cạnh tranh dựa vào nguồn lao động giá rẻ, khai thác tài nguyên hay quỹ đất dồi dào không còn là "chìa khóa vạn năng" trong một thế giới phẳng. Sự vươn lên mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa, công nghệ số và các mô hình kinh doanh phi truyền thống đang định hình lại toàn bộ phương thức tổ chức sản xuất và vận hành của nền kinh tế toàn cầu. Năng lực làm chủ dữ liệu và trình độ công nghệ mới chính là thước đo giá trị cốt lõi hiện nay.

Nhận thức rõ bối cảnh đó, Hưng Yên đang đặt khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển. Tỉnh hiện đứng trước những cơ hội to lớn về bứt phá công nghiệp, thương mại, dịch vụ, đô thị hóa và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Tuy nhiên, bài toán đặt ra cho những nhà hoạch định chính sách địa phương là phải chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy phát triển dựa trên việc đếm số lượng dự án, mở rộng quy mô sang tư duy phát triển dựa trên năng suất, chất lượng và hàm lượng giá trị gia tăng.

Sự thay đổi này đòi hỏi một góc nhìn thực dụng và sắc bén hơn: giá trị không nằm ở việc địa phương thu hút thêm bao nhiêu nhà máy hay thành lập mới bao nhiêu doanh nghiệp, mà nằm ở việc làm thế nào để mỗi nguồn lực tài chính, mỗi dây chuyền sản xuất được vận hành với hiệu suất cao nhất. Công nghệ phải đi sâu vào từng phân xưởng, dữ liệu số phải trở thành căn cứ rành mạch cho mọi quyết định quản trị, và đổi mới sáng tạo phải thực sự cho ra đời những sản phẩm đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Đó chính là tinh thần xuyên suốt của hội nghị: lấy hiệu quả ứng dụng thực tiễn làm thước đo tối thượng cho mọi hoạt động khoa học và công nghệ.

Giải bài toán thực tiễn thông qua cái bắt tay của "bốn nhà"

Một góc khuất tồn tại nhiều năm qua trong nền kinh tế là khoảng cách giữa nghiên cứu hàn lâm và ứng dụng thực tiễn. Rất nhiều công trình khoa học có giá trị cao đành "ngủ yên" trong ngăn kéo vì không tìm được doanh nghiệp đủ năng lực tiếp nhận. Ở chiều ngược lại, hàng ngàn doanh nghiệp đang chật vật tìm kiếm công nghệ để tối ưu hóa quy trình nhưng lại thiếu thông tin, khan hiếm nguồn lực tài chính và vắng bóng các chuyên gia tư vấn. Việc thúc đẩy liên kết chặt chẽ giữa chính quyền, nhà khoa học, trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp chính là lời giải cho nghịch lý này.

PGS.TS. Phạm Bảo Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị, PGS.TS. Phạm Bảo Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, đã khẳng định mạnh mẽ định hướng xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực sống còn để nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương. Mối liên kết "bốn nhà" không được phép dừng lại ở những biên bản ghi nhớ hay những cái bắt tay mang tính hình thức, mà phải được bồi đắp từ những nhu cầu có thật. Doanh nghiệp phải là người chủ động đưa ra "đề bài" - những điểm nghẽn về kỹ thuật, quy trình đang cản trở họ; các viện nghiên cứu và trường đại học sẽ sắm vai người "giải đề" bằng các giải pháp công nghệ tương thích; trong khi đó, chính quyền giữ vai trò kiến tạo bệ phóng, tháo gỡ mọi rào cản về cơ chế và chính sách.

Hội nghị đã thiết lập không gian thảo luận chuyên sâu xoay quanh bốn trụ cột trọng tâm. Thứ nhất, thúc đẩy nghiên cứu và chuyển giao công nghệ để làm mới quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm. Thứ hai, bồi đắp hệ sinh thái khởi nghiệp, từ việc ươm tạo ý tưởng đến khâu thương mại hóa. Thứ ba, đẩy mạnh chuyển đổi số trong cả quản trị, kinh doanh và điều hành nhà nước. Và thứ tư, mở rộng biên giới hợp tác, thu hút đầu tư từ vùng Đồng bằng sông Hồng và quốc tế.

