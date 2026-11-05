Hưng Yên: Khởi tố Giám đốc Công ty hạt nhựa HDPE về hành vi trốn thuế

Ngày 4/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiến (sinh năm 1976, trú tại thôn Quảng Uyên, xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên), Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Hiến Tài, để điều tra về hành vi “Trốn thuế”, quy định tại khoản 3 Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả xác minh, điều tra ban đầu của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên, từ năm 2022 đến nay, Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Hiến Tài hoạt động kinh doanh hạt nhựa HDPE (polyethylene mật độ cao), cung cấp hàng hóa cho nhiều doanh nghiệp và cá nhân trên cả nước.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiến về hành vi Trốn thuế.

Tuy nhiên, trong quá trình kinh doanh, công ty bị xác định không lập hóa đơn đối với hàng hóa bán ra nhằm che giấu doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế. Số tiền thuế bước đầu xác định bị trốn gần 1,9 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm cũng như vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Đáng chú ý, Nguyễn Văn Hiến từng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội với câu nói “HDPE là ngon luôn” trong một video đăng tải trên nền tảng TikTok. Câu nói này nhanh chóng lan truyền, trở thành chủ đề được cộng đồng mạng bàn luận.

Sau khi được biết đến rộng rãi, Hiến thường xuyên sử dụng các tài khoản Facebook, TikTok có lượng người theo dõi lớn để đăng tải video, phát trực tiếp quảng bá hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, người này cũng chia sẻ các nội dung liên quan đến đầu tư, khởi nghiệp và kinh nghiệm làm giàu.

Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế và tuân thủ quy định về hóa đơn. Mọi hành vi cố tình che giấu doanh thu, không lập hóa đơn hoặc sử dụng thủ đoạn khác nhằm trốn tránh nghĩa vụ thuế đều có thể bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.