Hưng Yên: Kinh tế tập thể đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, hướng tới sản xuất bền vững

9 tháng năm 2026, khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Hưng Yên tiếp tục duy trì hoạt động ổn định, đồng thời ghi nhận những chuyển biến rõ hơn trong tổ chức sản xuất, quản trị và tiêu thụ sản phẩm.

Sản xuất và tiêu dùng bền vững mang lại cơ hội cho doanh nghiệp, hợp tác xã.

Theo Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hưng Yên, đến tháng 9/2026, toàn tỉnh có 949 HTX và 812 tổ hợp tác với khoảng 23.000 thành viên. Khu vực HTX hiện tạo việc làm thường xuyên cho 20.866 lao động, với thu nhập bình quân ước đạt 8 triệu đồng/người/tháng, tăng 6,7% so với năm 2025.

Đáng chú ý, nhiều HTX đang chuyển từ phương thức hoạt động truyền thống sang tăng ứng dụng công nghệ và công cụ số trong quản trị, giao dịch, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Toàn tỉnh hiện có 70 HTX ứng dụng phần mềm, nền tảng số vào quản trị; 52 HTX áp dụng thanh toán không dùng tiền mặt; 64 HTX sử dụng hóa đơn điện tử, chữ ký số và 24 HTX bước đầu ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo.

Một số mô hình đã cho thấy hiệu quả bước đầu. HTX Dịch vụ nông nghiệp Xuân Quan ứng dụng chuyển đổi số trong quản trị, cung ứng dịch vụ công ích và phát triển nông nghiệp bền vững. HTX Nông nghiệp Xanh Phố Hiến đẩy mạnh truyền thông số, video ngắn và mạng xã hội để quảng bá nhãn lồng Phố Hiến, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận người tiêu dùng.

Việc đưa công nghệ vào hoạt động của HTX không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí quản lý mà còn tạo điều kiện để sản phẩm được chuẩn hóa hơn, tăng khả năng truy xuất nguồn gốc và tiếp cận thị trường rộng hơn. Đây cũng là hướng đi phù hợp với tinh thần Quyết định số 889/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030, trong đó khuyến khích đổi mới công nghệ, cải tiến thiết bị và quy trình quản lý nhằm sử dụng hiệu quả tài nguyên, nguyên nhiên vật liệu, giảm phát sinh chất thải và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Song song với chuyển đổi số, các HTX Hưng Yên cũng chú trọng hơn đến liên kết sản xuất và mở rộng thị trường. Trong 9 tháng đầu năm, một HTX đã ký hợp đồng tiêu thụ trên 300 tấn mận và hơn 1.000 tấn nhãn quả tươi. Các phiên livestream quảng bá sản phẩm đạt trung bình khoảng 2,9 triệu lượt hiển thị, hỗ trợ tiêu thụ gần 1.000 sản phẩm, với doanh thu trực tiếp trên 150 triệu đồng.

Tháng 8/2026, Liên minh Hợp tác xã tỉnh phối hợp tổ chức chương trình trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, ẩm thực vùng miền với quy mô 120 gian hàng của các HTX trong và ngoài tỉnh, qua đó tạo thêm cơ hội kết nối giao thương và tìm kiếm đầu ra.

Cùng với thị trường, nhu cầu đầu tư máy móc, kho bãi, chế biến, bảo quản và công nghệ của các HTX ngày càng tăng. Trong 9 tháng, Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh đã xét duyệt, giải ngân cho 5 HTX vay vốn ưu đãi, với tổng dư nợ trên 40 tỷ đồng.

Thời gian tới, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hưng Yên xác định tiếp tục hỗ trợ các HTX chuyển đổi số, nâng chất lượng sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu và phát triển chuỗi giá trị. Việc kết nối đồng bộ giữa công nghệ, quản trị, vốn và thị trường được xem là nền tảng để các HTX nâng hiệu quả sản xuất, cải thiện thu nhập cho thành viên và phát triển theo hướng bền vững hơn.

Đến tháng 9/2026, Hưng Yên có 70 HTX ứng dụng phần mềm, nền tảng số vào quản trị; 24 HTX bước đầu ứng dụng công nghệ số, AI. Đây đang trở thành những công cụ quan trọng giúp các HTX nâng hiệu quả quản trị và hướng đến sản xuất bền vững.