Hưng Yên lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh lạm thu, dạy thêm trái quy định

Các trường phải thiết lập, công khai đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh. Ảnh minh hoạ

Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh

Theo đại diện lãnh đạo xã Vũ Thư, ngày 16/9, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành Công văn số 6230/UBND-KGVX về tăng cường kiểm tra, thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về lạm thu, tổ chức dạy thêm không đúng quy định.

Thực hiện công văn, UBND xã Vũ Thư yêu cầu các cơ sở giáo dục, trưởng thôn và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường quản lý, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm.

Theo đó, hiệu trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn phải thiết lập, niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng và đầu mối tiếp nhận phản ánh về các khoản thu, hoạt động dạy thêm, học thêm tại trụ sở và trên các kênh thông tin chính thống của đơn vị.

Các phản ánh phải được tiếp nhận, ghi nhận, phân loại, kiểm tra và xử lý kịp thời. Những trường hợp vượt thẩm quyền phải báo cáo UBND xã thông qua Phòng VHXH.

Các trường được yêu cầu báo cáo việc công khai đầu mối tiếp nhận phản ánh, tình hình tiếp nhận, xử lý phản ánh và công tác quản lý thu, chi về UBND xã trước ngày 20/9.

UBND xã Vũ Thư cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục rà soát toàn bộ các khoản thu đầu năm học và trong năm học, bảo đảm đúng quy định về nội dung, quy trình, mức thu, đối tượng và thẩm quyền; đồng thời thực hiện công khai, minh bạch.

Các trường không được tự đặt ra các khoản thu trái quy định, không lợi dụng Ban đại diện cha mẹ học sinh để tổ chức thu những khoản không đúng quy định.

Rà soát hoạt động dạy thêm

Đối với hoạt động dạy thêm, học thêm, các cơ sở giáo dục phải tăng cường quản lý, kiểm tra, không để xảy ra tình trạng ép buộc học sinh học thêm hoặc tổ chức dạy thêm để thu tiền trái quy định.

Đáng chú ý, giáo viên không được dạy thêm ngoài nhà trường có thu tiền đối với học sinh mà giáo viên đó đang được nhà trường phân công dạy học theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.

Các đơn vị phải tăng cường quản lý, kiểm tra đối với hoạt động dạy thêm, học thêm. Ảnh minh hoạ

Các cơ sở giáo dục cũng phải rà soát, lập danh sách cán bộ quản lý, giáo viên tham gia dạy thêm ngoài nhà trường, báo cáo UBND xã trước ngày 22/9 và cập nhật khi có thay đổi.

UBND xã cũng yêu cầu trưởng thôn phối hợp tuyên truyền các quy định về khoản thu, mức thu, quản lý các khoản thu trong cơ sở giáo dục và dạy thêm, học thêm; đồng thời tiếp nhận phản ánh của người dân, phụ huynh học sinh để báo cáo cơ quan chức năng.

Trưởng thôn phải chủ động nắm tình hình, ghi nhận thông tin về các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, địa điểm có tổ chức hoặc có dấu hiệu tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường, nhất là tại nhà riêng, địa điểm thuê và các nhóm học sinh, báo cáo UBND xã thông qua Phòng VHXH trước ngày 22/9 và cập nhật kịp thời khi phát sinh.

Phòng VHXH có trách nhiệm chủ trì tham mưu UBND xã hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện; tiếp nhận, tổng hợp, rà soát các phản ánh; đối chiếu danh sách cán bộ quản lý, giáo viên tham gia dạy thêm ngoài nhà trường và thông tin do các thôn cung cấp.

Trường hợp có dấu hiệu vi phạm, Phòng VHXH tham mưu tổ chức kiểm tra, xác minh; đồng thời phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra việc quản lý các khoản thu, công khai tài chính và hoạt động dạy thêm, học thêm để tham mưu xử lý hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Công an xã và các cơ quan, đơn vị liên quan cũng được yêu cầu phối hợp trong công tác nắm tình hình, xác minh, kiểm tra và xử lý vụ việc theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; cung cấp thông tin, tài liệu khi được đề nghị.