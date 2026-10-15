Hưng Yên: Khởi tố Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty may Hưng Long II về tội buôn lậu

Ngày 14/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Viễn Phương (SN 1970, trú tại phường Phố Hiến), Tổng Giám đốc và Nguyễn Thị Biển (SN 1987, trú tại xã Tiên Hoa), Kế toán trưởng Công ty cổ phần may Hưng Long II, để điều tra về hành vi “Buôn lậu”, quy định tại khoản 3 Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Đỗ Viễn Phương và Nguyễn Thị Biển tại cơ quan công an. Ảnh: CACC.

Công ty cổ phần may Hưng Long II có địa chỉ tại thôn Cao Xá, phường Sơn Nam, tỉnh Hưng Yên. Theo kết quả điều tra ban đầu, trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2025, doanh nghiệp này phát sinh lượng lớn nguyên phụ liệu tồn dư trong quá trình gia công quần áo xuất khẩu cho đối tác nước ngoài, chủ yếu là vải và bông.

Đây là số nguyên phụ liệu nhập khẩu theo loại hình gia công để sản xuất hàng xuất khẩu, thuộc diện được miễn thuế và chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan. Do đó, việc quản lý, sử dụng và xử lý nguyên phụ liệu tồn dư phải tuân thủ các quy định liên quan đến hoạt động gia công hàng hóa với thương nhân nước ngoài và pháp luật về hải quan.

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã tự ý tiêu thụ số nguyên phụ liệu tồn dư nói trên tại thị trường trong nước mà không khai báo, không thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng với cơ quan Hải quan theo quy định.

Tổng giá trị hàng hóa vi phạm được xác định đến nay là hơn 774 triệu đồng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can để điều tra về hành vi “Buôn lậu” theo khoản 3 Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.