Hưng Yên khởi tố 3 đối tượng kinh doanh tiền điện tử theo mô hình đa cấp

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng ngày 24/9 về tội “Vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp”, quy định tại khoản 2 Điều 217a Bộ luật Hình sự .

Các bị can bị khởi tố gồm Nguyễn Văn Thành Hoàng (sinh năm 1996, trú tại phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ); Đỗ Việt Dũng (sinh năm 1995, trú tại xã Hạ Bằng, thành phố Hà Nội) và Vũ Quang Huy (sinh năm 1991, trú tại xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên).

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng trên đã tổ chức hoạt động kinh doanh hai đồng tiền điện tử GFT và GLF thuộc dự án Galaxy Finance theo phương thức đa cấp trái phép.

Đối tượng khách hàng mà nhóm này tập trung nhắm đến là những người lớn tuổi, ít hiểu biết về công nghệ và tiền điện tử.

Để lôi kéo người tham gia, các đối tượng đã tổ chức nhiều hội thảo, sự kiện Gala hoành tráng, thành lập nhóm, trang cộng đồng trên mạng xã hội để quảng bá, thuyết trình.

Tại đây, nhóm đối tượng giới thiệu GFT và GLF là các đồng tiền điện tử được bảo chứng bằng công nghệ Blockchain, do công ty nước ngoài phát hành và đã xuất hiện ở nhiều quốc gia.

Các đối tượng đưa ra thông tin giả mạo rằng dự án mới xuất hiện tại Việt Nam nên đang có giá rẻ, mua sớm sẽ hưởng nhiều ưu đãi.

Đáng chú ý, các đối tượng hứa hẹn giá trị tiền điện tử có thể tăng gấp 2 đến 3 lần trong thời gian ngắn và đưa ra các gói đầu tư với mức lợi nhuận lên tới 180%/năm (tương đương 15%/tháng).

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định tổng số tiền thiệt hại của các nhà đầu tư khoảng 2,8 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án. Đồng thời, đề nghị những người đã đầu tư vào đồng tiền điện tử GFT, GLF thuộc dự án Galaxy Finance liên quan đến 3 đối tượng trên khẩn trương liên hệ với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên (Địa chỉ số 396 Lê Quý Đôn, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên; Cán bộ tiếp nhận Đại úy Nguyễn Đức Phước, số điện thoại 0946.232.868 hoặc Đại úy Phạm Văn Anh, số điện thoại 0968.677.769) trước ngày 21/12/2026 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật./.