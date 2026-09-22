Hưng Yên khen thưởng giáo viên, học sinh đoạt giải cuộc thi STEM quốc tế

Đội STEM của Trường TH&THCS Hưng Yên tại World GreenMech Contest 2026 tổ chức ở Thái Lan.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên vừa ký Quyết định số 2932/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho giáo viên huấn luyện và nhóm học sinh đoạt giải Ba tại cuộc thi Green STEM Quốc tế tổ chức ở Thái Lan.

Theo quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên tặng Bằng khen cho cô Vũ Thị Diệu Linh - giáo viên huấn luyện và hai em học sinh Bùi Xuân Sơn, Phạm Quốc Thái (Trường TH&THCS Hưng Yên, thuộc Trường Cao đẳng Cộng đồng Hưng Yên) vì đã có thành tích đoạt giải Ba cuộc thi Green STEM Quốc tế tại Thái Lan.

Các cá nhân được hưởng mức thưởng theo quy định hiện hành. Kinh phí tiền thưởng được trích từ Quỹ thi đua, khen thưởng tỉnh năm 2026.

Cuộc thi sáng tạo khoa học và kỹ thuật quốc tế về giáo dục STEM dành cho thanh thiếu niên - World GreenMech Contest 2026 diễn ra trong hai ngày 8 và 9/8/2026, tại Bangkok (Thái Lan), với sự tham gia của các đội thi đến từ nhiều quốc gia.

Đoàn dự thi của Trường TH&THCS Hưng Yên do cô Nguyễn Thị Tuyến làm trưởng đoàn; 2 giáo viên hướng dẫn cô Vũ Thị Diệu Linh và Nguyễn Thanh Hải; cùng các em Phạm Quốc Thái, Bùi Xuân Sơn, Phạm Tùng Lâm và Nguyễn Bình Nguyên chia làm 2 đội tham dự cuộc thi.

Với tinh thần đồng đội, tư duy khoa học và khả năng sáng tạo, các em đã tự tin thể hiện năng lực trong các phần thi.

Đội của Phạm Quốc Thái và Bùi Xuân Sơn đã xuất sắc giành giải Ba tại World GreenMech Contest 2026.

Thành tích này góp phần khẳng định hiệu quả của việc tổ chức các hoạt động giáo dục STEM trong nhà trường của Ngành Giáo dục tỉnh Hưng Yên, qua đó tạo môi trường để học sinh phát triển tư duy khoa học, khả năng sáng tạo và năng lực giải quyết vấn đề ngay từ bậc tiểu học.