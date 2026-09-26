Hưng Yên: Làm rõ đường dây đánh bạc trực tuyến qua Net.win, giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, vụ việc được phát hiện từ đơn tố giác của công dân về hành vi đánh bạc trực tuyến của NVM, trú tại xã Tiên Tiến, tỉnh Hưng Yên.

Làm việc với cơ quan Công an, NVM khai nhận từ đầu năm 2025 biết đến game bài trực tuyến Net.win qua quảng cáo trên Internet và lập tài khoản tham gia đánh bạc. Người chơi nạp tiền để mua “điểm” trên hệ thống, với tỷ lệ 1.000 điểm tương ứng 1.000 đồng; khi thắng cược có thể quy đổi điểm thành tiền và nhận về tài khoản ngân hàng.

Hình ảnh giao diện trang web Net.win. Ảnh CACC

NVM khai chủ yếu tham gia các trò chơi “Tài xỉu” và “Tài xỉu SHA”. Kết quả sao kê cho thấy từ ngày 8/2/2025 đến 16/10/2025, người này thực hiện 165 giao dịch chuyển tiền đến 13 tài khoản ngân hàng do hệ thống Net.win cung cấp, với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng để mua điểm tham gia đánh bạc.

Mở rộng xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác định hệ thống Net.win sử dụng 13 tài khoản ngân hàng tại nhiều ngân hàng khác nhau, với tổng số tiền giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Hình ảnh làm việc với các đối tượng trong đường dây Tổ chức đánh bạc. Ảnh: CACC

Theo cơ quan Công an, các tài khoản này được một số người cho thuê, mua bán để phục vụ việc nhận, chuyển tiền và che giấu hoạt động đánh bạc. Những người tham gia được trả tiền theo tháng, đồng thời trực tiếp thực hiện xác thực sinh trắc học, quét khuôn mặt và giao dịch theo yêu cầu của những người điều hành đường dây.

Qua rà soát các giao dịch từ 5 triệu đồng trở lên giữa tài khoản của người chơi và các tài khoản thuộc hệ thống Net.win, cơ quan Công an bước đầu xác minh, làm rõ 16 người có hành vi tham gia đánh bạc trực tuyến. Trong số này có người tham gia nhiều lần, với tổng số tiền thua từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng.

Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, xác minh để làm rõ vai trò của những người liên quan, phương thức vận hành hệ thống, dòng tiền giao dịch và các hành vi vi phạm pháp luật khác.