Hưng Yên: Khởi tố 3 đối tượng kinh doanh đa cấp tiền điện tử gây thiệt hại hàng tỷ đồng

Ngày 27/9, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thành Hoàng (SN 1996, trú tại phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ); Đỗ Việt Dũng (SN 1995, trú tại xã Hạ Bằng, thành phố Hà Nội) và Vũ Quang Huy (SN 1991, trú tại xã Kiến Xương, tỉnh Hưng Yên) về tội "Vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp", quy định tại khoản 2 Điều 217a Bộ luật Hình sự.

Ba đối tượng tại cơ quan công an.

Qua công tác nghiệp vụ, cơ quan công an phát hiện ba đối tượng trên tổ chức kinh doanh đồng tiền điện tử GFT, GLF thuộc dự án Galaxy Finance theo phương thức đa cấp.

Các đối tượng hướng đến những người lớn tuổi, thiếu kiến thức về tiền điện tử, tổ chức hội thảo, sự kiện, Gala và lập các nhóm, trang cộng đồng trên mạng xã hội để giới thiệu, quảng bá, lôi kéo người tham gia mua GFT, GLF.

Tại các buổi hội thảo, các đối tượng đưa ra thông tin quảng bá về GFT, GLF, đồng thời giới thiệu nhiều gói đầu tư với cam kết lợi nhuận cao. Trong đó, có gói được quảng bá mức lợi nhuận lên tới 180%/năm (tương đương 15%/tháng); giá trị đồng tiền điện tử có thể tăng gấp 2 - 3 lần trong thời gian ngắn.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền thiệt hại của những người tham gia đầu tư khoảng 2,8 tỷ đồng.

Cơ quan công an đề nghị những người đã đầu tư vào đồng tiền điện tử GFT, GLF của dự án Galaxy Finance có liên quan đến hoạt động của ba đối tượng trên khẩn trương liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên trước ngày 21/12/2026 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật tại địa chỉ 396 Lê Quý Đôn, phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên.

Cán bộ tiếp nhận, đại úy Nguyễn Đức Phước, Phó Đội trưởng Đội 4, số điện thoại 0946.232.868; đại úy Phạm Văn Anh, Điều tra viên thụ lý chính, số điện thoại 0968.677.769.