Hưng Yên khơi thông nguồn lực khoa học, công nghệ, tạo động lực tăng trưởng mới

Hội nghị diễn ra với chủ đề “Tiên phong công nghệ – Khơi thông nguồn lực – Bứt phá tăng trưởng”, thu hút hơn 300 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan Trung ương, địa phương, nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư trong nước, quốc tế.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Bảo Sơn cho biết, tỉnh xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực quan trọng để nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh.

Ông Phạm Bảo Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, phát biểu khai mạc hội nghị. (Nguồn: Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia)

Hưng Yên hướng tới tăng cường kết nối giữa chính quyền, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà đầu tư; đồng thời thúc đẩy việc đưa kết quả nghiên cứu, tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, tạo ra giá trị gia tăng và động lực phát triển mới.

TS. Đinh Việt Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia, cho rằng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo là quá trình đổi mới tư duy, công nghệ và phương thức tạo ra giá trị cho nền kinh tế. Nói cách khác, vấn đề không chỉ là có thêm bao nhiêu dự án đầu tư, bao nhiêu doanh nghiệp hay bao nhiêu cơ sở sản xuất, mà còn là làm thế nào để mỗi dự án, mỗi doanh nghiệp và mỗi nguồn lực vận hành hiệu quả hơn. Công nghệ phải đi vào dây chuyền sản xuất, dữ liệu phải hỗ trợ quá trình ra quyết định, đổi mới sáng tạo phải tạo ra sản phẩm có sức cạnh tranh và chuyển đổi số phải mang lại những thay đổi có thể đo lường.

Hiệp hội mong muốn đồng hành cùng Hưng Yên trong kết nối chuyên gia, công nghệ, nguồn lực đầu tư và thị trường, hỗ trợ đưa các sáng kiến, kết quả nghiên cứu vào thực tiễn.

TS. Đinh Việt Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia, trong nội dung thông điệp do Ban Tổ chức công bố, nhấn mạnh rằng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không chỉ là việc hình thành những doanh nghiệp mới, mà còn là quá trình đổi mới tư duy, công nghệ và phương thức tạo ra giá trị cho nền kinh tế.

Đó cũng chính là tinh thần xuyên suốt được đặt ra tại hội nghị: lấy hiệu quả ứng dụng và giá trị thực tiễn làm thước đo cho hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

TS. Đinh Việt Hòa, Chủ tịch Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia phát biểu tại Hội nghị. (Nguồn: Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia)

Hội nghị tập trung thảo luận bốn nhóm nội dung chính, gồm thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học, công nghệ; phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, sản xuất và kinh doanh; kết nối nguồn lực đầu tư, mở rộng hợp tác phát triển.

Trong đó, việc nhận diện những bài toán cụ thể của địa phương và doanh nghiệp được xác định là trọng tâm. Các bên hướng tới kết nối nhu cầu thực tiễn với năng lực nghiên cứu, tư vấn và chuyển giao công nghệ của các viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia và đối tác công nghệ.

Theo định hướng được đưa ra tại Hội nghị, doanh nghiệp cần chủ động xác định những vấn đề công nghệ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; các nhà khoa học và viện nghiên cứu cung cấp giải pháp phù hợp, trong khi chính quyền đóng vai trò kết nối, tạo môi trường thuận lợi và tháo gỡ những vướng mắc về cơ chế, chính sách.

Các đại biểu theo dõi màn trình diễn robot tại Hội nghị. (Nguồn: Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia)

Trong khuôn khổ Hi nghị, Ban tổ chức đã trao giải Cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo, đổi mới tỉnh Hưng Yên năm 2026, nhằm tôn vinh những ý tưởng, dự án tiêu biểu có tính sáng tạo, khả năng ứng dụng khoa học, công nghệ và tiềm năng phát triển thị trường.

Hội nghị cũng giới thiệu Chương trình hành động thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên năm 2026. Chương trình tập trung kết nối chuyên gia, nhà đầu tư, doanh nghiệp và các nguồn lực xã hội; hỗ trợ phát triển dự án, ứng dụng công nghệ, thương mại hóa ý tưởng và mở rộng thị trường.

Thông qua các phiên trao đổi, tham luận và kết nối chuyên môn, hội nghị hướng tới xác định những vấn đề ưu tiên về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp; đề xuất giải pháp có khả năng ứng dụng trong sản xuất, kinh doanh và quản lý.

Các kiến nghị được phân loại theo thẩm quyền giải quyết của tỉnh, những nội dung cần phối hợp liên vùng, doanh nghiệp và tổ chức nghiên cứu, cũng như các vấn đề cần kiến nghị cơ quan Trung ương xem xét, tháo gỡ.

Hội nghị là hoạt động nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển của Hưng Yên giai đoạn 2026–2030, góp phần thúc đẩy mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế địa phương.