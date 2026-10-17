Hưng Yên kiện toàn đội ngũ cán bộ Ban Chỉ huy quân sự cấp xã

Tại hội nghị, đã nghe công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc miễn nhiệm chức vụ Chính trị viên Ban CHQS cấp xã; quyết định của Chính ủy Quân khu 3 về điều động, bổ nhiệm 17 đồng chí giữ chức Chỉ huy trưởng và 91 đồng chí giữ chức Chính trị viên Ban CHQS xã, phường; quyết định của Bộ CHQS tỉnh giao phụ trách nhiệm vụ Chính trị viên Ban CHQS xã, phường đối với 13 đồng chí.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh trao quyết định điều động, bổ nhiệm Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban CHQS các xã, phường. Ảnh: Báo Hưng Yên.

Phát biểu tại hội nghị, các cán bộ được điều động, bổ nhiệm bày tỏ quyết tâm tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt chức năng tham mưu, phối hợp và tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

Phát biểu giao nhiệm vụ, lãnh đạo Đảng ủy Quân sự tỉnh đề nghị các cán bộ trên cương vị mới tiếp tục phát huy kết quả đạt được, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực tổ chức, chỉ huy, quản lý đơn vị và tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị. Đồng thời, chú trọng xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong cấp ủy, chỉ huy và nội bộ đơn vị; chấp hành nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, quy định của cấp trên.

Lãnh đạo Đảng ủy Quân sự tỉnh yêu cầu các cán bộ nhanh chóng nắm chắc chức trách, nhiệm vụ, tình hình đơn vị và địa phương, chủ động triển khai công việc ngay sau khi nhận nhiệm vụ, bảo đảm hoạt động liên tục, không gián đoạn.

Cùng với đó, tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với các lực lượng, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng tại cơ sở.