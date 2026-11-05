Hưng Yên khen thưởng Á quân Đường lên đỉnh Olympia 2026 Nguyễn Huy Quang Minh

Ông Phạm Bảo Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Á quân Đường lên đỉnh Olympia năm 2026.

Ngày 5/11, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên ký ban hành Quyết định số 3434/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen cho em Nguyễn Huy Quang Minh, học sinh lớp 12 Sinh, Trường THPT Chuyên Thái Bình (tỉnh Hưng Yên), vì đã đạt thành tích Á quân tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26.

Trước đó, tại trận chung kết diễn ra ngày 1/11, Nguyễn Huy Quang Minh đã xuất sắc giành 180 điểm, đoạt ngôi Á quân. Vượt qua các vòng thi tuần, tháng và quý, nam sinh trở thành học sinh đầu tiên của Trường THPT Chuyên Thái Bình góp mặt tại trận chung kết năm của sân chơi trí tuệ dành cho học sinh phổ thông cả nước.

Ông Phạm Bảo Sơn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên cùng các đại biểu chúc mừng học sinh Nguyễn Huy Quang Minh.

Việc khen thưởng thể hiện sự ghi nhận, động viên kịp thời của tỉnh đối với nỗ lực, tài năng và thành tích học tập của Nguyễn Huy Quang Minh; đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần hiếu học, khuyến khích học sinh Hưng Yên không ngừng phấn đấu, chinh phục những đỉnh cao tri thức.