Đáng chú ý, cách tiếp cận chuyển đổi số tại Hưng Yên mang tính thực tiễn rất cao, đặc biệt đối với khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME). Chuyển đổi số không đồng nghĩa với việc ngay lập tức "đốt tiền" vào những hệ thống ERP khổng lồ hay các nền tảng đắt đỏ. Quá trình này hoàn toàn có thể bắt đầu từ những khâu cốt lõi nhất: số hóa hồ sơ dữ liệu, ứng dụng phần mềm quản lý kho bãi, tự động hóa kế toán, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và mở rộng kênh bán hàng trực tuyến. Những thay đổi nhỏ nhưng đồng bộ này sẽ giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí, nâng cao năng suất và sinh lời bền vững. Tương tự, ở cấp độ quản lý nhà nước, việc ứng dụng dữ liệu số sẽ minh bạch hóa quy trình, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính, từ đó cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh chung của toàn tỉnh.

Ươm mầm đổi mới sáng tạo và cụ thể hóa bằng hành động

Hệ sinh thái kinh tế không thể phát triển toàn diện nếu thiếu đi sức trẻ và những ý tưởng táo bạo. Nằm trong khuôn khổ sự kiện, hoạt động trao giải Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới tỉnh Hưng Yên năm 2026 đã mang đến một luồng sinh khí mới. Cuộc thi không chỉ vinh danh các doanh nghiệp đang hoạt động mà còn mở rộng cánh cửa cho thanh niên, sinh viên và giới trí thức - những người đang nắm giữ các ý tưởng đột phá mong muốn hiện thực hóa. Tuy nhiên, một ý tưởng xuất sắc mới chỉ là vạch xuất phát. Để sống sót trên thương trường, dự án cần trải qua sự gọt giũa khốc liệt: hoàn thiện công nghệ, kiểm chứng nhu cầu thị trường, xây dựng mô hình tài chính và gọi vốn. Nhận thức được điều này, hội nghị đã giới thiệu Chương trình hành động thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên năm 2026, đóng vai trò như một "bà đỡ" theo sát các dự án hậu cuộc thi, giúp kết nối trực tiếp với các quỹ đầu tư và mạng lưới cố vấn chuyên gia.

TS. Đinh Việt Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia trình bày tham luận tại Hội nghị

Góp mặt với vai trò điều phối mạng lưới nguồn lực, TS. Đinh Việt Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia nhấn mạnh một thông điệp sắc sảo: Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không đơn thuần là khai sinh ra những pháp nhân mới, mà cốt lõi là sự lột xác về tư duy, công nghệ và phương thức tạo ra giá trị mới cho xã hội. Những dự án khởi nghiệp gắn liền với nông nghiệp công nghệ cao, thương mại dịch vụ số nếu được dẫn dắt đúng hướng sẽ trở thành đòn bẩy góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương. Hiệp hội cam kết đồng hành sâu sát cùng Hưng Yên trong việc biến các kết nối tại diễn đàn thành những giao dịch, những hợp đồng tư vấn và chuyển giao công nghệ mang giá trị thực tế.

Sự kiện khép lại nhưng lại mở ra một chu trình mới đầy kỳ vọng. Thách thức lớn nhất sau cánh cửa hội nghị là việc chuyển hóa toàn bộ những tham luận, sáng kiến thành một lộ trình hành động có thước đo định lượng và phân nhiệm rõ ràng. Các bài toán kinh tế của tỉnh đang được phân loại một cách khoa học: đâu là rào cản địa phương có thể tự tháo gỡ, đâu là vấn đề cần sự chung tay của toàn vùng Đồng bằng sông Hồng, và đâu là những vướng mắc pháp lý cần kiến nghị Trung ương can thiệp.

Từ dấu mốc lịch sử 40 năm Đổi mới, Hưng Yên đang thể hiện sự chủ động, quyết liệt trong việc kiến tạo một bệ phóng tăng trưởng mới. Một nền kinh tế tự chủ và cạnh tranh không thể chỉ xây đắp bằng vốn và gạch đá hạ tầng, mà phải được thổi hồn bằng hàm lượng tri thức, năng lực sáng tạo và một hệ sinh thái hợp tác minh bạch, linh hoạt. Bằng việc định vị doanh nghiệp là trung tâm, lấy công nghệ làm bệ phóng và lấy hiệu quả kinh tế - xã hội làm thước đo tối thượng, Hưng Yên đang từng bước biến những lợi thế tiềm năng thành các tài sản kinh tế đích thực, vững bước hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên số.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam Korhan Kemik phát biểu tại Hội nghị