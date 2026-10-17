Hưng Yên khởi công KCN số 01 - Green One, mở rộng không gian thu hút đầu tư công nghệ cao

Green One hướng tới mô hình khu công nghiệp công nghệ cao

Vừa qua, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền cùng lãnh đạo tỉnh dự lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN số 01 - Green One, thuộc địa bàn hai xã Yên Mỹ và Xuân Trúc.

Dự án do Công ty Cổ phần Viglacera Hưng Yên làm chủ đầu tư, có quy mô giai đoạn 1 trên 216 ha, tổng vốn đầu tư gần 2.326 tỷ đồng. KCN được định hướng phát triển theo mô hình công nghệ cao, với hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thân thiện với môi trường.

Theo định hướng của chủ đầu tư, Green One ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp điện tử, viễn thông, dược phẩm, công nghiệp hỗ trợ, vật liệu mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và công nghiệp chế biến, chế tạo. Đây là những lĩnh vực được kỳ vọng góp phần đa dạng hóa cơ cấu sản xuất, mở rộng hoạt động công nghiệp và tạo thêm cơ hội thu hút doanh nghiệp trong nước, quốc tế đến đầu tư.

Lễ khởi công khu công nghiệp Green One hơn 2.325 tỷ đồng

Phát biểu tại lễ khởi công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Lê Quang Hòa, nhấn mạnh việc triển khai dự án góp phần mở rộng không gian phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư và tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong những năm tới.

Ông Lê Quang Hòa ghi nhận sự nỗ lực của các sở, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương, chủ đầu tư và sự đồng thuận của Nhân dân trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để dự án được khởi công.

Để dự án sớm hoàn thành và phát huy hiệu quả, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành và chính quyền hai xã Yên Mỹ, Xuân Trúc tiếp tục phối hợp, hỗ trợ chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn quá trình đầu tư xây dựng hạ tầng, bảo đảm tính đồng bộ, hiện đại và đáp ứng các tiêu chí sáng, xanh, sạch, đẹp.

Phối cảnh dự án Khu công nghiệp Green One

Ban Quản lý các KCN tỉnh được yêu cầu phát huy vai trò đầu mối, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, kịp thời tham mưu UBND tỉnh giải quyết những vấn đề phát sinh, góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án. Về phía chủ đầu tư, cần tập trung nguồn lực, khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào sản xuất, kinh doanh.

Đại diện Công ty Cổ phần Viglacera Hưng Yên cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương và sự đồng thuận của người dân trong quá trình giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm hoàn thiện một số tuyến đường kết nối với KCN, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đất đai và rút ngắn thời gian cấp phép cho các nhà đầu tư thứ cấp.

Viglacera Hưng Yên cam kết tập trung nguồn lực triển khai dự án đúng tiến độ, đầu tư hệ thống hạ tầng đồng bộ và thu hút các doanh nghiệp lớn trong nước, quốc tế đến hoạt động.

Hưng Yên tăng cường kết nối, hợp tác với nhà đầu tư Hàn Quốc

Cũng trong ngày 16/10, đồng chí Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, tiếp và làm việc với đại diện Công ty TNHH BASS (Hàn Quốc).

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Hưng Yên trong 9 tháng năm 2026, đồng thời giới thiệu tiềm năng, lợi thế, cơ hội hợp tác đầu tư và định hướng quy hoạch, phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Theo định hướng được giới thiệu tại buổi làm việc, Hưng Yên xác định ba vùng phát triển gồm vùng động lực phía Bắc, vùng trung tâm và vùng ven biển; đồng thời định hình các hành lang kinh tế quan trọng như hành lang quốc gia Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, hành lang vùng đồng bằng sông Hồng, hành lang sinh thái - kinh tế - văn hóa sông Hồng và hành lang công nghiệp - đô thị - dịch vụ.

Với vị trí địa lý thuận lợi, hệ thống giao thông kết nối vùng, không gian phát triển công nghiệp và tiềm năng kinh tế biển, tỉnh định hướng phát triển các hành lang kinh tế, khu công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ logistics. Những định hướng này tạo cơ sở để Hưng Yên mở rộng liên kết kinh tế, nâng cao khả năng tham gia vào chuỗi sản xuất và cung ứng khu vực, quốc tế.

Công ty Cổ phần Viglacera Hưng Yên chủ động tiếp tục xúc tiến thu hút đầu tư.

Lãnh đạo tỉnh khẳng định Hưng Yên tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển kết cấu hạ tầng và đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình triển khai dự án. Tỉnh mong muốn các nhà đầu tư, trong đó có Công ty TNHH BASS, quan tâm nghiên cứu, lựa chọn Hưng Yên để triển khai các dự án đầu tư chiến lược, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao và công nghiệp hiện đại.

Đại diện nhà đầu tư Hàn Quốc cảm ơn lãnh đạo tỉnh đã dành thời gian tiếp và cung cấp thông tin về môi trường đầu tư, cơ hội hợp tác phát triển. Doanh nghiệp cho biết sẽ sớm nghiên cứu các dự án phù hợp với chiến lược mở rộng đầu tư tại Việt Nam, trong đó có Hưng Yên.

Hoàn thiện hạ tầng, nâng cao sức hút đầu tư công nghiệp

Việc khởi công KCN số 01 - Green One cùng hoạt động kết nối với nhà đầu tư Hàn Quốc cho thấy hai hướng triển khai trong thu hút đầu tư của Hưng Yên: phát triển hạ tầng công nghiệp và tăng cường xúc tiến, hợp tác với doanh nghiệp quốc tế.

Đối với các KCN, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, khả năng kết nối giao thông, tiến độ giải quyết thủ tục và chất lượng dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp là những yếu tố quan trọng trong quá trình lựa chọn địa điểm đầu tư. Vì vậy, việc đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng Green One, tháo gỡ vướng mắc cho nhà đầu tư thứ cấp và bảo đảm các yêu cầu về môi trường sẽ có ý nghĩa đối với khả năng đưa dự án vào khai thác hiệu quả.

Bên cạnh đó, hoạt động làm việc với Công ty TNHH BASS mở thêm cơ hội trao đổi thông tin và tìm hiểu khả năng hợp tác giữa doanh nghiệp Hàn Quốc với địa phương. Để chuyển hóa sự quan tâm thành các dự án cụ thể, việc tiếp tục cung cấp thông tin minh bạch, hỗ trợ thủ tục và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai đầu tư sẽ là những nội dung cần được chú trọng.

Với định hướng phát triển công nghiệp hiện đại, ưu tiên công nghệ cao và tăng cường kết nối vùng, Hưng Yên đặt mục tiêu khai thác hiệu quả tiềm năng phát triển, thu hút các nguồn lực đầu tư và tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế - xã hội trong thời gian tới.