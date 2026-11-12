Hưng Yên: Khởi tố đối tượng lừa đảo hơn 1,3 tỷ đồng bằng thủ đoạn đổi ngoại tệ

Bị can Trịnh Ngọc Hiếu tại Cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Trước đó, cơ quan điều tra tiếp nhận trình báo của chị N.T.Y. (sinh năm 1989, trú tại phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên) về việc bị Hiếu lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 1,3 tỷ đồng trong khoảng thời gian từ ngày 20/12/2025 đến 7/2/2026.

Theo kết quả điều tra, Hiếu đưa ra thông tin gian dối về việc đổi tiền “Man” (đồng Yên Nhật Bản) sang tiền Việt Nam để hưởng lợi nhuận chênh lệch, qua đó dụ dỗ chị Y. nhiều lần chuyển tiền với tổng số hơn 2,4 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Hiếu không thực hiện việc đổi ngoại tệ như cam kết mà giữ lại trong tài khoản ngân hàng cá nhân. Để tạo lòng tin, đối tượng chuyển trả cho chị Y. hơn 1,1 tỷ đồng, đồng thời nói đây là tiền gốc và lợi nhuận thu được từ hoạt động đổi ngoại tệ. Số tiền còn lại bị Hiếu chiếm đoạt.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố Trịnh Ngọc Hiếu về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và ra lệnh bắt bị can để tạm giam.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị những ai là bị hại trong vụ án liên hệ cơ quan điều tra tại số 396 Lê Quý Đôn, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên; gặp Điều tra viên Nguyễn Đăng Sơn, số điện thoại 0973.666.382 để được hướng dẫn, giải quyết.